Agenda de weekend: 22-24 septembrie 2017

Evenimente 22-24 septembrie 2017:

NOAPTEA ALBA A FILMULUI ROMANESC

Vineri, 22 septembrie, cinefilii se pot bucura de filme de fictiune si documentare premiate la marile festivaluri, proiectii speciale, avanpremiere si invitati speciali. Unde? La Cinema Elvira Popescu, Cinema Gloria – Bucuresti, Cinemateca Eforie, Cinema Muzeul Taranului, Gastrobarul Deschis, unteatru, J’ai Bistrot, Gradina cu filme – Cinema & More. Biletele pentru primele 3 proiectii de la cinema Elvira Popescu se pot achizitiona de pe Eventbook. La celelalte filme intrarea este libera. Programul complet poate fi consultat pe pagina de facebook Noaptea Alba a Filmului Romanesc .

Bounty Fair#28: TARG DE DESIGN ROMANESC

La targul de design romanesc poti vedea, dar si cumpara creatii a peste 60 de artisti si branduri romanesti. Partea buna este ca ii poti aduce si pe cei mici la cele 15 ateliere de creatie si la tombola Bounty Fair. Te poti relaxa in zona cu hamace si daca ti se face foame vei gasi mancare gatita. Pentru iubitorii de fotografie, va exista un selfie foto-corner si o expozitie foto în foisor. Bounty Fair#28 va avea pe 23 si 24 septembrie, la Casa Universitarilor, Str. Dionisie Lupu 46, langa Parc Gradina Icoanei. Program: 10:00 – 20:00. Intrare: 8 lei/persoana/zi (copiii pana in 14 ani au acces gratuit).

INSIDE-OUT: ARTA SONORA IN SPATIUL PUBLIC

Pentru iubitorii de muzica mainstream si socializare, Inside-Out (14-24 septembrie) aduce arta sonora in Centrul Vechi al capitalei, in trei locuri distincte: piata Sfantul Anton, strada Postei si strada Franceza. Curatoarea proiectului, Antje Vowinckel și artista Maria Balabas si-au propus sa creeze un refugiu in fata invaziei de mesaje comerciale si politice, o alternativa de utilizare a spatiului public activa si benefica. Program: strada Postei, arta sonora în burlanele cladirilor:13:00-17:00, Curtea Veche, ruine interactive la Curtea Veche: 16:00-20:00 si piata Sf. Anton, strada Sepcari, instalatie de arta sonora: 16:00-20:00.

PIESA DE TEATRU SINGULARITY

Duminica, ora 19:15, la Teatrul de Arta Bucuresti, este pusa in scena piesa Singularity, in regia Marianei Camarasan, cu Florina Gleznea, Claudia Prec, Mihaela Popa, Bogdan Talasman si Rares Andrici. Spectacolul are la baza piesa “Sotii, prietene, amante” de Cornel Mihai Ungureanu. Vei regasi o reflectare realista a societatii noastre: o lume globalizata, in care visam la calatorii si chiar o facem, ne sunt cunoscute marile probleme si descoperiri ale stiintei, beneficiem de tehnologie avansata, dar continuam sa purtam razboaie, asa cum continuam sa iubim. Piesa ne dezvaluie povestea intalnirii sub acelasi cer si sub semnul aceleiasi utopii, a unor oameni care isi vor marca reciproc destinul.

CREATIVE FEST 2017: ARTA URBANA IN FORME VARIATE

In perioada 22 – 24 septembrie 2017, la Romexpo (scena -Intrarea A), vor fi trei zile de concerte, arta urbana, demonstratii de graffiti si freestyle, space painting, 3D urban art, acrobatii cu skateboard si biciclete, dar si o zona gastronomica. Pe scena Creative Fest vor urca: Wyclef, Dub Pistols, Delinquent Habits, Pete Rock & CL Smooth, Looptroop Rockers si ZiGGi Recado, Culese Din Cartier, Vita de Vie, The Mouse Outfit, Coma, Gojira & Planet H, Grimus, Vlad Dobrescu, DJ Sauce, Prop Dylan, Pistol cu Capse. Program: 22.09:17:00, 23.09:17:00, 24.09:17:00.

EXPOZITIA ERROR 404. TERITORII ALE ABSENTEI

Expozitia poate fi vizitata sambata si duminica, incepand cu ora 12.00, la Muzeul National de Arta Contemporana, etaj 2. Proiectul Error 404. Territories of Absence este o expozitie-cercetare care pleacă de la expresia „Error 404” care aici nu trimite in mod strict la o defectiune de sistem, ci mai degraba, la absenta teritoriului, a spatiului functional si comunicational, a informatiei ca atare, fie ca acestea tin de lumea realului sau de zona virtualului. Curator: Horea Avram. Artisti: Alexandru Antik, Gary Hill, Kinema Ikon, Mihaela Kavdanska, Yann Le Guennec, Klaus Obermaier, Pipilotti Rist si Dilma Yordanova.