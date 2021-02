Orice poveste de dragoste, oricat ar fi de frumoasa, ajunge la momente de impas.

Fiecare dintre cupluri reactioneaza diferit la problemele care apar in viata amoroasa. Unii oameni aleg sa isi spuna adio, in timp ce altii simt nevoia de a lua o pauza pentru a putea gandi mai detasat, cel putin in aparenta.

Citeste continuarea pe Kudika.ro.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro