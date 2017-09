Adevaratul motiv pentru care el nu te-a ales pe tine

Poate ca atunci cand vine vorba de dragoste, te astepti ca partenerul perfect sa-ti apara direct in fata casei. Si sa fie si cineva dragut, amuzant, adica sa aiba toate atributele la care ai visat. Insa, cu totii suntem diferiti, din fericire, si asta nu este un lucru rau deloc.

Cu toate astea, cand ne dam seama ca nu suntem compatibili cu persoana alaturi de care ne dorim sa petrecem cat mai mult timp, parca nu intelegem adevaratele piedici care ne stau in calea fericirii. Iata cateva motive pentru care poate ca persoana pe care o simpatizezi a ales pe altcineva in locul tau:

Nu ai incredere in tine

Cand vine vorba de a alege un partener de viata, barbatii sunt foarte atrasi de femeile care emana siguranta si, totodata, independenta. Si asta nu inseamna ca trebuie sa faci totul pe cont propriu pentru a-i demonstra ca poti avea grija si singura de tine, ci trebuie sa-i arati ca nu depinzi de nimeni, dar cand ti se ofera ajutorul, il accepti. Iar cand vine vorba de increderea in propria persoana, sunt o multime de modalitati prin care o poti arata, fie ca este prin modul de a te imbraca, de a merge, sau de a vorbi. Important este sa arati ca stii ce faci si ca parerile tale conteaza intotdeauna!

Pui presiune prea mare pe el

Este adevarat ca atunci cand te afli intr-o relatie, este greu sa nu te ingrijesti de partenerul tau sau sa nu vorbiti si sa va vedeti aproape zilnic. Insa, toata grija asta si dorinta de a fi cu partenerul tau 24/24, poate deveni pentru el prea mult si se va simti sufocat. Acorda-i timp liber din cand in cand. Astfel, veti fi amandoi si mai relaxati, iar cand va intalniti veti avea mai multe subiecte de discutie.

Nu ii faci destule complimente

Nu numai noua, femeilor, ne place la nebunie sa primim complimente! Si barbatii apreciaza acest lucru mult, chiar si daca nu se intampla foarte des. Un mic compliment referitor la camasa pe care o poarta, sau o observatie pozitiva legata de noua lui tunsoare, ii pot face ziua mai mult decat buna!

Te plangi prea mult

Nimanui nu-i plac oamenii care se plang, mai ales daca recurg la acest obicei zilnic. Nimic nu este mai neplacut decat sa te intorci acasa obosit dupa o zi lunga la birou si iubita/ul sa se descarce pe tine cu diverse nemultumiri. Incearca sa fii mai pozitiva si sa vezi partea plina a paharului. In plus, ce rost ar avea sa-i transmiti si partenerului starea ta proasta?

Nu esti compatibila cu grupul lui de prieteni

Nu esti nevoita sa devii si tu prietena cu amicii lui, mai ales daca nu prea aveti lucruri in comun. Poate ca lor le place sa iasa la un bar in centrul orasului, in timp ce tu preferi mesele la restaurant sau in cafenele. Nu este nimic grav ca fiecare are preferintele lui, dar daca vrei sa-ti tii partenerul cat mai aproape de tine, ai putea sa faci un efort si sa incerci sa mai socializezi si cu grupul lui de prieteni.

Lipsa comunicarii

A fi intr-o relatie presuspune sa comunici cat mai mult cu persoana iubita si sa gasiti subiecte commune. Poate ca uneori pur si simplu nu stiti despre ce sa mai vorbiti si apare acea liniste jenanta, dar asta numai daca niciunul din voi nu depune un efort sa inceapa o conversatie. Fie ca este despre ceva banal precum vremea de afara, sau programul de la televizor, aceste conversatii sunt vitale pentru a mentine relatia in limite normale.

