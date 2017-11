Iata care este adevarata poveste din spatele privirii Sophiei Loren din celebra imagine cu Jayne Mansfield. La mai mult de 60 de ani de cand a fost realizata, imaginea cu Sophia Loren si Jayne Mansfield ramane una iconica (si amuzanta, daca ne intrebi pe noi).

Imaginea despre care vorbim face parte acum dintr-un album cu cele mai bune poze cu celebritati realizat de publicatia People. Redactorul sef al acestei publicatii a dezvaluit povestea din spatele celebrei fotografii.

Se pare ca in 1957 Sophia Loren tocmai se mutase in California si Paramount a dat o mare petrecere in cinstea ei. Jayne Mansfield era si ea, bineinteles, pe lista de oaspeti.

In urma cu cativa ani, insasi Sophia Loren, acum in varsta de 83 de ani, a explicat care e treaba cu expresia ei din fotografie. „A venit direct la masa mea. Stia ca toata lumea se uita la ea. A luat loc. Si vedeti, era abia… Ascultati. Uitati-va la fotografie. Unde sunt ochii mei? Ma holbez la sfarcurile ei pentru ca mi-e frica ca vor ajunge pe farfuria mea”, a povestit, amuzata, Sophia Loren.

Relatia dintre cele doua actrite este cel mai bine ilustrata in aceasta poza, chiar daca in altele pot fi vazute zambind si razand.

Dupa cum declara chiar ea, Sophia Loren este mereu rugata sa dea autografe pe aceasta poza. „Dar niciodata nu fac asta. Nu vreau sa am de-a face cu asta. Si, de asemenea, din respect pentru Jayne Mansfield pentru ca nu mai este cu noi.”

Foto: Instagram