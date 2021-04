Actori celebri care nu au fost prima alegere pentru interpretarea unor roluri, dar au câștigat premii Oscar pentru performanța lor

Nu este deloc ușor să realizezi un film, iar întregul proces este unul complex, care implică multe audiții, dar și schimbări de ultim moment.

Deși poate părea greu de crezut, dar unii dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, care au jucat rolurile cu care îi asociem în ziua de astăzi, nu au fost prima alegere pentru interpretarea respectivelor roluri. Chiar și așa, nu le putem ignora munca, ba din contră, trebuie să le-o apreciem, mai ales că au câștigat și premii Oscar pentru performanța lor.

Lady Gaga – A Star is Born

Succesul filmului A Star is Born, în care Lady Gaga joacă alături de Bradley Cooper, care a debutat ca scenarist și regizor, i se datorează și ei. Inițial, Beyoncé ar fi trebuit să joace personajul principal feminin în cea mai recentă versiune, cu regia semnată de Clint Eastwood, însă acea peliculă nu a fost niciodată dusă la bun sfârșit. Așa că, Lady Gaga a jucat-o pe Ally. Piesa Shallow, care a fost înregistrată de artistă și Bradley Cooper, și inclusă pe coloana sonoră a peliculei, a câștigat premiul Oscar pentru Cel mai bun cântec.

Sandra Bullock – The Blind Side

Sandra Bullock a jucat-o pe Leigh Anne Tuohy în filmul The Blind Side. Deși pare surprinzător, actrița Julia Roberts a primit scenariul filmului încă din 2006, dar „nu și-a exprimat interesul”, conform Los Angeles Times. Sandra Bullock a acceptat rolul și în 2010 a câștigat Oscarul pentru cea mai bună actriță.

Russell Crowe – Gladiator

Actorul Russell Crowe l-a jucat pe Maximus în Gladiator, însă rolul ar fi trebuit să îl joace Mel Gibson. În cele din urmă, Russell Crowe a primit în 2001 premiul Oscar pentru cel mai bun actor în urma performanței din Gladiator.

Tom Hanks – Forrest Gump

Poate părea neașteptat, dar John Travolta ar fi fost prima opțiune pentru rolul Forrest Gump din filmul cu același nume. Actorul a refuzat rolul, iar în 2007 a fost întrebat de către MTV dacă regretă faptul că a refuzat de-a lungul carierei sale anumite roluri. „Nu, pentru că dacă nu am făcut ceva ce a făcut Tom Hanks, am făcut altceva la fel de interesant sau distractiv. Mă simt bine în legătură cu unele roluri la care am renunțat”, declara el la vremea respectivă. În 1995, Tom Hanks a câștigat Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul din Forrest Gump.

Haller Berry – Monster’s Ball

În 2002, actrița Halle Berry a primit Oscarul pentru cea mai bună actriță pentru rolul Leticia Musgrove din filmul Monster’s Ball. Cu toate astea, Angela Bassett a declarat că i s-a oferit rolul interpretat de Halle Berry, însă l-a refuzat pentru că nu se simțea confortabil cu personajul.

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Matt Damon s-a numărat printre producătorii peliculei Manchester by the Sea, regizată de Kenneth Lonergan, și trebuia să joace rolul principal. Însă, Damon a fost nevoit să renunțe la acest rol, așa că s-a gândit la Casey Affleck, un prieten de-al său, că ar fi potrivit pentru rolul lui Lee Chandler. Norocul a fost de partea lui Casey pentru că a luat Oscarul pentru cel mai bun actor.

Emma Stone – La La Land

Emma Stone interpretat-o pe Mia Dolan în La La Land, film cu care a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Rolul ar fi trebuit jucat de Emma Watson, dar a refuzat pentru că deja acceptase rolul Belle din pelicula Beauty and the Beast.

Gwyneth Paltrow – Shakespeare in Love

Rolul Viola de Lesseps din Shakespeare in Love i-a adus actriței Gwyneth Paltrow premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Ea a mărturisit în 2019 pentru Variety că inițial rolul trebuia jucat de Julia Roberts. Gwyneth Paltrow trecea la vremea respetivă printr-o despărțire și nu a citit scenariul, iar ulterior rolul a fost oferit actriței Kate Winslet, care l-a refuzat. Însă, după ce Gwyneth Paltrow a citit scenariul, a fost fascinată de rol, așa că l-a acceptat.

Jennifer Lawrence – Silver Linings Playbook

Jennifer Lawrence a jucat-o pe Tiffany în Silver Linings Playbook, film care i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță. Cu toate astea, Anne Hathaway ar fi trebuit inițial să joace acest rol, după cum spunea Harvey Weinstein, care a fost producătorul filmului. Anne Hathaway a decis să se retragă din proiect, iar Jennifer Lawrence a înlocuit-o.

Daniel Day-Lewis – Lincoln

Rolul lui Abraham Lincoln din filmul biografic despre fostul președinte al SUA regizat de Steven Spielberg l-a făcut pe actorul Daniel Day-Lewis să câștige Oscarul pentru cel mai bun actor. Însă, regizorul își dorea ca rolul să fie interpretat de Liam Neeson, dar actorul a refuzat.

Jodie Foster – The Silence of the Lambs

Jonathan Demme, regizorul thriller-ului psihologic The Silence of the Lambs, a declarat că altă actriță ar fi trebuit să joace rolul Clarice Starling, care în final a fost interpretat de Jodie Foster. Jonathan Demme a povestit în cadrul Austin Film Festival faptul că Jodie, care era fană a romanului lui Thomas Harris, care se află la baza filmului, nu ar fi fost credibilă jucând acest rol. Scenariul a ajuns la actrițele Michelle Pfeiffer, Meg Ryan și Laura Dern, iar în cele din urmă s-a decis ca rolul să fie jucat de Jodie Foster. În urma performanței sale, a câștigat premiul Oscar pentru cea mai bună actriță.

Citește și:

Actori faimoși despre care cu siguranță ai uitat că au jucat și în comedii romantice

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro