Actori care și-au concediat colegii de filmare în urma unor dispute aprinse

Poate fi greu de crezut, dar unii dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood au contribuit, într-o măsură sau alta, la concedirea colegilor săi de platou.

La prima vedere am crede că starurile de la Hollywood se înțeleg de minune, dar adevărul este că unele au avut dispute aprinse în culisele filmelor sau show-urilor TV în care au jucat. Așadar, iată care sunt actorii care au avut unele dintre cele mai aprinse certuri:

John Stamos și surorile Olsen

Mary-Kate Olsen și Ashley Olsen au jucat în Full House, un sitcom care le-a adus faimă. Fanii le-au văzut pe surorile Olsen crescând, însă cele două au fost concediate și înlocuite. Iar motivul are legătură cu actorul John Stamos, cel care l-a interpretat pe Jesse Katsopolis, care se pare că nu suporta să lucreze cu gemenele Olsen. Într-un interviu pentru People, actorul a dezvăluit cum s-a întâmplat totul. „Este cam adevărat că gemenele Olsen au plâns mult… A fost greu să filmezi cu ele. Așa că am spus: „dă-le afară.” Au adus în locul lor câțiva copii roșcați care nu erau atractivi. Am încercat o vreme în această formulă și nu a funcționat. Producătorii au fost de acord să le aducă înapoi pe gemenele Olsen.”

Charlie Sheen și Selma Blair

Charlie Sheen nu a fost ocolit de controverse, dacă stăm să ne gândim că, în urma unor critici aduse creatorului serialului Two and a Half Men, Chuck Lorre, acesta a încetat colaborarea cu actorul. La scurtă vreme a revenit în postura de producător executiv, dar și actor în cadrul show-ului Anger Management. Alături de el a jucat și Selma Blair, care s-a arătat nemulțumită de comportamentul lui Sheen și lipsa sa de etică. Charlie a fost cel care a invocat faptul că nu și-o mai dorește pe Selma în show și a amenințat că va părăsi serialul dacă ea va rămâne in distribuție. După ce a jucat în 54 de episoade, Selma a plecat.

Kevin James și Erinn Hayes

Kevin James și Leah Remini au avut o chimie incredibilă în The King of Queens, fiind motivul pentru care telespectatorii i-au urmărit într-un număr mare timp de nouă sezoane. Ulterior, Kevin James a jucat în sitcom-ul Kevin can wait, în care personajul lui a format un cuplu împreună cu cel interpretat de Erinn Hayes. După o apariție a actriței Leah Remini, s-a anunțat că Erinn va părăsi show-ul. Potrivit Variety, angajarea actriței Leah Remini nu s-a făcut pe baza performanțelor sale.

America Ferrera și Lindsey Lohan

Lindsay Lohan a avut o carieră tumultoasă, iar comportamentul ei autodistructiv a determinat întârzieri masive ale producțiilor în care a jucat și chiar la pierderea unor roluri. Ea a avut o apariție în calitate de invitată în Ugly Betty. Lindsay trebuia să joace în șase episoade, însă în cele din urmă au rămas patru. America Ferrera a fost vocală cu privire la faptul că Lindsay întârzia mereu și nu avea un comportament profesionist. Prietenul lui Lohan a susținut că „America era răutăcioasă cu Lindsay. Producătorii îi dau prea multă putere. Lindsay nu a mai apărut în ultimele două episoade pentru că America nu o plăcea.”

Sylvester Stallone și Bruce Willis

Expendables este una dintre serile care a adus laolaltă mai mulți actori de acțiune cunoscuți, precum Sylvester Stallone și Bruce Willis. Conflictele cu Stallone au dus la concedierea lui Bruce din cel de-al treilea film. Sylvester a anunțat acest lucru printr-o serie de mesaje pe Twitter, spunând că aștepta asta de ani de zile. La vremea respectivă existau zvonuri potrivit cărora Bruce Willis ar fi cerut peste 1 milion de dolari pe zi pentru continuare.

Bill Cosby și Lisa Bonet

The Cosby Show a fost catalogat drept unul dintre cele mai bune sitcom-uri americane din 1980, iar Lisa Bonet a avut un rol important la început. Motivul pentru care a fost concediată ar fi avut legătură cu scena explicită de sex din filmul Angel’s Heart din 1987. La vârsta de 20 de ani, ea s-a căsătorit cu starul rock Lenny Kravitz, iar după ce a anunțat un an mai târziu că e însărcinată, a fost eliminată din A Different World. După o scurtă întoarcere în The Cosby Show după nașterea fiicei sale, Zoe, Lisa a fost concediată din cauza unor „diferențe creative” pe care le-a avut cu regizorul show-ului.

Will Smith și Janet Hubert

Will Smith și Janet Hubert au jucat în The Fresh Prince of Bel-Air și au avut un conflict destul de serios. Problemele dintre cei doi au început după ce Janet a rămas însărcinată, iar potrivit NBC, acest lucru îi încălca contractul și a dus la concediere. Will Smith a declarat pentru Jet Magazine faptul că „pot spune că Janet Hubert și-a dorit ca show-ul să se numească The Aunt Viv of Bel-Air Show. Orice s-ar întâmpla, pentru ea sunt Anticristul.” Ulterior, Janet a răspuns acestor acuzații și a spus că el este responsabil de concedierea ei.

Tori Spelling și Shannen Doherty

În Beverly Hills, 90210 Shannen Doherty a interpretat-o pe Brenda Walsh, iar Tori Spelling pe Donna Martin. Între cele două a existat o rivalitate mai mult decât evidentă, iar concedierea lui Shannen nu a fost atât de grea, atât în vedere că Tori este fiica producătorului serialului, Aaron Spelling. Potrivit EW, Shannen Doherty a fost dată afară din cauza unei tunsori care nu i-ar fi permis să continuie serialul, cu toate că putea apela la o perucă.

Sylvester Stallone și Richard Gere

Sylvester Stallone și Richard Gere au jucat în drama The Lords of Flatbush din 1974. Încă de pe platourile de filmare, au existat certuri aprinse între ei. La un moment dat, Sylvester a cerut ca Richard Gere să fie dat afară. Între cei doi a existat și o discuție violentă din cauza unui incident. „Mâncam un hot dog și Richard a aruncat cu o jumătate de pui cu muștar înfășurat în aluminiu, din care se scurgea grăsime. Acest lucru chiar va termina totul dintre noi.” Stallone a declarat în trecut că „directorul trebuia să facă o alegere: unul dintre noi trebuia să plece, iar altul trebuia să rămână.”

