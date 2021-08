Actori care au mințit în privința vârstei lor pentru a obține un rol

Fie că aveau dorința arzătoare de a juca într-o peliculă la care visau de multă vreme sau pur și simplu aveau nevoie de afirmare, actorii au decis să mintă în legătură cu vârsta lor reală sau să nu vorbească deloc despre asta, pentru a se asigura că primesc acel rol. În cazul actorilor cunoscuți de mai jos, adevărul a ieșit la iveală și au vorbit despre motivele pentru care au făcut acest lucru.

Sandra Bullock

Actrița Sandra Bullock a mințit în legătură cu vârsta ei pentru a primi un rol în comedia romantică Love Potion No. 9 (1992). Personajul pentru care a dat audiție era un om de știință mai în vârstă, așa că a spus că este cu cinci ani mai mare. „După un timp, nici nu ai idee cât de bătrân ești pentru că ai mințit de atâtea ori. Mi-am spus mereu că nu voi minți niciodată, iar când nu am făcut asta lucrurile s-au întors împotriva mea”, povestea actrița într-un interviu cu Barbara Walters.

Rebel Wilson

În 2017 s-a aflat că Rebel Wilson și-a ținut destulă vreme ascunsă adevărata vârstă. Actrița nu a mințit pentru a obține un anumit rol și susținea că are 29 de ani, însă la acea vreme avea de fapt 35 de ani. „Fiind actriță, acest lucru afectează mai mult femeile decât bărbații în ceea ce privește ageism-ul și sexismul. (…) Pentru mine nu este benefic să ai vârsta menționată oriunde”, spunea Rebel Wilson pentru revista WHO.

Mila Kunis

Nu te-ai aștepta ca Mila Kunis să mintă în legătură cu vârsta ei, însă acest lucru s-a întâmplat. Actrița a făcut asta pentru a obține un rol în sitcom-ul That ’70s Show. Când a dat proba avea 14 ani, însă știa că trebuie să fie mai mare pentru a primi rolul. „Aveam 14 ani, dar le-am spus că sunt puțin mai mare. Le-am spus că voi împlini 18 ani, ceea ce nu e o minciună din punct de vedere tehnic pentru că la un moment dat… voi avea 18 ani”, a zis Mila Kunis într-un interviu din 2012 cu Jay Leno.

Nicolas Cage

În mod surprinzător, dar și Nicolas Cage se află pe această listă. Actorul le-a spus în 1989 producătorilor de la Fast Times de la Ridgemont High că avea 18 ani, când de fapt avea 17 ani. Aceștia au decis să îi acorde un rol, nu unul principal ce-i drept, iar asta pentru că legislația muncii era strictă și nu avea voie să aibă atât de multe ore de muncă precum o persoană care avea 18 ani.

Rachel McAdams

Se pare că și Rachel McAdams a obținut anumite roluri ascunzându-și adevărata vârstă. În anii 2000, existau mai multe speculații conform cărora vârsta actriței era un mister, în special pentru faptul că erau neconcordanțe dacă ea avea 26 sau 28 de ani la vremea respectivă.

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg a mințit în ceea ce privește vârsta reală pentru anumite roluri din filme. Iar asta pentru că era prea tânără pentru a fi angajată în acel moment. „Am mințit mult timp despre vârsta mea pentru că nimeni nu m-ar fi angajat să joc. Toată lumea spunea că sunt prea tânără. Așa că, atunci când aveam 20 de ani, spuneam că am 26.”

Jessica Chastain

În cazul actriței Jessica Chastain, cunoscută pentru rolurile din Interstellar, Zero Dark Thirty și Molly’s Game, ea nu a mințit în legătură cu vârsta pe care o are, ci a preferat să nu o dezvăluie. „Nu voi spune niciodată ce vârstă am pentru că sunt actriță și vreau să joc personaje cu vârste diferite”, a declarat actrița într-un interviu pentru The Independent din 2013.

Laurence Fishburne

Laurecen Fishburne a apărut în filmul Apocalypse Now din 1979, acolo unde l-a interpretat pe Tyrone, în vârstă de 18 ani. Însă, la vremea respectivă, Fishburne avea 14 ani și a mințit cu privire la lui. „Apocalypse Now a fost cea mai palpitantă experiență a mea. Aveam 14 ani și am mințit în legătură cu vârsta mea pentru a obține rolul”, a spus el pentru The Guardian.

Carla Gugino

O altă actriță care nu și-a dezvăluit adevărata vârstă este Carla Gugino. În 1989, a pretins că este mai tânără pentru a primi un rol în fillmul Troop Beverly Hills. „Înainte să existe IMDb, puteai minți în legătură cu vârsta ta și am fost recompensată pentru asta pentru că aveam 16 ani și am spus că am 14 ani pentru a obține un job”, povestea actrița pentru The Late Late Show with James Corden. „I-am spus regizorului după trei săptămâni, după ce am știut că nu pot fi concediată. M-am gândit că o să spună: „Nu e mare lucru”, dar el a zis: „Nu te-aș fi angajat niciodată dacă aș fi știut că ai 16 ani.”

Gabrielle Carteris

Gabrielle Carteris a susținut că are o altă vârstă pentru a obține un rol în Beverly Hills, 90210. În cele din urmă, secretul ei a fost scos la iveală și nu a fost dată afară, din moment ce serialul era pe TV de ceva timp. „Am vorbit cu un avocat despre cum aș putea să semnez aceste contracte și să mint în legătură cu vârsta mea și totuși să joc în serial.”

