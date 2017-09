Aceste poze cu Tom Hardy alaturi de catei te vor topi pe loc!

Hardy este cunoscut pentru rolurile lui mai dure in filmele de actiune in general, precum Mad Max sau Dunkirk, dar actorul nu se sfieste sa afiseze si latura lui sensibila. In special cand vine vorba de catei, patrupedele par a fi slabiciunea lui.

Exista pana si un cont de Instagram dedicat iubirii lui fata de animale, iar cu putina vreme in urma, actorul a suferit dupa moartea labradorului lui, Woodstock. A fost atat de afectat, incat i-a dedicat un tribut printr-o scrisoare emotionanta, care ne-a facut pe multi sa ne impresionam pana la lacrimi.

Asa ca, in cinstea dragostei lui Tom pentru catei, am selectat cateva imagini adorabile, care cu siguranta iti vor pune un zambet pe buze!

Citeste si:

Povestea unei fete care a pacalit toata lumea cu imaginile postate pe Instagram

Text: Petra Murariu

Foto: Instagram