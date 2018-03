În această poză cu seara în oraș a actorilor din „Game of Thrones” cineva se ascunde de cameră: cine e personajul și de ce?

Actorii din „Game of Thrones” se pare că sunt buni prieteni și în viața reală – atât de buni prieteni încât, după filmări, ies împreună seara în oraș și se distrează. Nimic neobișnuit până aici.

Problemele intervin atunci când apar paparazzi. Într-o poză apărută recent pe internet, mai mulți actori din „Game of Thrones” se află seara, în oraș, la un bar. Cu toate acestea, ceva e ciudat în imagine: un personaj face tot posibilul să se ascundă de camere și reușește.

Nu putem să nu ne întrebăm cine este acel personaj și pe cine joacă în serial! Dar de ce se ascunde? Ei bine, pentru că actorii sunt instruiți să ascundă de ochii publicului orice posibile spoilere pentru finalul serialului.

În imagine apare Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Kit Harrington (Jon Snow), Peter Dinklage (Tyrion Lannister), Jacob Anderson (Viermele Cenușiu) dar și producătorii, David Benioff și D.B. Weiss. Fotografia a fost făcută în Belfast, în Irlanda, iar pub-ul la care se află se numește Kelly’s Cellars.

As you may have noticed, Winter Is Coming. Or Coming Back. Or whatever.

But whatever it is, it was a pleasure to welcome some of the cast of Game of Thrones yesterday evening.

Because that’s what they do.

They drink. And they know things. pic.twitter.com/UyhlYHb9NY

— Kelly’s Cellars (@kellyscellars) 4 March 2018