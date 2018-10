Această eșarfă de 990 de dolari face valuri pe internet, iar motivul este foarte amuzant

Eșarfa Fendi pe care o vezi în imaginea de mai sus costă nici mai mult nici mai puțin de 990 de dolari și, deloc surprinzător, stocul pare a fi deja epuizat atât pe site-ul oficial al brandului cât și pe alte platforme de online shopping precum Farfetch. Potrivit descrierii oficiale, eșarfa este realizată din mătase și lână, iar blana este naturală.

Dacă te întrebi ce este atât de special la eșarfa roz din imagine, sfatul nostru este să privești mai bine fotografia și să îți imaginezi cu ce seamănă.

Da, ai intuit bine! Internauții au botezat deja acest accesoriu „eșarfa vulva” datorită asemănării destul de amuzante cu organul sexual feminin.

Nu știm dacă asemănarea a fost doar o coincidență nefericită sau o mișcare strategică de geniu pentru a determina lumea să vorbească despre acest accesoriu, dar faptul că s-a vândut atât de repede ar putea fi un indiciu.



Avem și o veste bună în cazul în care ți-ai fi dorit o astfel de eșarfă. Mai este disponibilă în alte nuanțe precum albastru și roșu. Însă efectul vizual nu este nici pe departe atât de amuzant ca în cazul eșarfei roz.



Reacțiile de pe rețelele de socializare nu au întârziat să apară, așa că îți redăm mai jos câteva dintre cele mai amuzante.

Ummmmmmmm….You buying Fendi's $986 "Touch of Fur" scarf?!?! It resembles something but can't put my finger on it!?! pic.twitter.com/6N9fnBB92Q

— Mastermind (@Mastermind) October 15, 2018