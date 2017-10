A murit Olga Tudorache, regina mama a teatrului romanesc

Actrita Olga Tudorache a murit noaptea trecuta la 88 de ani.

Anuntul a fost facut pe Facebook de Florin Calinescu, dar si de medicul Monica Pop.



Actrita Olga Tudorache a fost internata la Spitalul Elias din Bucuresti pe 9 octombrie, aceasta fiind mutata pe 12 octombrie la sectia de Terapie Intensiva.

„Doamna Olga Tudorache a fost internata in Spitalul Universitar de Urgenta Elias in data de 09 octombrie, pentru evaluarea starii de sanatate deteriorata progresiv in ultima perioada. Evaluarea initiala s-a facut cu supravegherea permanenta a parametrilor vitali. In cursul diminetii zilei de 12 octombrie, starea generala s-a agravat in concordanta cu evolutia imprevizibila a bolii. Din aceste motive, doamna Olga Tudorache, a fost internată incepand din aceasta dimineata in sectia de terapie intensiva a SUUE, pentru supraveghere continua si continuarea tratamentului adecvat”, a anuntat atunci conducerea Spitalului Elias.

Olga Tudorache,”doamna teatrului romanesc”, a interpretat peste 70 de personaje de teatru si este cunoscuta pentru roluri precum Vitoria Lipan din ”Baltagul”, de Mihail Sadoveanu, Beatrice din ”Efectul razelor gamma asupra anemonelor”, de Paul Zindel şi mama lui Mihai Viteazul în filmul din 1970.

In 2001, Olga Tudorache a fost decorata cu Ordinul National „Steaua Romaniei” in grad de Mare Ofiter, in acelasi an primind si titlul de „Doamna a Scenei Romanesti”. Totodata, ea a devenit „Cetatean de Onoare” si, in 2013 a primit decoratia „Nihil Sine Deo” din partea Regelui Mihai in cadrul unei ceremonii la Teatrul Mic, dupa spectacolul „Portretul Doamnei T”, piesa scrisa special pentru actrita de Ana Maria Bamberg.

A primit numeroase premii pentru cariera sa cinematografica, insa aceasta a declarat intr-un interviu amintit de Ziarul Metropolis ca nu se considera actrita de film: „Nu ma socotesc actrita de film. Locul meu e pe scena. Acolo, un personaj se contruieste in timp, cu migala, in cresterea lui fireasca de la inceput la sfarsit; nu-l incropesti pe bucatele, ca la film. Imi face placere sa vad filme. Si culmea e ca imi place sa joc teatru, nu-mi place sa vad teatru. Ma duc, indeplinindu-mi o sarcina, ma duc pentru ca trebuie sa vad cum se realizeaza un spectacol. La film, plang cu povestea.”

Foto: Hepta