A aparut posterul filmului Ocean’s Eight

Sigur ai vazut si tu trilogia Ocean cu George Clooney si Brad Pitt in rolurile principale, asa ca, atunci cand am aflat ca va exista o adaptare in care vor juca doar femei in rolurile principale, ne-am entuziasmat.

Prima imagine cu actritele care vor juca in Ocean’s Eight a aparut in luna ianuarie a acestui an, iar acum a aparut si posterul peliculei pe care o vom putea viziona in luna iunie a anului viitor. Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Mindy Kaling, Rihanna, Awkwafina si Helena Bonham Carter sunt cele pe care le vom putea urmari in acest spin-off al faimoasei trilogii.

A post shared by ELLE Malaysia (@ellemalaysia) on Dec 14, 2017 at 8:24pm PST

Filmarile au avut loc in New York de-a lungul anului, iar printre vedetele care vor avea o aparitie se numara Kim Kardashian, Kendall Jenner si chiar Anna Wintour.

Sandra Bullock va juca rolul lui Debbie Ocean, sora lui Danny Ocean (George Clooney), cel care conducea grupul infractional si, potrivit descrierii aparute, actiunea se va desfasura in jurul unui furt ce va avea loc la Met Gala.

