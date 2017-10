8 semne subtile ca partenerul tau te insala

Si nu, nu vorbim de situatiile in care a venit acasa cu urme de ruj pe gulerul camasii. Aveti o relatie in care inca va sarutati cand va luati la revedere si va spuneti unul altuia „te iubesc”. Dar in adancul sufletului tau simti ca ceva s-a stricat, ca nu mai merge cum mergea inainte, ba mai mult esti chiar convinsa ca, daca ai vorbi cu un guru al relatiilor, te-ar sfatui cum sa abordezi problema intr-un mod transant, lipsit de echivoc.

Pentru ca uneori este al naibii de greu sa abordezi problema si sa formulezi nise acuzatii, fara sa pari deplasata sau orbita de gelozie nefondata. Sa fim cinstiti: cel mai adesea, atunci cand o femeie are suspiciuni de infidelitate si le verbalizeaza, primul raspuns din partea partenerului sau este: „Esti nebuna! Cum ti-a venit o astfel de idee?!”. Asadar, ce ar fi de facut: il intrebi direct sau te transformi intr-un detectiv, in cautare de dovezi? Orice varianta ai alege, sa stii ca, odata ce ai ales-o pe oricare dintre ele, nu mai exista cale de intoarcere!

Ceea ce vreau sa zic este ca n-ar trebui sa ignori ceea ce-ti spun instinctul si intuitia, ci ca ar trebui sa ai adunate suficiente dovezi atunci cand deschizi o discutie pe aceasta tema. Asadar, daca suspectezi ca iubitul sau sotul te insala, dar te temi ca te va acuza ca esti paranoica atunci cand pornesti discutia, exista cateva indicii asupra carora ar trebui sa fii extrem de vigilenta. Totusi, trebuie sa ai in permanenta in vedere ca existenta oricaruia dintre aceste semne nu inseamna automat adulter si ca e foarte posibil ca partenerul tau sa aiba o explicatie cat se poate de plauzibila, care n-are nimic de-a face nici cu tine, nici cu o alta femeie.

Daca totusi planuiesti sa ai o conversatie lamuritoare, trebuie sa te pregatesti pentru ea rational si cu calm, sa vii cu exemple concrete din care sa reiasa clar de ce crezi ca-ti este infidel.

Mai jos am alcatuit o lista cu 8 semne care ti-ar putea indica faptul ca partenerul tau te insala:

1. Si-a schimbat stilul vestimentar si obiceiurile de igiena

Daca esti implicata intr-o relatie de ceva timp, ajungi sa-ti cunosti partenerul suficient de bine: care ii sunt tabieturile, preferintele si obiceiurile. Bineinteles ca stii care e trupa lui favorita si cu ce echipa de fotbal tine, dar ma refer si la alte lucruri: la ce ora isi face dus, cat timp trece din momentul in care ajunge acasa pana se spala, cum se imbraca, ce parfum foloseste. Daca observi vreo schimbare, daca isi modifica vreunul dintre aceste obiceiuri, fara un motiv evident, s-ar putea sa fie din cauza ca se straduieste sa fie pe placul cuiva nou.

De obicei isi face dus la sala, dar acum sare direct in baie, imediat ce a intrat in casa si te-a salutat? Poate ca vrea sa indeparteze mirosul altei femei. Da, e foarte posibil ca dusul de la sala sa se fi stricat sau sa i se para ca i s-a impregnat mirosul de la restaurantul indian unde a luat cina alaturi de colegii sai, dar daca devine un obicei zilnic si nu e in stare sa ofere o explicatie plauzibila ( e confuz, se contrazice, devine nervos atunci cand il intrebi), atunci poate ar trebui sa il provoci la o discutie care sa faca lumina.

2. Devine vizibil dezinteresat de sex

Daca initiaza partidele de sex mult mai rar decat o facea inainte sau te refuza de-a dreptul, motivul ar putea fi ca se bucura de sex cu o alta persoana. Exista multe motive pentru care unul dintre parteneri isi pierde apetitul sexual, care n-au nimic de-a face cu adulterul. Insa, daca te confrunti cu o modificare brusca a libidoului din partea iubitului tau, daca te refuza cu o replica abrupta de genul „N-am chef in seara asta”, atunci asculta-ti intuitia si provoaca o discutie.

In cel mai rau caz, va recunoaste ca e adevarat si atunci amandoi aveti de gestionat aceasta problema. In cel mai bun caz, iti va spune ca este implicat intr-un proiect important la serviciu si nu se odihneste suficient. Intre cele doua extreme exista o multitudine de posibilitati. Insa, daca dinamica vietii voastre sexuale se schimba brusc si radical, trebuie sa abordezi subiectul cat mai curand, fara sa lasi sa treaca prea mult timp. Pentru ca e posibil sa te trezesti peste cativa ani vorbind de despartire sau divort.

3. Are accese necontrolate de gelozie

Unul dintre modurile in care anumiti barbati se dau de gol atunci cand insala este ca devin brusc gelosi. Practic, partenerul infidel este constient de purtarea sa lipsita de loialitate si o proiecteaza asupra ta. Sau incearca sa se apere acuzandu-te de lucrurile de care se stie vinovat, ca sa te descurajeze sa-l iei la intrebari. Pe principiul: „cea mai buna cale de aparare este atacul”. Oricare ar fi mecanismele psihologice care declanseza un astfel de comportament, n-ar strica un pic de vigilenta intr-o astfel de situatie, mai ales daca iubitul tau nu era genul posesiv sau gelos. Uneori, manifestarile unei constiinte incarcata sunt cel mai serios semnal de alarma. Asa ca, daca iti pune intrebari bizare in legatura cu noul tau coleg de birou, poate ca, de fapt, el are ceva de ascuns.

