8 motive pentru care nu mă tem să fiu singură

Și mai cred că, în anumite momente ale vieții, asta este exact ceea ce ne trebuie. În trecut, mi se părea că a fi singură este cel mai înspăimântător lucru care mi se putea întâmpla. Dar după ce am fost implicată în relații cu bărbați manipulatori, meschini, nesiguri pe ei sau chiar și abuzivi, mi-am dat seama că înspăimântător nu este să fii singură, ci să ai parte de o relație oribilă. Știu cum este să suferi și ultimul lucru pe care mi-l doresc este să mă aflu din nou într-o astfel de situație.

Singurătatea m-a ajutat să învăț lucruri noi despre mine și mi-a oferit oportunități despre care n-am știut vreodată că există. Mi-a dat noi perspective asupra vieții și m-a făcut să explorez noi dimensiuni ale personalității mele, investind astfel mai mult în auto-cunoaștere și auto-dezvoltare. Însă n-aș vrea să fiu greșit înțeleasă. Nu vreau să spun nici un moment că nu prețuiesc dragostea sau că relațiile mi se par o pierdere de timp, ci că pur și simplu eu una nu mă tem să fiu singură. Mă tem însă să fiu cu un tip care nu dă doi bani pe mine. Iată de ce:

1. Nu mă tem să fiu eu însămi, mă tem să fiu cu cineva care nu mă lasă să fiu eu însămi

Nu mi-e teamă să petrec timp doar eu cu mine însămi. Dar mă tem să fiu cu un bărbat care nu mă acceptă și care nu mă prețuiește pentru ceea ce sunt eu cu adevărat. Un bărbat care nu-mi acceptă defectele și care încearcă să mă transforme în ceva ce nu sunt. Un bărbat care mă critică constant și care mă face să cred că nimic din ceea ce fac nu este bine, care nu mă lasă să mă bucur de lucrurile care îmi plac și care nu-mi respectă limitele și libertatea. Un bărbat care nu mă lasă să fiu sarcastică, amuzantă, directă.

2. Nu mă tem să petrec timp doar eu cu mine însămi, mă tem să-mi irosesc timpul într-o companie proastă

Nu mă tem să iau cina într-un restaurant de una singură sau să mă duc să văd un film neînsoțită, pentru că mă simt bine în pielea mea și mă bucur de propria companie. Dar mă tem să fac toate aceste lucruri cu cineva care nu apreciază să petreacă timpul cu mine, care vede asta ca pe o altă sarcină (dintre multe altele) de bifat pe agenda relației de cuplu. Cineva cu care nu am nimic în comun.

3. Nu mă tem să dorm singură, mă tem să mă trezesc lângă un străin

Nu mă deranjează să mă duc singură la culcare, dar mă tem că, într-o bună zi, nu voi mai recunoaște persoana de lângă mine, pe care credeam că o știu atât de bine. Mă tem că mă voi trezi lângă un străin, care n-are nimic de-a face cu bărbatul fermecător, tandru, afectuos și empatic de care m-am îndrăgostit. Mă tem că mă voi trezi lângă un bărbat care a încetat să mă mai iubească și să-i mai pese de mine și pentru care nu mai însemn mare lucru.

4. Nu mă tem să fac greșeli, mi-e teamă să fiu cu bărbatul greșit

Greșelile fac parte adesea din viață și, de multe ori, ele sunt și cea mai valoroasă lecție pe care ne-o poate da viața. Și nu mă tem de greșeli, pentru că ele mă învață ce ar trebui să fac sau să nu mai fac ca să fiu bine eu cu mine însămi. Singura greșeală de care mă tem este să fiu cu un tip toxic. Adică un bărbat căruia să-i cerșesc atenție și dragoste. Sau care să mă păcălească cu cuvinte dulci și promisiuni. Un bărbat care să aibă sentimente confuze în ceea ce mă privește și care să se întrebe dacă merit să se implice într-o relație de durată cu mine.

5. Nu mă tem să fac dragoste, mă tem să fac dragoste fără să mă simt iubită

Nu-mi doresc să fiu implicată într-o relație cu un bărbat care e interesat de mine mai mult fizic decât emoțional. Un bărbat care se pricepe la sex, dar care nu poate simți emoții autentice și căruia nu-i pasă decât de satisfacerea propriilor nevoi. Un tip care care mă percepe ca pe un obiect și nu ca pe o ființă umană care are nevoi și dorințe. De aceea nu vreau să ofer corpul meu unui bărbat care nu merită nimic din ceea ce am eu de oferit. Un bărbat cu care aș face dragoste, dar care nu face dragoste cu mine, un bărbat care este interesat numai în conexiune fizică, nu și în conexiune emoțională și mentală.

6. Nu mă tem de conversații, mi-e teamă să vorbesc cu un bărbat care nu mă înțelege

Mă tem să fiu cu un bărbat care este doar fizic prezent atunci când îi vorbesc, dar care nu ascultă niciodată ce am să-i spun. Un bărbat cu care am doar conversații mediocre și plictisitoare, pentru că, de fapt, n-avem nimic impotant de împărtășit. Sau un bărbat care mă critică și care nu-mi respectă ideile, opiniile și principiile și care încearcă să mă convingă că el este cel care știe mereu ce e corect și ce e greșit. Mi-e teamă să fiu cu un bărbat cu care nu am ce să vorbesc.

7. Nu mă tem să plâng, mă tem să nu fiu rănită

Nu mă tem de lacrimi, dar mă tem de un bărbat care m-ar putea răni intenționat și care ar putea să-mi frângă inima. Un bărbat care m-ar minți și care m-ar înșela și care ar construi apoi un munte de scuze ca să se disculpe. Un bărbat căruia nu i-ar păsa cum mă simt și care nu m-ar trata cu aceeași dragoste și cu același respect cu care îl tratez eu.

8. Nu mă tem să fiu singură, mă tem să fiu cu un bărbat care nu dă doi bani pe mine

Am învățat să mă simt bine doar eu cu mine însămi, dar mă tem să mă dedic trup și sufletul unui bărbat care nu mă merită. Un bărbat care mă tratează ca pe o opțiune și niciodată ca pe o prioritate. Un bărbat care îmi arată dragoste și afecțiune doar atunci când vrea să obțină ceva de la mine sau când vrea să-i pansez orgoliul. Mă tem să fiu cu un bărbat care nu mă face să mă simt iubită, protejată și împlinită emoțional. Un bărbat incapabil să simtă emoții, dacă nu sunt explicate prin cuvinte, și care habar n-are să-mi atingă cele mai intime părți ale sufletului. Un bărbat lipsit de curajul de a fi mândru de mine și de realizările mele și care nu mă va inspira niciodată să devin o variantă mai bună a mea.

