8 hoteluri impresionante perfecte pentru pasionații de cărți

Dacă și tu ești pasionată de cărți, așa cum suntem și noi, în mod cert te-ai gândit care sunt locurile ideale în care poți călători și în care să ai parte de biblioteci cu adevărat fascinainte.

Și chiar dacă mergi în vacanță, acest lucru nu înseamnă că ar trebui să lași lectura deoparte, ci dimpotrivă, să profiți de destinația în care ajungi și să explorezi literatura specifică acelei zone. Așadar, iată care sunt propunerile noastre de hoteluri perfecte pentru pasionații de cărți:

1. The Literary Man, Óbidos, Portugalia

The Literary Man din orașul Óbidos, situat în Portugalia, este unul dintre cele mai relaxante hoteluri în care ar trebui să mergi. De la canapele confortabile, perfecte pentru a citi o carte care să îți captiveze atenția, la restaurantul hotelului în care te poți delecta cu diferite tipuri de vinuri. În plus, Óbidos este desemnat de UNESCO drept un Oraș al Literaturii.

2. L’Hotel, Paris

L’Hotel este unul dintre cele mai cochete hoteluri din Paris, cunoscut pentru faptul că a fost ultima casă a scriitorului Oscar Wilde. De la o casă de mici dimensiuni, acesta a ajuns un hotel decorat într-un stil fabulos care te va impresiona cu siguranță. În tot hotelul vei putea vedea imagini cu Oscar Wilde, dar și fragmente de scrisori. Mai mulți artiști au stat în acest hotel, de la Picasso, Salvador Dali, Jim Morrison, dar și poetul Serge Gainsbourg.

3. Gladstones Library, Hawarden, Țara Galilor

Un alt hotel care te va fascina este și Gladstones Library din Hawarden. Un motiv pentru care ar trebui să mergi este faptul că are la dispoziție 150.000 de cărți, iar pe lângă asta, biblioteca este una impresionată. Hotel este decorat într-un stil tradițional, iar relaxarea pare să fie termenul care să definească atmosfera din acest hotel.

4. Library Hotel, New York City

Library Hotel din New York are zece etaje, iar pe fiecare vei găsi câte o bibliotecă care are cărți din diferite domenii, de la literatură, științe sociale, filosofie, limbi străine sau istorie. În plus, și camerele urmează același principiu. Sala de lectură este deschisă 24 de ore, ceea ce înseamnă că ai suficient timp în care să te bucuri de cărțile care îți sunt puse la dispoziție. Te poți relaxa și într-una dintre terasele hotelului, fie ea interioară sau exterioară.

5. Ambassade Hotel, Amsterdam

În caz că vrei să mergi în Amsterdam, află că acolo există un hotel care are o bibliotecă pe care nu ai cum să o ratezi. Ambassade Hotel dispune de o mulțime de volume de cărți, aproximativ 3.000. A fost destinația preferată de mai mulți autori, cum ar fi Toni Morrison, Salman Rushdie și Umberto Eco. Pe lângă asta, acum există și o tradiție conform căreia scriitorii care se cazează în hotel trebuie să semneze o carte a lor și să o lase acolo.

6. Sylvia Beach Hotel, Newport, Oregon

Situat pe malul mării, Sylvia Beach Hotel este unul dintre locurile pe care ar trebui să îl iei în considerare. Departe de agitația orașului, fără a avea televizor, wi-fi sau orice altceva care să îți distragă atenția, este un hotel ideal pe care merită să îl descoperi. Cele 21 de camere ale hotelului sunt decorate în onoarea unor autori, cum ar fi J.K. Rowling, Virginia Woolfe, Tolkien și Dr. Suess.

7. The Library Hotel, Koh Samui, Thailanda

Nu mai este un secret faptul că Thailanda este una dintre destinațiile preferate de turiști. The Library Hotel se află pe plaja Chaweng din Thailanda. Biblioteca acestuia dispune de aproximativ 1.400 de cărți, și în plus, ai ocazia să te relaxa într-o piscină roșie care îți va tăia răsuflarea de prima dată când o vei vedea.

8. Radisson Sonya Hotel, St. Petersburg, Rusia

Radisson Sonya Hotel este un hotel de lux din St. Petersburg, Rusia. Fiecare cameră este o adevărată capodoperă de artă, a cărei sursă de inspirație o reprezintă romanele lui Dostoievski sau alte cărți pe care acesta le-a îndrăgit.

