77% dintre români cred că IT-ul va fi cel mai căutat domeniu în viitor, iar aptitudinile care vor conta cel mai mult pentru angajatori vor fi creativitatea, adaptabilitatea și capacitatea de a lucra bine în echipă

Este cel mai căutat domeniu al momentului și pare că acest lucru nu se va schimba prea curând, arată rezultatele celui mai recent studiu derulat de eJobs România și biblioteca publică Bookster, care plasează IT-ul nu doar în topul preferințelor actuale ale candidaților, dar și în lista pentru următorii ani. Asta nu doar pentru că IT-iștii au cele mai mari salarii din piață, ci și pentru că oportunitățile de angajare cresc de la an la an, atât în țară, cât și în străinătate.

Studiul a urmărit percepția românilor despre aptitudinile de care cred că vor avea nevoie pentru joburile viitorului, dar și despre domeniile cu cea mai mare căutare în următorii ani. Rezultatele mai arată și că următoarele cele mai căutate domenii, deși la distanță considerabilă față de IT, vor fi telecomunicațiile (27,4% dintre respondenți cred că va fi unul dintre cele mai căutate domenii în viitor), marketingul (26,1%) și ingineria (25,5%).

De cealaltă parte a clasamentului se află jurnalismul, domeniu în viitorul căruia mai cred doar 0,5% dintre participanții la studiu. La fel de puțină încredere mai au în administrație publică, auto sau distribuție.

”Se vorbește la nivel internațional despre inovație, despre a fi mereu cu un pas înaintea celorlalți, despre a crea răspunsuri pentru nevoi care încă nu există și aproape toate acestea au legătură cu IT-ul. Felul în care românii percep viitorul raportat la piața muncii se observă și din setul de aptitudini de care cred că vor avea nevoie în următorii ani pentru a rămâne dezirabili din punct de vedere profesional. Astfel, calitatea despre care cred că va fi cea mai căutată de angajatori este creativitatea”, spune Bogdan Badea, CEO eJobs România.

Aproape la fel de importante sunt, cred românii, adaptabilitatea, capacitatea de a lucra bine în echipă, de a rezolva situații complexe, de a lua decizii rapid sau aptitudinile digitale. ”În mod surprinzător, având în vedere că tot mai mulți angajați și-ar dori să-și deschidă propriul business, 5 din 10 români având această dorință, după cum arată un studiu eJobs derulat în luna septembrie, puțini sunt cei care cred că, în viitor, angajatorii vor căuta în candidați calități precum spiritul antreprenorial, capacitatea de a vorbi lejer în public sau de a socializa ușor”, adaugă Bogdan Badea.

Întrebați care sunt aptitudinile pe care le stăpânesc cel mai bine, 40,7% dintre respondenți au răspuns că principala lor calitate profesională este spiritul de echipă. 31,2% menționează creativitatea, 27% adaptabilitatea și 26,2% spun că au o gândire analitică. Nu la fel de bine stau românii atunci când vine vorba despre vorbitul în public (doar 3,4% spun că pot face acest lucru cu ușurință), despre mentalitatea de antreprenor (3,2%) sau despre abilitățile de negociere.

De altfel, anul acesta, aptitudinile pe care românii au vrut să și le dezvolte au fost adaptabilitatea (25,3% au investit timp sau bani în acest scop), cunoștințele digitale (23,5%) sau creativitatea (21,8%). „Companiile pentru care lucrează i-au trimis, în schimb, la cursuri care să-i ajute să lucreze mai bine în echipă, să înțeleagă mai bine nevoile clientului, să fie mai ușor adaptabili, mai creativi sau să poată lua decizii mai ușor”, mai spune Bogdan Badea.

„Lumea se schimbă într-un ritm foarte rapid, de aceea e important să învățăm astăzi ceea ce ne va folosi mâine. Biblioteca Bookster are peste 100.000 de lecturi din care cititorii pot învăța, însă pentru a face o alegere relevantă, trebuie să știm de ce abilități vom avea nevoie în viitor. World Economic Forum ne-a ghidat alegerile cu „Top Skills for 2020” – am adus cărțile potrivite în bibliotecă și le-am grupat în colecții pe fiecare abilitate în parte, încercând să facem alegerea cititorului Bookster cât mai ușoară. Studiul ne ajută să înțelegem mai bine ce își doresc cititorii, astfel încât să ne asigurăm că în biblioteca noastră găsesc cărțile de care au nevoie”, spune Iulia Ghiță, co-CEO Bookster.

Deși, potrivit Eurostat, suntem țara în care se investește cel mai puțin în formarea continuă, în condițiile în care doar 0,9% dintre români aleg să aloce timp și bani în pregătirea lor și după terminarea studiilor, se pare că planurile pentru 2020 ale angajaților români includ o creștere a timpului pe care aceștia îl vor petrece pentru dezvoltarea lor profesională. Cei mai mulți vor să învețe să ia decizii mai repede, să poată rezolva situații complexe, să fie mai creativi, să-și îmbunătățească aptitudinile digitale sau să fie mai adaptabili. 50% dintre respondenți spun că au de gând să petreacă cel puțin două ore pe lună în acest scop, 24% între una și două ore, 21% între 30 de minute și o oră și 6,3% mai puțin de 30 de minute.

Studiul a fost realizat de eJobs România și biblioteca publică Bookster, în perioada 27 septembrie – 20 octombrie, pe un eșantion de 654 de respondenți.

