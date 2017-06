7 semne ca mariajul tau este unul nefericit

Pana si cele mai fericite cupluri au probleme sau se pot desparti la un moment dat. Dar asta face parte din frumusetea si experienta vietii, pentru ca mereu o dezamagire se va transforma intr-un inceput, iar orice persoana o poate lua de la capat, invatand cu adevarat o lectie dintr-o intamplare de acest gen.

Ce se intampla, insa, cu acele persoane, care se trezesc de mult prea mult timp intr-o relatie de cuplu, de casatorie, cu cineva alaturi de care se simt neimplinite, nefericite? Acele persoane care fac compromisuri zilnice si aproape inutile, in speranta ca el sa va schimba, ca relatia in sine va fi ca la inceput, uitand de visurile lor, uitand complet de fericirea pentru care s-au angajat in acel mariaj?!

Bineinteles, cand apar problemele intr-o casatorie, dragostea adevarata, reciproca, se afla intr-o simbioza perfecta cu respectul pentru partenerul de langa, de aceea, cei doi vor incerca impreuna sa le rezolve, sa-si revigoreze relatia si sa o aduca pe caile normale ce le genereaza fericirea. Aceasta ar fi primul pas, dupa cum considera si Christina Pesoli, avocat de familie si autoare a cartii Break Free from the Divortex: Power Through Your Divorce and Launch Your New Life: “Daca faceti acest lucru, explorati fiecare cale prin care va puteti salva casnicia, de la terapie pana la a mixa rutina in vederea imbunatatirii comunicarii. Insa daca nu sunteti dispusi sa va investiti energia in asta, sfatul meu este sa iesiti din aceasta mariaj inainte ca acesta sa fie chiar dezastruos; oamenii care stau in casatorii lipsite de dragoste se supun la un risc enorm, acela al relatiilor extraconjugale. Si nimic nu transforma mai rapid un mariaj esuat intr-o adevarata casa a urii, decat insasi tradarea.”

1. Te lasa rece intalnirile cu el

Atunci cand esti indragostita, tot ceea ce vrei sa faci este sa iti petreci tot timpul cu sotul tau, mai ales dupa o zi obositoare munca; sa ii povestesti despre cum ti-a fost ziua, sa il simti aproape, sa comunici cu el. Ai vrea sa sari pana si peste cinele romantice din restaurant, sa ajungi doar cu el acasa, unde puteti fi doar voi insiva. Insa atunci cand te simti complet fara chef numai cand stii ca te vei intalni cu el, sau vei incerca chiar sa Amani planurile pe care in mod normal ar trebui sa le aveti, atunci trebuie sa luati in considerare marele steag rosu care va apare in cale si vrea sa va atraga atentia ca ceva se intampla. “Pranzul ocazional sau o seara speciala cu sotul tau ar trebui sa fie o bucurie, nu o obligatie. Daca vi se pare mai mult ca o munca grea de facut, atunci relatia voastra a devenit invechita, plictisitoare. Acest fapt este si mai adevarat daca ati prefer sa mergeti la masa cu alti oameni, cum ar fi prietenii sau colegii.”

2. Doar unul dintre voi este dispus sa faca lucurile sa mearga

Cu toate ca amandoi ati stabilit sa lucrati la rezolvarea problemelor din casnicia voastra, parca, totusi, te simti lasata singura in asta. Esti singura care stabileste programarile la consilierul in casatorii? Singura care stabileste macar o intalnire pe saptamana, de fiecare data? Tot timpul te ocupi doar tu. De aceea, daca dintre voi doi, tu esti singura responsabila de organizarea tuturor activitatilor pe care ar trebui sa le faceti impreuna, atunci va luptati cu morile de vant. “Nu va merge daca trebuie sa te lupti singura pentru a incerca sa iti duci sotul la consiliere, sa rezolvi conflictele, sa-l faci fericit fara ca aceste lucruri sa fie reciproce”, spune terapistul Susan Pease Gadoua.

3. Nici nu mai trebuie sa aranjati patul dimineata, pentru ca cearcafurile sunt neatinse

Sa nu subestimati niciodata importanta relatiilor intime intr-o casnicie. Bineinteles, poate ca acestea nu vor fi la fel de intense ca la inceputul mariajului, insa daca unul dintre parteneri este nemultumit din cauza schimbarilor drastice in acest sens, atunci consecintele nu vor inceta sa apara si ar trebui sa incepeti prin a discuta despre asta. Psihoterapeutul Micki McWade ne spune: “Afeciunea fizica este ca o portie de vitamin B12 pentru casnicie. Primul semn al problemelor este absenta ori frecventa redusa a intimitatii. Asta poate inseamna lucruri diferite pentru oameni diferiti, insa avand o viata sexuala reciproc-satisfacatoare in relatie este si un suport pentru o casnicie sanatoasa. Aceasta face ca lucrurile de zi cu zi sa fie mai putin deranjante.”

4. Va certati constant in public

Toata lumea cunoaste cel putin un cuplu care devine usor inconfortabil in serile petrecute impreuna in oras, cand toata lumea ar trebui sa se distreze. Prin ce? Prin modul lor de a se certa, de a evidentia lucruri negative unul despre celalalt si prin a se simti bine judecandu-se mai ales in fata celorlalti. Acesta este un exemplu de cuplu in care dragostea s-a pierdut pe undeva, pentru ca atunci cand iubesti, vezi mai ales lucrurile bune, calitatile celui de langa tine si vrei necontenit sa le spui de fata cu toata lumea.

Pease Gaduoa spune ca “Atunci cand partenerul tau isi pierde respectul pentru tine, sau tu iti pierzi respectul pentru partenerul tau, inseamna ca aveti probleme. A fi absolut neglijent sau chiar dispretuitor fata de celalalt, este toxic. Orice interactiune, de la cele minore, pana la cele importante, va fi imbracata in negativism. Pentru ca aceasta se hraneste de una singura, nu va dura prea mult pana lipsa respectului va destrama mariajul.”

Citeste si:

10 reguli ale mariajului care nu se mai aplica in vremurile noastre

5. Nici macar piesele de dragoste nu te vor face sa-ti schimbi starea

Daca dai drumul la radio si orice melodie de dragoste te va lasa rece, atunci s-ar putea ca relatia ta sa aiba de suferit. Acest lucru ti se poate parea nesemnificativ, poate, insa spune mai multe lucruri despre relatia ta decat ti-ai imagina. Pesoli declara: “Adevarul este ca piesele de dragoste siu exact cum sa atinga notele corecte. Daca esti macar putin indragostit, ascultarea unei melodii de dragoste te poate face sa-ti transformi sentimentele la o scala mult mai mare. Deci, daca acestea nu va fac sa va simtiti vulnerabili in fata partenerului, este un semn ca relatia voastra e in afara armoniei. Si daca te simti putin cu gandul la prietenul din facultate sau la job-ul visurilor tale, atunci e cazul sa apelati la terapia de cuplu.”

6. Aceleasi argumente sunt folosite non-stop

Daca va loviti tot timpul de aceleasi argumente si probleme din trecut, atunci e cazul sa realizati ca mariajul vostru are probleme. “Un flux toxic si constat intre sot si sotie este un semn ca exista resentimente nerezolvate, care in cele din urma vor exploda si vor eroda mariajul respectiv.”, declara Mc Wade.

Citeste si:

11 intrebari subtile pe care sa le pui cuiva cu care crezi ca ai putea sa te casatoresti

7. Cauti soltuii pentru casnicia ta in afara ei

Cel mai bun indicator pentru a afla daca o casnicie mai merge sau nu, este modul in care cei doi soti incearca sa iti rezovele problemele pe care le au. “Cand gasesti mai des solutia pentru orice problema sau dezacord o ai cu partenerul tau in afara casniciei tale decat in interiorul ei, atunci acest fapt devine problematic”, spune Pease Gandoa.

Text: Teona Tomoioga

Foto: Imaxtree