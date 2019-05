7 perechi de vedete care se înțeleg de minune chiar și în afara platourilor de filmare

Nu e de mirare că publicul devine din ce în ce mai curios în legătură cu relațiile vedetelor și cu ceea ce se întâmplă în viața lor.

În zilele noastre, publicul poate avea acces la ce se întâmplă în culisele celebrității și de multe ori avem o plăcere morbidă de a afla detalii despre toate luptele care se dau în lumea vedetelor. Alteori, le privim cu inspirație și ne inspiră. De aceea, ca să îți arătăm o parte din viața reală a vedetelor de la Hollywood, am pregătit o listă cu 7 perechi de vedete care sunt în relații de prietenie excelente.

1. Sophie Turner & Maisie Williams

Deși suntem încă triști după finalul serialului Game of Thrones, un lucru facinant care s-a întâmplat în afara ecranului este prietenia dintre actrițele Maisie Williams și Sophie Turner. Surorile Stark, așa cum le știm din serial, care nu se înțelegeau mereu pe ecran, în viața reală sunt întotdeauna împreună și au o relație de prietenie deosebită. Prietenia este atât de puternică încât Turner a ales-o pe Williams să îi fie domnișoară de onoare la nunta din această vară cu Joe Jonas.

2. Jennifer Aniston & Courteney Cox

Jennifer Aniston şi Courteney Cox au fost cele mai bune prietene pe platourile de filmare. Cele două actriţe au devenit de nedespărţit şi în viaţa reală, chiar din momentul în care s-au cunoscut. Prietenia dintre cele două rezistă deja de două decenii, încă de pe vremea când filmau pentru celebrul serial Friends. Adesea, Jennifer vorbeşte despre cât de şocată a fost de onestitatea prietenei sale, atunci când a cunoscut-o. Dar de atunci a pornit o legătură care durează până astăzi. Ba mai mult, Courteney chiar a rugat-o pe Jennifer să fie naşa fetiţei ei, deci vorbim despre o prietenie pe viaţă.

3. Tina Fey & Amy Poehler

Tina Fey este cunoscuta pentru rolurile sale din „30 Rock”, „Date Night” și „Whiskey Tango Foxtrot”, iar Amy pentru rolurile sale de comedie „Parks and Recreation” și „Inside Out”. Cu toate acestea, primul loc în care fanii au devenit conștienți de chimia de pe ecran a acestui duo a fost când au apărut împreună în Saturday Night Live. Ele au jucat și în trei filme importante împreună, iar fanii le apreciază pentru relația deosebită (și foarte amuzantă) dintre ele.

4. Cameron Diaz & Drew Barrymore

Prietenia dintre Drew Barrymore şi Cameron Diaz s-a legat în acelaşi mod ca în cazul colegelor lor de breaslă Jennifer Aniston şi Courtney Cox. Cele două s-au cunoscut pe platourile de filmare ale peliculei „Charlie’s Angels”. De atunci au rămas de nedespărţit, și au fost surprinse de nenumărate ori împreună la diverse petreceri, pe plajă sau la plimbare prin oraş. Ele susţin că prietenia lor este una adevărată, care durează de mai bine de 15 ani de zile.

5. Beyoncé și Gwyneth Paltrow

Gwyneth i-a povestit lui Ellen DeGeneres că i-a cunoscut pe Beyoncé și Jay-Z acum câțiva ani, la o gală caritabilă din New York. Ea și Bey au devenit foarte bune prietene, Gwyneth chiar a încurajat colaborarea dintre fostul ei soț, Chris Martin, cu care a rămas în relații bune, și Beyoncé, pentru piesa Hymn For The Weekend. La rândul său, artista le-a povestit celor de la E! News despre Gwyneth: „Este incredibilă, este o prietenă minunată din toate punctele de vedere!'

6. Ben Affleck și Matt Damon

Sunt cei mai buni prieteni încă din copilărie, iar în 1997 au jucat împreună și au scris scenariul pentru „Good Will Hunting”, împărțind și Oscarul pentru Cel mai bun scenariu pentru acest film. Și cum în fișa postului celui mai bun prieten tachinările sunt o condiție esențială, cei doi respectă cu strictețe acest criteriu și fac glume unul despre celălalt ori de câte ori au ocazia.

7. Nicole Kidman și Naomi Watts

Înainte să fie fotografiate pe covorul roșu, în ținute glamour, Nicole Kidman și Naomi Watts au pășit împreună pe holurile liceului North Sydney Girls din Australia. Relația lor de prietenie a trecut proba timpului și a distanței, cele două fiind și acum foarte, foarte apropiate. Mai mult decât atât, la Festivalul de Film de la Toronto, Naomi a postat pe contul său de Instagram o fotografie cu ele și caption-ul: „Când te întâlnești cu cea mai bună prietenă'.

Citește și:

Vedete care au cunoscut succesul mai târziu în viață

Text: Raluca Tindeche

Foto: PR

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK