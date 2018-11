7 motive triste pentru care femeile renunță să caute dragostea autentică

Conform unui studiu recent, se pare că una din opt femei singure s-a resemnat și consideră că nu va găsi niciodată iubirea adevărată. Sună cumva radical – și foarte trist! Cu siguranță, multe dintre noi am avut parte de dezamăgiri (iar dacă nu, ești pur și simplu norocoasă!), dar asta nu înseamnă că, după ce ne-am șters lacrimile și ne-am sunat prietenele, n-am continuat să sperăm. Și totuși există femei care au abandonat speranța… De ce?

Să parcurgem împreună motivele pentru care femeile consideră că nu vor găsi niciodată dragostea adevărată.

1. Au suferit

Nu trebuie să fii un geniu ca să-ți dai seama că principalul motiv pentru care femeile renunță să mai caute iubirea este că au fost rănite sau dezamăgite. De obicei, femeile care investesc cel mai mult în relațiile care eșuează sunt și cele care suferă cel mai mult. Iar faptul că refuză să se mai îndrăgostească sau chiar să caute dragostea este un mod de a se proteja de eventuale eșecuri.

2. Confundă problemele

Pentru multe dintre femeile dezamăgite, problema nu este că se îndrăgostesc. Ci că se îndrăgostesc de bărbați nepotriviți pentru ele. Practic, ignoră sau nu sesizează semnalele de alarmă. Sfatul nostru: fiți oneste cu voi! Asumați-vă ce vă doriți cu adevărat de la o relație, comunicați cu partenerul vostru, iar dacă viziunile voastre nu coincid, părăsește acea relație! Nu spera că o să-l schimbi și nici nu încerca asta (până la urmă, oamenii sunt un tot, nu poate să-ți placă de cineva doar pe bucăți!). Cu alte cuvinte, nu trebuie să eviți dragostea! Ci doar să admiți că nu ai întâlnit încă bărbatul care să merite dragostea ta!

3. Repetă aceeași greșeală

De obicei, femeile care se îndrăgostesc de un „băiat rău' fac asta de mai multe ori în viață. Așa că sfatul nostru este ca, atunci când se sfârșește o astfel de relație (care te epuizează și te consumă emoțional), să-ți acorzi timp pentru vindecare și apoi să analizezi de ce te atrag astfel de bărbați, care este tiparul după care îți alegi partenerii, cum te comporți tu în relație, cu ce așteptări, proiecții și vise intri în acea relație, ce ești dispusă să treci cu vederea (uneori poate un pic prea mult). Se spune că „dragostea e oarbă”, dar o astfel de afirmație este o naivitate. Înainte de „a te arunca cu ochii închiși” într-o nouă relație, poate n-ar strica să faci un pic de introspecție și să analizezi un pic tiparul care te conduce spre eșec.

4. O iau prea personal

Evident, așa cum am spus mai sus, este bine să înveți mereu ceva din relațiile eșuate, dar multe femei trag concluzii total greșite: că nu mai sunt atrăgătoare, că și-au pierdut farmecul și entuziasmul, că sunt mai puțin valoroase decât persoanele care sunt în relații stabile, de durată. O lecție mai utilă ar fi că eșecul este uneori, pur și simplu, o chestiune de șansă, iar alteori poate fi evitat, nerepetând niște scheme comportamentale. (Iar asta nu este nici pe departe un dezastru, pentru că mereu poți învăța cum să-ți schimbi un comportament).

5. Renunță prea ușor

Gândește-te cum ar fi dacă un bebeluș pe cale să învețe să meargă ar renunța după prima căzătură, sau după a doua, sau după a treia și ar concluziona: „Gata, m-am săturat! Prea multe căzături! De acum încolo nu mai merg!”. Poate ți se pare o comparație stupidă sau deplasată, dar măcar ți-am atras atenția, nu-i așa? Și cu siguranță ai prins ideea! Există persoane care reușesc să-și găsească parteneri mai ușor (și pare că au un adevărat „noroc” sau „lipici”), în timp ce altele au parte de mai multe eșecuri. Dar și asta e firesc și face parte din procesul de „învățare” sau de dobândire a experienței. Iar dacă „aterizezi mereu în aceeași poziție”, care după una și-alta mai e și dureroasă, poate că ar trebui să ceri ajutorul cuiva care să te învețe să mergi cu mai mult curaj și hotărâre.

6. Transmit un mesaj greșit

Iar acest mesaj este „urăsc toți bărbații”. Există un anume tip de bărbat care este atras de femeile care țin la distanță sexul opus. Iar acest tip este „vânătorul”. Este cel care își hrănește vanitatea și își umflă ego-ul seducând astfel de femei. Pentru el, cea mai mare plăcere a jocului seducției este „fiorul urmăririi”. Iar tu ești flatată de efortul pe care îl depune pentru cucerirea ta. Însă n-ar strica un pic de precauție: de îndată ce va considera că te-a cucerit, atenția lui va fi deturnată de următoarea provocare. Ideea e că, pentru el, vânătoarea este mult mai incitantă decât stabilitatea unei relații.

7. Cred că nu vor mai fi în stare să iubească niciodată

Femeile care se decid să renunțe la căutarea dragostei sunt, de obicei, cele care simt că au iubit prea mult și că și-au epuizat resursele emoționale. Sunt cele care au suferit uneori până la limtă, care au fost decepționate de partenerii lor. Dar care obișnuiesc să trăiască intens și care au resurse nebănuite de a dărui din nou. Un lucru este sigur: aceste femei vor iubi iar, poate chiar mai puternic și cu mai mult entuziasm. Așa că, dacă ești una dintre le, nu-ți spune că nu vei mai iubi niciodată, ci gândește-te doar ce poți face mai bine data viitoare ca să trăiești acea iubire pe care ți-o dorești cu adevărat. Nevoia de afecțiune și iubire este cea mai naturală nevoie umană, nu ți-o nega, nu încerca să o suprimi. Nu vei fi mai fericită dacă vei renunța la iubire, îți vei refuza doar niște experiențe! Mai bine acordă-ți niște timp, analizează-te (eventual cu ajutorul unui psiholog) și învață din greșeli. Pentru că… „The best is yet to come!”.

