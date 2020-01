7 motive dovedite științifice pentru care nu trebuie să te căsătorești

Cu toate acestea, unele femei visează să îmbrace rochia de mireasă, însă altele o văd numai în cele mai negre coșmaruri. Cu toată această presiune din partea cunoscuților care decid să își împartă bucuriile, reușitele, dar și facturile printr-o ceremonie religioasă și permanenta întrebare „Tu când o să te căsătorești?”, s-ar putea să ai moralul la pământ atunci când subiectul este adus în discuție. Dar trebuie să știi că nu ești singura – de fapt, ai mai multă companie ca niciodată.

Potrivit statisticilor oferite de Centrul de Cercetare Pew, în 2012, unul din cinci adulți cu vârsta de peste 25 de ani (la vremea respectivă 42 de milioane de oameni) nu ajunsese niciodată la altar. Comparați asta cu anul 1960, când doar unul din zece adulți de aceeași vârstă nu fusese niciodată căsătorit.

Această creștere a numărului de burlaci și burlăcițe nu trebuie pusă pe seama deciziilor cuplurilor de a-și lega destinele la o vârstă mai înaintată sau de a-și crește copii în afara unei căsătorii. Vârsta medie la care bărbații și femeile zic pentru prima oară „Da!” este de 30, respectiv 28 de ani potrivit datelor oferite de Biroul Recensământului Statelor Unite ale Americii.

Conform datelor prezentate de Centrul de Cercetare Pew, când tinerii mileniali cu vârste cuprinse între 21 și 36 de ani au fost întrebați de ce nu s-au căsătorit, 29 la sută au spus că nu s-au simțit pregătiți financiar, în timp ce 26 la sută au spus că nu au cunoscut persoana potrivită, iar alți 26 la sută au invocat motivul că sunt prea tineri pentru acest tip de angajament.



Indiferent dacă vă concentrați pe carieră, pe construirea unui situații materiale bune sau pur și simplu nu agreați ideea de căsătorie, să spui „Da!” s-ar putea să nu fie pentru tine. Așadar, iată o listă cu șapte motive pentru a nu te căsători niciodată.

1. Conviețuirea împreună este mai des întâlnită și acceptată

Când vrei să îți împarți si viața și tot ceea ce înseamnă ea cu partenerul tău, dar fără tot stresul organizării unei ceremonii de căsătorie, conviețuirea este cea mai convenabilă variantă. Potrivit Biroul Recensământului al SUA, coabitarea este mai populară decât căsătoria la americanii cu vârste între 18 și 24 de ani. Iar dintre adulții cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani, 15 la sută din aceștia trăiesc cu partenerul de viață, față de acum 10 ani când acest procentaj era de 12 la sută.

În 1968, doar 0,1 la sută dintre persoanele cu vârste cuprinse între 18 și 24 de ani trăiau cu partenerul, fără să îi lege un act legal, iar în privința celor cu vârste între 25 și 34 de ani, acest procentaj era de 0,2 la sută. Decizia de a rămâne necăsătorit pe vremea respectivă era considerată un subiect tabu, lumea percepând aceste persoane ca „trăind în păcat”. Dar, conform statisticilor unui raport recent al Centrului de Cercetare Pew, generațiile tinere percep cuplurile care trăiesc împreună, dar care nu se căsătoresc, ca pe un factor care nu tulbură societatea.

2. Costurile organizării unei nunți

Chiar dacă toți am observat o explozie a mișcării D.I.Y, în care putem să ne facem măști faciale cu ingredientele din bucătărie, costurile unei nunți au rămas la fel de exorbitante. Trebuie să te asiguri că rochia este cea la care ai visat toată viața, cadrul este unul de poveste, papilele gustative ale invitaților au fost satisfăcute și că peste zece ani vei avea ce poze să admiri – ca să nu mai punem la socoteală luna de miere. Iar faptul că toate acestea costă este motivul multor cupluri pentru a nu păși spre altar.

Potrivit Biroul Recensământului al SUA, cuplurile care se căsătoresc în perioada aceasta tind să fie mai stabile din punct de vedere financiar decât cele care nu fac acest pas. De exemplu, 40 la sută dintre adulții căsătoriți, cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani au venituri mai mari decât 20 la sută din persoanele necăsătorite din aceeași grupă de vârstă. În plus, multe cupluri moderne aleg să folosească banii pe care îi economisesc pentru o vacanță de vis, sau pentru a cumpăra o casă nouă, mai degrabă decât pentru o nuntă.

3. Femeile necăsătorite și fără copii sunt mai fericite

Paul Dolan, un profesor de știință comportamentală în cadrul London School of Economics, a declarat, în timp ce discuta despre noua sa carte, Happy Ever After, că „dacă ești bărbat, trebuie să te căsătorești; dacă ești femeie, nu te deranja”. La această concluzie a ajuns prin compararea datelor oferite de American Time Use Survey referitoare la nivelul de fericire al persoanelor cu diferite situații amoroase. În urma examinării acestora, a descoperit că femeile necăsătorite și fără copii constituie cel mai fericit subgrup.

Paul Dolan a explicat că o căsătorie pentru bărbați aduce mai multe beneficii decât pentru femei, deoarece aceștia câștigă mai mulți bani și trăiesc mai mulți ani. Pe de altă parte, reprezentantele sexului feminin care aleg să se căsătorească au mai puțini ani de trăit în comparație cu ele care nu zic niciodată „Da!”.

Să divorțezi pentru că ai realizat că mai ai multe lucruri pe care să le faci și longevitatea vieții tale scade odată cu mariajul tău este un gest extrem. Cu toate acestea, una dintre cele mai în vârstă femei din lume a declarat că secretul longevității este faptul că a stat departe de bărbați. În 2015, la vârsta de 109 ani, o femeie din Scoția pe nume Jessie Gallan a declarat că pentru o viață cât mai lungă: „Mâncați-vă ovăzul și evitați bărbații. Aduc mai multe probleme decât beneficii”. De aceeași părere a fost și Gladys Gough la 104 ani din Marea Britanie: „Niciodată nu am avut o relație, de căsătorit nici atât. Mai mult ca sigur lipsa bărbaților a avut un rol în longevitatea vieții mele”.

4. Căsătoria nu mai este necesară din punct de vedere legal

Deși aveau acel lucru numit dragoste, unele cupluri obișnuiau să simtă nevoia să se căsătorească din motive legale. Însă, în zilele noastre, nu trebuie să schimbați jurăminte sau verighete pentru a fi oficial împreună. Inițial instaurat pentru a oferi protecție legală și economică cuplurilor de același sex, parteneriatul civil este o opțiune viabilă pentru orice cuplu care nu vrea să se căsătorească.

Apărut ca o alternativă a căsătoriei tradiționale, parteneriatul civil este o relație recunoscută legal, ce oferă cuplurilor beneficii identice sau cel puțin similare cu cele alor cuplurilor căsătorite. Deși nu tot globul recunoaște și acceptă parteneriatul civil, acesta oferă drepturi de cuplu, cum ar fi adăugarea partenerului la asigurarea de sănătate.

5. „O familie modernă” nu este doar un serial

Familiile secolului 21 pot căpăta o mulțime de forme și dimensiuni, iar ideea că a fi părinte înseamnă implicit a fi căsătorit este învechită, mai ales pentru generațiile tinere. Un sondaj al Centrului de Cercetare Pew din 2010 a descoperit că 52 la sută din tineri consideră ca a fi un părinte bun este unul dintre cele mai importante lucruri, în timp ce doar 30 la sută din aceștia spun același lucru și despre căsătorie.

În plus, numărul copiilor care cresc alături de un părinte necăsătorit s-a dublat din 1968, sărind de la 13 la 32 la sută în 2017, conform datelor oferite de Biroul Recensământului Statelor Unite ale Americii. Această dublare însoțește o scădere a procentului de copii care cresc alături de doi părinți căsătoriți, de la 85 la sută din 1968 la 65 la sută. În total, 24 de milioane de copii sub 18 ani trăiesc cu un părinte necăsătorit, dintre care cinci milioane trăiesc cu o pereche de părinți necăsătoriți. În timp ce acceptarea unui cuplu care are copii deși nu este căsătorit în mod legal este încă pusă sub semnul întrebării, un sondaj realizat de General Social Survey în 2012 a descoperit ca 48 la sută din adulți au fost de acord că părinții necăsătoriți pot crește un copil la fel de bine ca și unii căsătoriți.

6. Frica divorțului

Deși pare un motiv extrem pentru care nu trebui să te căsătorești, trebuie luat în calcul – niciodată nu știi dacă partenerul tău nu o să se trezească într-o dimineață și o să-ți spună că nu te mai iubește. Așadar, frica de un potențial divorț este reală, atât timp cât aduce și stresul de ordin legal, emoțional și financiar. Wendy D. Manning, co-director al Centrului de Cercetare a Familiei și Căsătoriei din America, a declarat că persoanele care nu vor să se căsătorească de frica divorțului „nu vor să facă o greșeală, iar în 2017, rata divorțurilor a scăzut la 16,1 pe 1000 de căsătorii”.

Într-un sondaj destinat cuplurilor care locuiesc împreună, cu vârste cuprinse între 18 și 36 de ani, cercetătorii de la Cornell și Universitatea din Oklahoma au descoperit că participanții considerau frica divorțului ca o problemă reală. Cercetătorii sugerează că acesta este unul dintre motivele pentru care majoritatea cuplurilor aleg să nu se căsătorească, având în vedere ca 67 la sută au spus ca potențialul abandon social, emoțional și economic îi îngrijorează.

7. Pur și simplu nu crezi în ideea de căsătorie

Cu toate că este considerată un eveniment crucial în viața oricărei persoane, căsătoria este un amestec de norme și idei religioase, culturale și sociale cu care foarte mulți dintre noi nu ne identificăm. Numeroase persoane percep căsătoria ca un eveniment și concept învechit și îmbrățișează ideea de a-și găsi fericirea într-o relație în care contractele legale nu există, astfel creându-și propria lor versiunea de final fericit.

