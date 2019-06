7 lucruri despre dragoste pe care le vei învăța dintr-o relație toxică

Deși nimeni nu-și dorește să acumuleze în acest fel experiență, relațiile toxice te pot învăța o mulțime de lucruri despre dragoste. Dacă experiența ta amoroasă este un lung șir de relații toxice, dacă ți se pare că-ți irosești timp prețios lângă o persoană nepotrivită, nu dispera! Chiar și o astfel de relație vine la pachet cu o mulțime de învățăminte! Astfel de experiențe te vor ajuta să găsești persoana potrivită la momentul potrivit. Care sunt aceste lucruri pe care le înveți dintr-o relație toxică? Noi am alcătuit o listă cu 7 dintre ele (poate nu sunt neapărat niște lecții de romantism, dar sunt extrem de utile):

1. Învață să identifici semnalele de alarmă

Semnalele de alarmă sunt acolo de la început, doar că uneori nu le identificăm, alteori alegem să le ignorăm (iar atunci când le ignorăm, consecințele pot fi dintre cele mai neplăcute). Unele semnale de alarmă sunt subtile: cum ar fi că iubitul tău vorbește mult despre fosta partenera sau că are o relație proastă cu familia lui. Sau poate că-și schimbă prea des serviciul sau evită să vorbească despre orice este dificil sau neplăcut în viața lui. Cele evidente pot fi și ele dintre cele mai diverse: partenerul tău îți spune de la bun început că nu-și dorește o relație serioasă sau se dovedește prea gelos (și-ți cere să renunți la toate prieteniile tale cu bărbați).

De cele mai multe ori, atunci când identificăm aceste semnale de alarmă, alegem să le ignorăm sau să le găsim o justificare. Din fericire, experiența relațiilor toxice anterioare ne învață nu numai să identificăm aceste semnale de alarmă, dar să le și tratăm ca atare, ne ajută să privim situația în perspectivă și să ne protejăm astfel de suferință.

2. Învață ce să NU faci

Relațiile toxice ne învață ce greșeli să nu mai repetăm. Cei mai mulți dintre noi avem scheme de comportament pe care le repetăm în relații și, prin urmare, ajungem să ne aflăm în situații asemănătoare de fiecare dată (și să luăm lucrurile foarte personal): dacă partenerul nostru vine acasă târziu înseamnă că nu ne (mai) iubește; dacă lasă împrăștiate prin casă haine murdare, nu ne respectă; dacă uită de ziua noastră de naștere, nu-i pasă de noi. E foarte posibil ca unele dintre aceste deducții să fie și adevărate. Dar, de cele mai multe ori, lucrurile pe care le face unul dintre parteneri nu are legătură cu celălalt, ci cu el însuși. Așa că nu lua lucrurile personal, pentru că nu este vorba despre tine!

O altă greșeală pe care o fac oamenii în relațiile nesănătoase este să fie pasivi-agresivi. În loc să-și confrunte direct partenerul, presară comentarii sarcastice, sperând că celălalt le va percepe starea de insatisfacție și va acționa în consecință. O situație (conflictuală cel mai adesea) care nu este abordată tranșant va genera și mai multă tensiune. Așa că analizează-ți cu onestitate (deși este dificil) relația și identifică și partea ta de vină. O relație nesănătoasă se dezvoltă întotdeauna în această direcție prin acțiunile ambilor parteneri.

3. Dacă permiți ca anumite lucruri să se întâmple, asta nu înseamnă că-ți susții partenerul

Ai fost vreodată implicată într-o relație menținută cu greu în viață, dar ai încercat să o salvezi, susținându-ți în orice împrejurare partenerul? Mulți cred că, dacă-și pot susține partenerul, vor putea să-și salveze (și) relația. Dacă suntem răbdători cu partenerul nostru atunci când lucrează până târziu sau ne uităm în altă parte atunci când își toarnă al treilea pahar de coniac, credem că el observă și va aprecia gesturile noastre, ba mai mult își va schimba și comportamentul. Din păcate, el va percepe asta ca pe o încurajare.

Dacă vei continua să te uiți în altă parte atunci când partenerul tău pierde numărul paharelor de alcool sau te ignoră când vine de la birou, sau țipă la tine din cauza propriei nesiguranțe, practic ceea ce-i transmiți este că ești de acord cu comportamentul lui. Iar dacă el crede asta, nu are nici un motiv să se schimbe. Pe scurt, atunci când nu-ți convine ceva, spune-o răspicat sau pleacă!

4. Identifică ce trăsături ți-ai dori să aibă partenerul tău

Cea mai clară lecție pe care ar trebui să o extragi dintr-o relație eșuată este ce-ți dorești cu adevărat de la un potențial partener. Chiar dacă gravităm în jurul unui om toxic, de la un punct încolo începem să-i vedem defectele, și să ne gândim cum le-am putea schimba, dacă ar fi în puterea noastră. Cândva, am fost îndrăgostită de un tip care era impulsiv, teribil de nesigur pe el, care voia să-i mulțumească pe toți și trăia cu un munte de spaime. Deși îl iubeam enorm, mă făcea să sufăr mult.

Atunci când, în sfârșit am hotărât să mă despart de el, am știut exact ce vreau de la următorul partener, adică să fie un tip care știe cu adevărat cine este, care să fie echilibrat și sigur pe el. Pentru că știam exact ceea ce caut, în cele din urmă am și găsit. Așadar, întreabă-te și tu ce cauți la un potențial partener. Fă-ți o listă, eventual pune-o și pe hârtie și reviziteaz-o din când în când.

5. Să te desprinzi de ceva ce nu merge nu înseamnă că abandonezi sau pierzi o luptă

Mulți dintre cei care se cramponează să rămână într-o relație toxică spun că nu o păresesc pentru că asta ar echivala cu un eșec pentru ei. Dar să nu uităm că într-o relație sunt întotdeauna doi parteneri, iar efortul trebuie să fie al amândurora. Dacă ești singura care face acest efort, atunci nu trebuie să-ți irosești timpul și energia. Practic, nu renunți la o relație, ci te eliberezi de ea. Iar ăsta nu este un eșec, ci o victorie!

6. Trebuie să fii conștientă de puterea ta

Aceia care reușesc să supraviețuiască și să se elibereze de o relație toxică trebuie să știe cât de puternici sunt. Să ai puterea să te eliberezi de o iubire nesănătoasă, care nu te ajută să evoluezi, ba mai mult te erodează puțin câte puțin, presupune o mare forță interioară. Dacă nu mă crezi, vorbește cu cineva care s-a confruntat cu o astfel de situație: vei vedea că ai în fața ta o persoană (încă) încercată de sentimente de tristețe, dar care se simte puternică și eliberată, într-un cuvânt o învingătoare. Este teribil de greu să te eliberezi de o relație nesănătoasă, dar când vei reuși să o faci, te vei simți foarte puternică.

7. Să fii singură este mai bine decât să fii nefericită

Un lucru care devine foarte clar atunci când ești într-o relație toxică este cât de bine te-ai simți de una singură decât cu cineva care te face mai mereu să te simți îngrozitor. Practic, într-o relație toxică, de când te trezești și până te culci, te confrunți cu abuzuri, neglijență, reproșuri, violență, șantaj emoțional (depinde ce formă îmbracă în relația voastră toxicitatea). Pe de altă parte, celălat scenariu (care te neliniștește cumva) este cu tine singură pe o canapea, uitându-te la toate sezoanele unui serial într-o noapte și consumând cantități industriale de ciocolată sau înghețată.

Ce pot să-ți spun este că doar la început te vei simți mizerabil de una singură (dar asta nu trebuie să te sperie câtuși de puțin). Vei redescoperi, de fapt, în această perioadă cât de mult îți place compania ta, vei avea timp de introspecție și de lucrurile care îți plac cu adevărat ție. Până la urmă, să extragi lecții dintr-o relație toxică te va ajuta să-ți găsești adevărata dragoste, cea care nu are nevoie de compromisuri și nu vine la pachet cu suferință. Așa că analizează-ți toate relațiile nesănătoase pe care le-ai avut de-a lungul timpului și fă lucrurile diferit în viitor. Adevărata poveste de dragoste este și ea acolo și te așteaptă să o trăiești, eliberată de toxicitatea trecutului!

