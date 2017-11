7 din 70s care sunt supercool si in 2017 (de Corina Bud)

Asa ca, spun ca e vremea sa ne oprim (mai ales in industria muzicala de la noi) sa ne mai batem cu pumnii in piept pentru “eu am fost primul/prima”, sa ne bucuram ca putem mixa in voie din alte lumi & vremuri si sa multumim cand suntem folositi/e in boardurile de inspiratie ale altora.

Pentru ca am chef nebun de glitter, psihedelic, culoare, de “make love”, de revolutie, de sex & Rock ‘n’ Roll, cred ca sunt in my ‘70s phase, asa ca e o idee buna sa mixez 7 superhituri din pop-cultura de acum aproape jumatate de secol, care stiu s-i-g-u-r ca ar fi absolut perfecte daca ar fi lansate la final de 2017.

1. Glam-Rock–ul lui Sir Bowie

Nu stiu cat de bine statea ca imagine glam-rock-ul inainte de splendoarea de Mr. Bowie, dar se pare ca era doar o curiozitate dragalasa, goofy si exagerata. Totul a capatat alt sens pentru acest gen, odata cu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars, care a transformat un hit de glam-rock intr-un clasic iconic. De atunci nimeni nu se mai teme de glitter, extramakeup si ghete “too much”. Ati vazut colectiile Gucci din ultimul an? Thank you, Mr. Bowie!

2. Unitardurile second-skin stralucitoare ale Dianei Ross

A fost prima care a spus ca o silueta singura pe scena trebuie sa “ocupe spatiul” si are nevoie de o haina supradimensionata la intrare, ca sa isi “marcheze” prezenta. A preluat ideea de la The King, Elvis Presley si a feminizat-o. A fost prima diva care a intrat in concerte cu overcoats exagerate, din pene, glitter sau blana colorata si de atunci TOATE am invatat lectia asta.

Dar ce ador la silueta Diana Ross si ce inspira inca enorm pentru outfiturile de scena (si nu numai) sunt acele salopete second-skin (cu maneca lunga), batute in cristale sau paiete, care aratau si atunci si sunt si astazi absolut perfecte pentru o alura de diva, niciodata #outoffashion

3. Stevie Nicks e the queen pentru artistele de new wave folk care populeaza muzica mainstream sau indie din 2017. Solista de la Fleetwood Mac, cu bretonul ei blond, rochiile doll-istice si ghetele super-kickass, a fost standard de cool si in ’70 si e supermuza si in 2017 (Miley Cyrus knows better).

4. Gloria Steinem is never out of fashion. A dat o voce fetelor, a transformat cuvantul feminism in …sexy si e mai cool in 2017 decat in 1970.

5. Kendrik Lamar si show-urile lui de scena sau “Formation” al lui Beyonce nu ar fi existat fara rolul pivotal, limbajul, vana, razvratirea si uniformele miscarii sociale celei mai active in anii ’60 si ’70, Black Panthers.

6. “Humanscale”, creata in birourile de design industrial ale lui Henry Dreyfuss, a fost biblia designerilor de obiect, mobila, fashion, publicitaristi, in 1974 si a ramas supercool si in 2017.

7. Mai spun doar atat: ascultati “Bennie and The Jets” by Elton John (1973) si imediat dupa, “Woman” by Harry Styles (2017).

+ Cher, Debbie Harry, punk, disco, hippie babes, Led Zeppelin, sporty-chic, safari-look, boho, Bianca Jagger, fashion etnic….

Q.E.D. 70s are really cool!