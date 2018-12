7 costume de scenă P E R F E C T E (de Corina Bud)

Pentru un artist, momentul în care creezi, colaborezi, visezi pentru THE OUTFIT' e magic, e o căutare creativă care ne încarcă enorm, o oportunitate de a deveni visare, extratereștri, ființe eterice, orice ne dorim noi pentru publicul nostru.

Visând cu ochii deschiși la un astfel de costum, pun mai jos niște personaje de scenă' care sunt, fara nicio îndoială, P E R F E C T E.

Bjork – rochia pop-pom (2008)

E o artistă cu o libertate și o poezie interioară rarissime și costumele ei de scenă (și de red carpet) sunt mereu o inspirație pentru creativi, modiști, stiliști, artiști. Femeia asta e fantastică și adună în jurul ei oameni cu viziuni atât de nebunești de frumoase, încât orice ne așază în fața ochilor devine instantaneu visare'.

Rochia pom-pom e una din creațiile de scenă pe care le admir cel mai mult, un scut de mătase strălucitoare și catifea împotriva viitorului. Piesa de cap e creată de artista Soren Bach și a devenit iconică de la prima vedere.

Prince – la Flippers, în 1981

Prince a marcat o întreagă epocă cu muzica, creativitatea lui vizuală și simțul absolut particular al modei. Toate aparițiile sale sunt potrivite pentru analiza în școlile de creativitate ale lumii, dar mie obrăznicia de la Flippers, de la o petrecere privată de acum 37 de ani mi se pare absolut superbă.

Prince a purtat atunci, cu super relaxare, umor și enorm de mult sex appeal bikini foarte rascroiți pe coapse, ciorapi over-knees și o eșarfă country aruncată nonșalant peste un t-shirt ubercool cu buline. Prea feminin look-ul? Deloc! Mi se pare de un sexiness răvășitor!

Pet Shop Boys- turneul Pandemonium, 2009

Britanicii ăștia doi suntem supercool cu viziunea lor conceptuală despre costumele de scenă. Multe din creațiile purtate de ei (toate gândite cu mesaj, cu poezie și cu vibe electro) sunt iconice, dar mie îmi place enorm ciudățenia de costum de acum 9 ani, cu capul-cub care părea imposibil de purtat&cantat cu el, dar se pare că a fost chiar comfy .

David Bowie- Ziggy Stardust, 1972

V-am mai spus despre obsesia mea pentru Sir Bowie. Toate, dar TOATE costumele lui sunt superinspiraționale pentru orice artist din lumea asta.

Omul e nemuritor și va fi iconic și peste 2 secole, sunt sigură. Cu toate astea, perioadă Ziggy Stardust e preferata mea. Imaginea de rebel glam-rock, de puști din altă galaxie e minunată și mă întorc la ea de câte ori am nevoie de inspirație și curaj.

Angus Young

Băi, cum să porți uniformă de puști-școlar și la 30, și la 40, și la 50 de ani și să nu arăți deloc ridicol sau creepy? Mr. Angus ne-a arătat tuturor că rock-ul e fun, e libertate deplină și nebunia unui puști care vrea ritm dement nu moare niciodată într-un artist adevărat. Costumul ăsta merită re-interpretări în toate epocile și e unul din favoritele mele din toate timpurile.

Madonna- MTV Awards, 1990

Sunt cărți, cursuri de stil, documentare fashion care vorbesc despre costumele de scenă ale Madonnei, dar mie mi se pare întotdeauna absolut spectaculoasă rochia rococo purtată de divă la MTV Awards, la momentul Vogue, aceeași rochie pe care a purtat-o în Dangerous Liaisons', Glenn Close. How cool is that?

Elton John- Dodgers & Donald Duck

E maestrul flamboaiantei și costumele de scenă ale lui Sir Elton John sunt subiectul preferat al tuturor îndrăgostiților de scenă, performance și libertate de expresie.

Când și-a început carieră, Sir Elton a purtat un costum average, cumpărat dintr-un magazin de mass market. A trecut imediat la overall-urile din denim cu ochelari super-creativi și întâlnirea din 1974 cu Bob Mackie a schimbat tot. Împreună, cei doi artiști desăvârșiți au creat costume de scenă obraznice, superfunny, cu glitter și umor cât încape. My favs? Uniforma LA Dodgers bătută în pietre și paiete și costumul Donald Duck.

Foto: Instagram

