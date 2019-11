6 semne care ar trebui să îți demonstreze faptul că EL nu e potrivit pentru tine

Relațiile pot ascunde unele dintre cele mai mari provocări, mai cu seamă că uneori nu ne putem da seama de faptul că partenerul este potrivit pentru noi datorită sentimentelor extrem de puternice pe care le avem față de el.

Din păcate, acceptăm și relații care sunt toxice deoarece ne este frică de singurărate și avem nevoie în mod constant de validare din partea iubitului. Însă, cu toate acestea, ar trebui să îți dai seama de faptul că este mai bine să fii singură, dar fericită, decât nefericită alături de un partener care nu iubește.

Dacă te întrebai cum anume îți poți da seama dacă EL este nepotrivit pentru tine, venim în ajutorul tău și îți spunem care sunt cele 7 semne care te vor convinge de acest lucru:

1. Te roagă în mod constant să îi faci treaba

Cu toate că poate părea un gest destul de inocent la început, care nu îți poate crea semne de întrebare, ar trebui să îți dai seama că un partener nu ar trebui să te folosească pentru a-și duce la bun sfârșit anumite îndatoriri, ci mai degrabă să fiți capabili să construiți împreună. Dacă el te roagă destul de frecvent să îl ajuți, însă nu apreciază acest efort din partea ta, este un semn că nu e potrivit pentru tine.

2. Te face să te simți vinovată

De cele mai multe ori, acceptăm critica venită din partea partenerul deoarece credem că ne vrea binele, însă, în unele cazuri, această critică nu aduce nimic bun, ba mai mult, te face să te simți destul de inconfortabil deoare se presupune că un partener ar trebui să te susțină și să fie alături de tine. Important este să nu accepți anumite critici din partea lui care te pot face să te simți că nu ești îndeajuns de bună.

3. Nu te apreciază la adevărata valoare

Adesea acceptăm să avem alături de noi și parteneri care nu ne apreciază și nu își arată afecțiunea doar pentru că ne dorim să avem pe cineva alături. Însă, chiar dacă pare un clișeu, fericirea ta trebuie să fie pusă pe primul loc, în orice situație. Ar trebui să îți dai seama că intențiile lui nu sunt serioase cu tine din momentul în care el nu te sprijină și nu te apreciază așa cum ar trebui.

4. Nu îți acordă atenție

Un partener care nu este acolo lângă tine, să te asculte, să te sprijine și să îți ofere sfaturile de care ai nevoie în momentele grele, în mod cert nu are intenții serioase cu tine. Chiar dacă poate avea scuze, precum faptul că are destul de mult de lucru la birou, că are responsabilități de dus la bun sfârșit sau că intervin alte lucruri pe parcurs, trebuie să îți dai seama de faptul că o relație presupune ca ambii partener să fie acolo unul pentru celălalt și să își dedice din timpul lor relației. Pe lângă asta, prin acest mod, evită să petreacă timpul cu tine, lucru care poate deveni frustrant pe parcurs.

5. Vrea să fie în centrul atenției

Știm cum este să avem în cercul de prieteni pe cineva care să fie mereu în centrul atenției, însă cum este oare ca partenerul nostru să fie așa? Ei bine, este destul de dificil deoarece te poate face să te simți că el ar trebui să fie centrul Universului tău, cu toate că nu ar trebui să fie așa. În cazul în care el își dorește în mod constant să fie în centrul atenției, este un semn că el nu ia în serios relația și că nu vrea să aibă o relație de lungă durată cu tine, ci mai degrabă te vrea alături doar pentru a-și valida anumite nesiguranțe.

6. Vrea să dețină controlul asupra ta

În mod cert, unul dintre semnele că partenerul pe care îl ai nu este potrivit pentru tine este faptul că ar vrea să te controleze. Iar prin controlat, ar trebui să înțelegi faptul că te verifică în mod constant, îți dă mesaje pentru a afla cu cine ești, când ajungi acasă sau când vă vedeți. Chiar dacă inițial îți poate arăta acest lucru faptul că îi pasă de tine și că este grijuliu, pe termen lung acest lucru se poate transforma într-o obsesie. Într-o relație, partenerii au nevoie de timp petrecut singuri, pentru a reuși să își pună ordine în gânduri și idei.

