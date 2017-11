6 motive pentru care persoanele inteligente raman in relatii toxice

Abuzul emotional iti afecteaza demnitatea si libertatea de a alege. Tocmai de asta te intrebi adeseori de ce o persoana inteligenta ramane intr-o relatie abuziva (Uneori chiar si victima unei astfel de relatii isi pune aceasta intrebare).

Adeseori, cei din exterior blameaza o astfel de persoana si o eticheteaza ca fiind codependenta, mult prea nevoiasa din punct de vedere emotional si mult prea dornica sa vina in intampinarea nevoilor partenerului sau, oricare ar fi ele si orice efort sau sacrificiu ar implica.

Atunci cand doi oameni se iubesc, intre ei se stabileste o relatie de interconexiune si interdependenta. Si tot ceea ce face unul dintre cei doi serveste relatiei. Cei doi devin o echipa, depinzand si bazandu-se unul pe celalalt. Sprijinul este reciproc, iar trairile pozitive sunt mult potentate, atunci cand se declina la plural.

In cazul unei relatii abuzive, relatia devine dezechilibrata, servind doar scopurilor unuia dintre parteneri si, prin urmare, isi pierde integritatea.

Asa ca am analizat cele 6 cauze pentru care oamenii raman in relatii toxice, care le pericliteaza siguranta emotionala (si nu numai):

1. Esti inselata si mintita de abuzator

Minciunile si amagirea constanta te fac sa te simti confuza si lipsita de putere, ba chiar te pot face sa te intrebi daca nu cumva iti pierzi mintile. Starea de confuzie este dublata de o ambivalenta a propriilor sentimente, care te impiedica sa percepi abuzul drept ceea ce este de fapt. Combinatia de neputinta, tradare si ambivalenta iti copleseste mintea. Creierul tau elibereaza oxitocina (hormonul atasamentului) pentru a mentine apropierea. Instinctiv, raspunzi prin repararea conexiunii pentru a recastiga siguranta pe care ai avut-o candva in acea relatie. Practic, biologia te face sa-ti vezi abuzatorul prin filtrul empatiei si al afectiunii.

2. Abuzatorii folosesc conditionarea distructiva

Un narcisist te va conditiona intotdeauna sa te temi sa faci lucrurile care candva te implineau si care acum iti aduc doar frustrare si anxietate. Cu timpul, incepi sa-ti asociezi talentele, atu-urile si amintirile placute cu abuzul si lipsa de respect. Faptul ca nu-ti poti influenta partenerul te face sa te simti inadecvata si neputincioasa. Conditionarea te amuteste si iti diminueaza stima de sine.

3. Isi exercita dominatia si controlul asupra ta

Exploatarea este un indiciu clar ca ai de-a face cu un narcisist malign. Obiectivul abuzatorului este să te mentina total dependenta de el. Controlul si dorinta de a te domina se vor manifesta la inceput in moduri subtile. Cea mai puternica arma pe care o foloseste un abuzator este sa se joace cu emotiile tale. Cu cat iti va controla mai intens emotiile, cu atat mai putin te vei increde in propria judecata si in corecta perceptie a realitatii. Abuzatorul iti paraziteaza puterea, respectul fata de propria persoana si demnitatea.

4. Te abuzeaza si te trateaza fara pic de respect

Abuzul reprezinta un dezechilibru de putere. Abuzatorul iti exploteaza vulnerabilitatile si profita de ceea ce aduci (benefic) in relatie. Abuzul emotional se bazeaza pe o serie de parghii: control, scuze, justificari, blamarea victimei si dimunuarea puterii ei. Atunci cand incerci sa te protejezi, ii declansezi comportamentul pasiv-agresiv sau furia, pe care o va folosi ca sa te intimideze si ca sa-ti fie teama ca vei pierde relatia. Devii confuza si te lasi dominata de teama ca nu esti suficient de buna, interesanta, incitanta pentru narcisistul tau.

5. Te manipuleaza astfel incat iti pui la indoiala propria sanatate mentala

Manipularea cu scopul de a te indoi de propria sanatate mentala este, evident, o forma de control si de spalare pe creier. Persoana toxica din viata ta te va convinge treptat ca percepi in mod eronat realitatea si te va face sa crezi ca problema nu este abuzul propriu-zis, ci reactia ta la abuz. Abuzatorul va folosi aceasta tehnica pentru a se distra, pentru a te vedea cum iti induce o stare de neliniste si agitatie sau ca un mod rapid de a incheia conversatiile si de a redirectiona focus-ul discutiei catre ceea ce narcisistul numeste „problemele tale”, cum ar fi ca esti dornica de a-ti exercita controlul asupra relatiei sau ca esti prea dominata de emotii. Toate astea au ca rezultat faptul ca devii anxioasa si te indoiesti de propria persoana.

6. Creeaza legaturi traumatice distructive

Tradarea este o forma de abandon care creeaza legaturi traumatice intre abuzator si victima. In aceste relatii toxice, persoana ta si nevoile tale sunt constant ignorate si neglijate. Tradarea include inselat, minciuni, pierderea increderii, esecul de a te proteja sau de a te face o prioritate in viata lui. Aceste legaturi traumatice apar atunci cand victima se agata de o persoana distructiva, care ii induce ideea ca relatia este permanent periclitata. Legatura ajunge sa se defineasca exclusiv printr-o forma de atasament dependent fata de cel care te raneste constant. Pe scurt, creierul este pacalit sa creada ca are nevoie de acest abuz permanent pentru a supravietui. Pentru ca relatia are si aspecte pozitive, ajungi sa te consideri responsabila si vinovata de comportamentul negativ al abuzatorului si chiar faci incercari sa-i schimbi comportamentul.

Legaturile traumatice sunt posibile din cauza golului, ranilor, bagajului emotional din trecut. Persoana abuzata traieste in permanenta cu speranta (inconstienta) ca aceasta relatie va compensa pentru pierderile din trecut. Cei mai multi dintre noi au probleme nerezolvate; practic, oricine poate fi implicat intr-o legatura traumatica. Abuzul iti afecteaza demnitatea si libertatea de a alege, si vine la pachet cu sentimente de vina, anxietate, indoieli. Daca simti ca te afli intr-o astfel de situatie, apeleaza la un psiholog sau la cineva de incredere, care sa te ajute sa iesi din aceasta situatie ca sa traiesti din nou libera, neincorsetata de spaime si, in cele din urma, sa gasesti adevarata dragoste. Pentru ca meriti sa fii respectata, iubita si protejata.

