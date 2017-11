6 moduri in care iti poti distruge relatia, fara sa-ti dai seama

Repetate, aceste tipare de comportament devin toxice pentru relatie si e foarte greu apoi sa mai repari ceva. Noi ti le semnalam, ca sa stii ce sa eviti:

1. Il critici tot timpul

Poate ca esti influentata de carti de genul „Why men love bitches”, care sustin ca, cu cat o femeie este mai capricioasa, isi exprima constant nemultumirile si isi critica tot timpul partenerul, va fi mai apreciata de acesta. Noi iti spunem ca lucrurile nu functioneaza deloc asa (sau nu pe termen lung).

Comentariile negative, criticile constante (in legatura cu felul in care se imbraca, cum arata, cum te trateaza, cum iti vorbeste) nu il vor face mai ambitios si nici nu vor avea un efect constructiv. Singurul efect va fi ca se va indeparta de tine sau va deveni la fel de critic (si asta sigur nu o sa-ti pice bine!). Si nu, asta nu inseamna deloc ca ai standarde ridicate! Ci doar ca esti cicalitoare. Ceea ce nu e deloc sexy!

2. Iti arati constant dispretul (fata de partenerul tau)

Daca iti insotesti criticile si de accese de furie, dispret, dezgust nedisimulat, daca si limbajul non-verbal este adesea unul de respingere, este inevitabil ca el sa se indeparteze. Si eventual sa gaseasca mai multa apreciere la o alta femeie. Si sunt sigura ca nu-ti doresti asa ceva!

3. Esti defensiva

Oare ti-a spus ca isi doreste sa faci ceva intr-un anumit fel? Sau se simte ranit de comportamentul tau nepasator si rautacios fata de el? Incearca sa-l asculti si sa-i intelegi punctul de vedere atunci cand protesteaza sau isi exprima, la randul sau, nemultumirea. Nu-i spune verde-n fata cat de mult greseste si ca te judeca gresit, mai ales daca isi formuleaza argumentele logic si fara sa te jigneasca. Incearca sa te pui un pic si in pielea lui! Si, mai ales, nu recurge la jigniri!

4. Esti ca un zid

Atunci cand partenerul tau formuleaza anumite plangeri in legatura cu relatia voastra, refuzi pur si simplu sa asculti orice idee cu care nu esti de acord. Ba chiar ai o tehnica perfectionata in timp: te uiti tinta la televizor sau te prefaci absorbita de mesaje importante de pe telefonul mobil. Prin urmare, nu cooperezi deloc la rezolvarea problemelor, nici macar atunci cand sunt unele simple. Sau, din contra, ai o alta reactie: raspunzi la intrebarile lui cu o avalansa de alte intrebari, facandu-l sa se simta marginalizat si lipsit de importanta.

5. Esti geloasa si suspicioasa (fara motiv)

Ti s-a parut ca s-a conversat prea mult cu chelnerita care v-a servit aseara? Ca a facut ochi dulci unei tipe din metrou? Ca s-a uitat prea insistent la prietena ta? Ca a facut un compliment gratuit unei colege? E momentul sa dai cartile pe fata! Sa-l pui la punct! Sau nu… Poate ar fi mai bine sa verifici aceste suspiciuni si sa te abtii daca ai de gand sa faci o scena… Nu spun ca ar trebui sa te prefaci ca n-ai vazut nimic, ci mai degraba ca trebuie sa judeci lucrurile la rece inainte de a-l acuza ca este afemeiat, ca nu te respecta, ca-ti este infidel si sa-l anunti ca esti teribil de nefericita in relatie…

6. Il coplesesti cu atentie si iti doresti o comunicare excesiva

Nu trebuie sa-l coplesesti cu atentie, sa-i trimiti mesaje din minut in minut, sa-l suni daca nu ti-a raspuns cu promptitudinea anticipata de tine. Chiar daca tu ai un job lejer, care iti permite pauze dese, nu toti au norocul asta. Te-ai gandit ca poate nu te ignora deliberat, ci ca pur si simplu este prins intr-o sedinta importanta sau ca i s-a descarcat telefonul? Nu trebuie sa traduci mereu lipsa lui de reactie prin dezinteres. Iar atunci cand, in sfarsit, da un semn, nu te arunca asupra lui cu reprosuri si zeci de intrebari. Nu vei face altceva decat sa-l iriti si sa declansezi o criza in relatie. Aduna-ti toate informatiile inainte de a formula acuzatii.

