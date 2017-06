8 lucruri la care sa te gandesti inainte de a accepta sa mergi la a doua intalnire

Prima intalnire este cea in care va cunoasteti mai bine pentru prima data, insa lucrurile pe care le afli sunt suficient de interesante sau cel putin ok, pentru a merge mai departe? Citeste care sunt lucrurile pe care trebuie sa le ai in vedere inainte sa mergi la a doua intalnire.

1. A fost respectuos cu angajatii unui local?

Aceasta intrebare poate fi un semnal de alarma pentru inima si minte. Chiar daca va place foarte mult cineva, tot timpul trebuie sa va intrebati si sa gasiti raspunsurile sincere in legatura cu modul lui de a fi. Ce va face sa il placeti asa mult? Cu ce va schimba el starea de bine, cum? Si, bineinteles, sa incercam sa lasam aspectele fizice deoparte, pentru ca peste ceva timp, nu parul lui perfect aranjat va va ajuta cand va veti confrunta de diverse obstacole.

Asadar, cand iesiti cu el la o intalnire, fiti atente la detalii. De la modul cum isi comanda mancarea, pana la felul in care o primeste (si, bineinteles, o plateste!) Un tip care este lipsit de respect, nepoliticos cu oamenii din jur, nu va va face cinste. Rationamentele logice sunt mai importante la primele intalniri. Imaginati-va cum ar putea sa se comporte un barbat cu voi mai tarziu, daca la primele intalniri simteati ca vreti sa va ascundeti sub masa din cauza atitudinii lui persiflante, nejustificate.

2. A vorbit numai despre el pe parcursul intalnirii?

Daca la aceasta intrebare puteti raspunde cu “da”, atunci tipul respectiv nu cauta neaparat o companie placuta ce se poate transforma in ceva de viitor, ci un terapeut. Acea persoana pe care abia o cunoaste si care, probabil din bun-simt, ii va asculta ore in sir povestile de viata (nu tocmai adecvate pentru prima intalnire).

Daca barbatul in a carui companie te afli nu ti-a adresat intrebari si despre tine, modul tau de viata, atunci categoric nu e cazul sa iesi cu el si a doua oara. Cu siguranta nu este interesat de tine, ci doar de propria persoana.

3. Ati ras impreuna?

O femeie care rade si este relaxtata, este pe jumatate cucerita. In plus, ceea ce apropie oamenii foarte mult este tocmai abilitatea de a putea rade si distra impreuna. De cate ori nu v-ati uitat la cel de langa voi, dupa ce acesta v-a facut sa radeti in hohote si v-ati simtit plutind? Ceva in sufletul vostru parca tot crestea in acele momente, pentru ca partenerul potrivit va face sa zambiti in orice fel de situatie crispata ati fi.

Daca ati petrecut impreuna o prima intalnire amuzanta, a carei parcurs s-a concretizat in multe zambete pe fata voastra, atunci ar trebui sa continuati sa va vedeti si a doua oara, cu siguranta. Acest tip de confort este rar si poate crea povesti frumoase de dragoste.

4. Si-a verificat (frecvent) telefonul in timpul intalnirii?

Tot timpul, dar mai ales la prima intalnire, barbatul trebuie sa va ofere atentie completa, sa nu va faca sa va simtiti inconfortabil sau chiar in plus la propria intalnire.

Daca nu sunteti in compania unui medic care este in mod obisnuit cu telefonul in mana, ori daca nu este vorba de o urgenta (reala, nu ne gandim la acele momente cand ne rugam prietenele sa ne sune si pretindem ca trebuie sa plecam pentru ca s-a intamplat ceva grav), atunci nu ar trebui sa isi verifice nici macar o secunda telefonul, atat timp cat este cu tine.

Daca se pierde in like-urile de pe Instagram si aproape strica butonul de pe Twitter in timp ce voi sunteti la o intalnire, la aceeasi intalnire mai exact, atunci renunta la a te mai vedea si a doua oara cu respectivul. Cu siguranta iti doresti un barbat care sa aiba o relatie cu tine, nu una cu semnalul de la telefon (sau cu notificarile de pe Facebook)

