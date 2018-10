5 sub 20, bestial de talentați (de Corina Bud)

Se vede în felul în care se mișcă, în care cântă, în care își scriu versurile și își compun muzica. Sunt absolut inspiraționali și pariez TOT pe succesul lor uberplanetar, în maximum 2-3 ani.

Meet my 5 teen obsessions (și, nu aveți cum scăpa, vă veți îndrăgosti iremediabil):

Billie Eilish

Eu spun că e regina de Gen Z. Abia a împlinit 17 ani și e o artistă de-o sinceritate care pur și simplu strălucește. Cântecele ei vorbesc despre spleen, furie și au un echilibru straniu de vulnerabilitate și încredere dementă în cine e.

A scris primul ei album la 11 ani (WTF!) și la 14 ani a semnat cu Interscope. Îmi plac de leșin „Bellyache” și „Bored” (care a fost și coloana sonoră pentru seria „13 Reasons Why” de pe Netflix).

Dați click. How cool is she?

Chloe X Halle

„The Kids Are Allright” se numește albumul lor de debut, lansat anul asta și când te uiți la cele două surori (19 și 17 ani) născute în Atlanta, înțelegi de ce se spune despre Gen Z că sunt cea mai mișto și inspiring din toată istoria umanității.

Dacă vi se pare că le recunoașteți, să știți că e posibil să fi pus ochii pe ele în „Lemonade”. De altfel, puștoaicele au semnat cu labelul lui Beyonce, Parkwood Entertainment, acum 3 ani.

Fetele astea două reușesc să livreze un R&B de 2018 care mă convinge și pe mine (și nu ador neapărat genul), iar fashion-wise mi se par mai cool chiar decât Willow Smith pe care, by the way, o ador.

Steve Lacy

Are 19 ani și nu vine dintr-o dinastie muzicală, nu a avut deloc resurse pentru debut, ci doar un talent nemăsurat și obsesie sănătoasă să își facă auzită muzica. A pus în demență piesele lui pe SoundCloud, orchestrate doar de chitara lui, de Garageband și câteva apps-uri de pe IPhone. Lumea l-a descărcat, l-a urmărit, l-a ascultat și anul trecut a scris cu Kendrick Lamar („Pride”).

Pustii ăștia ne arată mereu că nu există limite, atâta timp cât e talent. Yeah.

Gus Dapperton

Lunganul asta de 2 m, cu turtleneck-urile lui pastelate și costumele din garderoba bunicului e absolut ge-ni-al.

Face rock DIY (do it yourself) și muzica lui te duc în locuri absolut straniu de minunate. Combină groove de 90s cu hip-hop slow jams, synth, cu o lejeritate care te lasă fără replică și eu zic că băiatul ăsta e pe cale să devină iconic.

Mahalia

Dacă vă place noul val britanic în frunte cu NAO și Jorja Smith, fata asta o să vă meargă direct la suflet. A scris primul cântec la 8 ani, a semnat la 13 ani cu un „major label”, dar nu s-a grăbit să scoată ceva decât 3 ani mai târziu, a lucrat cu Ninteen85 (Hotline Bling vă spune ceva?).

Are o voce cu niște joase care îți ajung direct la suflet și de 3 luni am „I Wish I Missed My Ex” pe repeat…

