5 motive care te-au împiedicat să obții un prim job în IT

Poate fi descurajant să nu vezi rezultate din toată munca depusă, dar asta nu înseamnă că trebuie să renunți. Descoperind aceste motive care ți-au sabotat poate munca, poți transforma căutarea unui loc de muncă într-un veritabil succes!

Text: Mihaela Pascari

Nu ai prezență online

Studiile au arătat că majoritatea managerilor care angajează se vor uita la prezența online a unei persoane chiar înainte de a o contacta pentru un interviu. Cum arată profilurile tale de socializare? Sunt un amestec de fotografii de familie (publice) și câteva postări politice? Unul dintre cele mai importante aspecte ale căutării unui loc de muncă este să te asiguri că prezența ta este actualizată și profesională. Fă-ți timp pentru a-ți curăța profilurile sau pentru a crea unele noi care te prezintă într-o lumină profesională și menține-le la zi, astfel încât potențialii șefi să poată vedea că ești activ pe rețelele sociale.

CV-ul tău nu te pune cu adevărat în valoare

CV-ul reprezintă prima impresie pe care o lași reprezentanților companiei și, dacă nu arată cât de potrivit ești pentru respectivul loc de muncă, nu vei avea niciodată șansa de a impresiona în persoană angajatorii.

Un CV de succes ar trebui să bifeze următoarele lucruri:

• Să aibă o lungime adecvată pentru experiența și calificările tale.

• Să conțină abilități relevante și istoricul muncii.

• Să reflecte nevoile poziției pentru care aplici.

• Să arate ce beneficii ai putea aduce companiei.

• CV-ul tău ar trebui să fie specific. Nu te teme să-ți cuantifici realizările. Însă nu minți și nici nu exagera. Nu e o idee tocmai bună.

Nu ai așteptări realiste când vine vorba de salariu

Mai ales la început de drum, pe un teritoriu complet nou, e important să fii flexibil cu așteptările salariale și cu beneficiile pe care ți le dorești. Participarea la un interviu cu o listă de cerințe care nu pot fi negociate poate constitui un semnal de alarmă pentru angajatori. Ce poți să faci? Întocmește o listă a beneficiilor de care ai nevoie neapărat, cum ar fi asigurarea de sănătate. Apoi, fă o listă suplimentară de beneficii care ar fi ideale, dar negociabile. La interviu explică-ți nevoile, dar dă dovadă și de flexibilitate.

Nu ai fost până acum candidatul cel mai potrivit pe post

Din păcate, nu vei învinge întotdeauna competiția. Acest lucru nu înseamnă neapărat că nu ai fost bun pentru respectivul loc de muncă, ci doar că altcineva s-a potrivit mai bine. Indiferent dacă abilitățile și experiența lor au fost mai potrivite, sau pur și simplu au avut acea scânteie care ție ți-a lipsit – unii candidați sunt imposibil de învins.

Și având în vedere că mulți angajatori publică în prealabil posturi vacante și intern, există șansa ca aceștia să aibă deja pe cineva în minte înainte de a te întâlni. Dar, înainte de a începe să te îndoiești de propriile abilități, nu uita: a nu fi ales nu înseamnă că nu ești bun în ceea ce faci. Înseamnă doar că altcineva era locul potrivit la momentul potrivit. Păstrează-ți optimismul și încearcă să înveți ce poți din această experiență. În acest fel, îți vei crește șansele de a fi acel candidat potrivit data viitoare.

Nu ai niciun curs de profil

Sunt multe persoane care studiază pe cont propriu pentru a obține un prim loc de muncă în IT, dar asta nu înseamnă că un curs nu-ți poate facilita întregul proces. Plus că el poate fi trecut la CV și poate reprezenta un plus în ochii recrutorilor. Ai o gândire logică, înclinație spre design, precum și atenție la detalii? Nu lăsa aceste aptitudini nevalorificate! Ai și un start bun pentru a-ți face o calificare în JavaScript sau în QA. Trebuie doar să urmezi cursuri gratuite în IT, puse la dispoziție de eJobs prin Proiectul cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

La aceste cursuri de IT se poate înscrie orice persoană care bifează următoarele puncte:

• Are domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București)

• Are o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

• Este angajată, cu contract de muncă, PFA, Întreprindere Individuală

• A absolvit cel puțin 8 clase

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe

ID proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Contact:

SILVIU PETRESCU

silviu.petrescu@ejobsgroup.ro

0729.729.843

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro