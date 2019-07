5 lucruri pe care le-am învățat iubind pe cineva care nu mă iubea

Am avut și eu parte de o astfel de experiență și pot să spun cu mâna pe inimă că este, în egală măsură, devastatoare și dureroasă. Dar acum, că s-a așternut distanța timpului și simt că m-am vindecat, pot spune că am învățat 5 lucruri, pe care am să vi le împărtășesc și vouă:

1. Spune-i adevărul!

Mi-am petrecut doi ani din viață fiind amica unui tip de care eram îndrăgostită nebunește, dar pe care nu l-am lăsat nici măcar o secundă să știe ce simțeam pentru el. Am presupus că este mai bine ca el să-și dea seama singur decât să risc pierderea prieteniei noastre spunându-i adevărul. Cât de mult am greșit! Ar fi trebuit să-i spun asta de la bun început, ca să mă scutesc de ani de durere și speranță deșartă.

2. Nu ignora semnalele de alarmă!

Ele sunt acolo întotdeauna, dacă ești dispusă să le observi. În ceea ce mă privește, m-am încăpățânat să le ignor. Chiar dacă știam că el nu mă iubește în felul în care îl iubeam eu, speram totuși că, în cele din urmă, se va îndrăgosti de mine. Cineva pentru care nu ești o prioritate, cu care nu te vezi regulat, care uită de ziua ta de naștere sau alte date importante nu este cineva care te iubește. Crede-mă, toate acestea sunt semnale de alarmă!

3. Nu-ți irosi timpul!

Sau, cu alte cuvinte, nu sabota alte ocazii care s-ar putea ivi în viața ta. Atâta timp cât ești disponibilă afectiv și pentru alți oameni, ei nu vor întârzia să apară în viața ta. Dacă nu ești iubită și tratată așa cum îți dorești, este momentul să cauți în altă parte și să explorezi și alte posibilități. E foarte posibil ca fericirea să te aștepte în altă parte! Viața e prea scurtă ca să aștepți să fii văzută de cineva care nu are ochi pentru tine!

4. Lucruri despre care nu ți-ai imaginat niciodată că se vor întâmpla chiar se vor întâmpla!

În cazul meu, nu m-am gândit niciodată că aș putea aștepta un bărbat să mă iubească sau că îi voi „cerși” atenția. Nu i-am cerșit-o în sensul propriu al cuvântului, dar am așteptat constant să mă caute, să mă sune, să mă invite în oraș. Nu m-am gândit niciodată că se va implica într-o relație cu o altă femeie, dar până la urmă s-a întâmplat și acest lucru. Și nu m-am gândit niciodată ce efecte devastatoare va avea asta asupra mea!

5. Până la urmă, vei reuși să treci de asta!

Știu că, dacă ești implicată într-o astfel de situație, ți se pare că nu există cale de ieșire și că ești condamnată să-l iubești toată viața. Dar, crede-mă, la un moment dat te vei trezi! Și, în cele din urmă, te vei și vindeca! Iar această experiență te va schimba în feluri nebănuite: te vei simți mai puternică, mai ancorată în realitate, mai capabilă să tranșezi situații și să spui lucrurilor pe nume! Așa că, măcar din acest motiv, sunt recunoscătoare că am avut parte de această experiență în viața mea și nu o regret neapărat (regret doar timpul prea lung care mi-a trebuit ca să-mi învăț lecțiile). Acum știu cum trebuie să fie dragostea adevărată și, mai ales, știu că-mi doresc ca ea să fie reciprocă.

