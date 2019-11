5 lucruri pe care le-am învățat din muzica românească a anului 2019

Am aruncat un ochi la cele mai vizionate clipuri românești din 2019 și am dat de nume deja consacrate, dar și de câțiva artiști (foarte tineri) care ne demonstrează că Generația Tik Tok are planuri mari. După această incursiune în universul pop, am pregătit, mai jos, o listă cu 5 lucruri pe care le-am învățat din muzica românească a ultimului an:

Fake-urile Gucci sunt cel mai rău lucru din lume

Celebrul brand italian e menționat de rapperi în versurile lor încă de la începutul hip-hop-ului, așa că nu e de mirare că unul dintre ei și-a luat numele de scenă Gucci Mane. Se pare că motivul roșu-verde combinat cu logo-ul recognoscibil e tot ce-ți trebuie ca să arăți că ai o căruță de bani și, cel mai important, că ești stilat. Influența asupra culturii pop se datorează probabil și ușurinței cu care se pronunță, ceea ce face ca nu mulți cântăreți să se laude cu ținutele lor Givenchy sau Yves Saint Laurent.

În spațiul nostru muzical, Gucci a avut momentul de glorie anul trecut, când Abi, auto-intitulatul „rege pă România” a scos un clip (de peste 20 de milioane de vizualizări pe YouTube) în care se mândrește cu papucii săi statement – „Papuci Gucci în picioare, dă-te mare abi / Gucci cu șerpi din cristale, dă-te mare abi” (De altfel, rapper-ul Future cânta încă din 2015 despre cum întreține raporturi sexuale în mult-doriții papuci, semn că avem parte de un revival). În acest context, care este cel mai mare faux-pas? Fără îndoială, fake-urile Gucci. O spun cei de la 5GANG în piesa VIP („Fata mea se-mbracă în Gucci / Fata ta se-mbracă în Fucci”), o spune și Lino Golden pe Gucci Gang („10 albume vreau ca Gucci Mane / Tu porți Gucci fake, ești Gucci lame / Ai Gucci din Dragon și ne păcălești / Boss, nu e ok, te rog să te oprești”) și de fapt, cam oricine face trap în România 2019. Dar nici cântăreții de manele nu au rămas indiferenți la acest brand, după cum observăm la Edy Talent: „Aoleu, Gucci / Vrea nebuna Gucci / De la geantă la cercei, până la papucii”. Alessandro Michelle ar fi mândru.

Minciunile sunt cauza numărul 1 a infarctului miocardic

„Au, au, au, ce mă doare inima / Frunze cad cum cade lacrima”, se tânguiește Feli în versurile de la Frunze cad, înainte de a ne dezvălui cauza afecțiunii sale: minciunile partenerului. Nici Mario Fresh nu o duce prea bine, după cum ne dăm seama chiar din titlul piesei sale Săraca inima mea, unde se plânge că în locul inimii are doar deșert: „Câtă durere poate-ndura săraca inima mea? / Doare mai tare si va mai dura, săraca inima”. Singura care face ceva concret în privința afecțiunii cardiace este Nicole Cherry, care se adresează unui personal calificat: „Doctore, ai vindeca, vindeca inima mea / Doctore, nu mai bate cum bătea / Doctore, știi rana mea, e deschisă în fața ta / Cand eu țip, toarnă ce vrei tu pe ea'. Într-o notă pozitivă, îi avem pe Theo Rose feat. Whats Up, cu a lor piesă Pastila sufletului, unde cel din urmă face și un product placement ca la carte: „Farmacia inimii Catena / Ești așa de bună că-mi bubuie vena”.

E cool să renunți la viața de oraș

Încă de pe single-ul Trăiește frumos, Delia aducea o critică hiper-tehnologizării societății actuale, unde totul este mediat de ecranul telefonului mobil („Nu există aplicații să mă-nvețe să iubesc / Nu vei găsi iubirea nici cu GPS”), iar anul acesta a găsit și soluția: hai să ne mutăm cu toții la țară. Avantajele, după cum apar ele în piesa intitulată sugestiv Vino la țară sunt multe – sămânța e sănătoasă, iarba – naturală (oare la ce se referă Delia?), cerul mai senin șamd. – iar cântăreața nu pare a avea o problemă cu faptul că a înlocuit Porsche-ul Cayenne cu o roabă. „N-ai semnal la telefon, da’ nu te stresa, lasă / Doar țuică și rock ‘n’ roll, să mă urc pe masă”, spune ea. Cine ar fi zis că Delia va deveni o promotoare pentru downshifting?

Nu e niciodată prea târziu să-ți faci comeback-ul

Ne-o demonstrează Dl. Problemă, care la douăzeci de ani de la hitul de mare angajament Senorita (Beau, beau) pare că și-a păstrat aceeași privire fixă de criminal în serie cu care a făcut ravagii în anii ’90. Încercați să priviți o poză de-a lui mai mult de 5 secunde și o să vă dați seama la ce mă refer. Clipul cu care a vrut să rupă gura târgului (și care a strâns peste un milion jumătate de vizualizări pe YouTube) se numește Bogat și contrar așteptărilor, nu e despre teancurile de euro cu care își face vânt în nopțile călduroase, ci despre prietenii celebri pe care îi are: în fața noastră se perindă Helmut Duckadam, Monica Davidescu, Adrian Enache, Aurelian Temișan și alții. Dl. Problemă nu e însă singurul artefact dezgropat anul acesta – în 2019 s-a reunit și trupa Andre. Partea bună este că acum nu trebuie să ne mai rugăm de nimeni, nici măcar de papa, pentru a ne lăsa la mare.

Manelele ne sperie în continuare

Pe la începutul verii, Emil Rengle a rupt Internetul cu o coregrafie spectaculoasă pe piesa Tu ai ceva ce-mi place al lui Cătălin de la Alexandria. Fiind vorba de o manea care a făcut senzație pe Tik Tok, părerile au pendulat, previzibil, între „Wow, ce tare!” și „Manelele trebuie interzise”, discuție care se reia de altfel de fiecare dată când vreo trupă non grata ajunge să cânte la vreun eveniment important. Ca în filmul Ziua Cârtiței, se vorbește în fiecare an despre „manelele de la Gopo”, „manelele de la TIFF”, iar anul acesta, despre „manelele de la ELLE New Media Awards” (unde același Rengle a făcut un super show). Mulți s-au ultragiat atunci când Dan Bursuc și formația Kana Jambe au concertat pe scena Sălii Mari de la Teatrul Național la decernarea premiilor Gopo, dar nimeni nu a avut nimic de comentat când în același TNB a avut loc o conferință organizată de Coaliția Pentru Familie. Iar în condițiile în care nu se revoltă nimeni de negativele trase la indigo și versurile decerebrate dintr-o mare parte a muzicii pop, dar orice iz de ritm oriental provoacă alergie, s-ar putea ca problema să fie destul de simplă. Se cheamă rasism.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro