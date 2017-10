5 lucruri de stiut daca vrei sa muncesti intr-un domeniu creativ

Un loc de munca intr-un domeniu creativ – despre asta vorbesc o multime dintre tinerii (si tinerele) cu care vin in contact prin prisma revistei. Fie ca vor sa fie designeri, sa devina jurnalisti sau sa lucreze in fotografie, moda sau arhitectura, exista o multime de oameni care simt ca au pregatirea necesara ca sa faca o cariera creativa.

E lesne de inteles de ce un astfel de loc de munca este tentant. El vine la pachet cu promisiunea unei vieti boeme (pentru care o invinovatesc personal pe Carrie Bradshaw, filmata de zeci de ori in ipostaze zen, la o fereastra newyorkeza, sorbind dintr-o cana si asternand visatoare panseuri pe un laptop, pentru un job care ii permitea atat chiria, cat si nenumarate perechi de Manolo Blahnik) și prospere, cu putine griji si cu o libertate de exprimare de invidiat.

In plus, mai sunt toate acele citate care invadasera la un moment dat retelele de socializare si care aratau ca, daca faci ceea ce iti place, poti sa zici ca nu vei munci nici o zi in viata ta. Partial fals, cum se intampla in astfel de cazuri. Dar mirajul locului de munca creativ exista – si poate de aceea, dintre CV-urile pe care le primim in redactie, multe arata ca tinerii au dobandit o educatie solida intr-unul dintre domeniile despre care vorbeam mai sus. Foarte multi tineri migreaza catre facultati de prestigiu din Europa, cu dorinta de a face o cariera fulminanta exprimandu-si, intr-un fel sau altul, crezurile estetice (sau de alta natura). Si, pana la urma, sa fim seriosi. Cati dintre noi viseaza sa fie contabili (nu ca ar fi ceva in neregula cu asta) sau spun ca vor sa lucreze la o banda de asamblare cand sunt intrebati, inca de mici, ce ar vrea sa faca cu vietile lor?

Un nou studiu (numit Barometrul Mintilor Creative si realizat de UniCredit Bank impreuna cu Exact Cercetare si Consultanta) face o radiografie a antreprenoriatului din industriile creative si vine cu niste concluzii cel putin interesante despre resursele umane de care are nevoie domeniul.

Din acest studiu am aflat o veste buna – peste 65% dintre antreprenorii intrebati intentioneaza sa angajeze in urmatorul an, deci e un moment bun sa iti gasesti de lucru. In plus, angajatorii isi doresc, in majoritate, sa recruteze pentru joburi cu norma intreaga, ceea ce contrazice impresia generala conform careia locurile de munca din aceste domenii s-ar incadra perfect in „the gig economy”, adica ar fi proiecte punctuale, pe baza de contract, dar de durata mica si fara toate taxele si impozitele platite catre stat.

Un loc de munca creativ – 5 lucruri de stiut

Candidatii pentru un job stabil intr-o industrie creativa, insa, trebuie sa raspunda unor criterii destul de complicate. Asta pentru ca angajatorii din domeniile creative (2 din 3 companii) prefera, in general, candidatii tineri, din generatia milenialilor (oameni intre 18 si 34 de ani, care au crescut cu Internet si stiu sa il valorifice instinctiv, conectati si sensibili la fiecare trend care se formeaza in retelele sociale). Totusi, 26% dintre angajatori spun ca generatia din care face parte potentialul angajat nu este neaparat importanta.

Dincolo de criteriul varstei, care este, iata, relevant, ce conteaza cel mai mult pentru angajatori este entuziasmul si implicarea (55% dintre antreprenori spun ca acestea sunt extrem de importante).

Apoi, personalitatea candidatilor este, si ea, importanta – 35% dintre angajatori spun ca aceasta trebuie sa se potriveasca cu cultura organizationala, iar 30% arata ca personalitatea conteaza in general.

Experienta, despre care se vorbeste atat de mult cand vine vorba despre angajari, este extrem de importanta pentru 17% dintre antreprenori.

Iar partea interesanta este ca educatia e importanta doar pentru 7% dintre ei. De unde, logic, ar rezulta ca angajatorii sunt dispusi sa investeasca in formarea la locul de munca a tinerilor angajati.

Asadar, daca inca iti mai doresti acel loc de munca liber, boem si creativ, esti candidatul ideal daca ai sub 35 de ani si… iti doresti foarte mult sa faci asta. Nu iti ramane decat sa iti pregatesti CV-ul si sa te pregatesti sa aplici.

Barometrul mintilor creative este primul studiu din Romania care isi propune sa faca o radiografie a antreprenoriatului din industriile creative. Studiul a fost realizat intre 26 septembrie si 5 octombrie 2017, in doua etape, una calitativa si una cantitativa, pe un esantion de peste 70 de antreprenori cu functii de conducere in intreprinderi mici si mijlocii din toate industriile creative conform codurilor CAEN din Romania. Printre respondenti s-au aflat antreprenori din zona artelor, teatrului si evenimentelor culturale (16%), publicitate si marketing (12%), media (12%), design/fashion (11%), productie vizuala – foto/video (10%), productie (10%), comunicare si relatii publice (7%), IT (7%), arhitectura, amenajari (5%), PR (3%), cercetare si inovatie (1%), edituri (1%).

Studiul a mai aratat si ca doar 10% dintre antreprenori considera ca se afla intr-un context economic favorabil pentru afacerile lor, dar ca 45% iau in considerare extinderea afacerii in viitorul apropiat. Multi dintre ei (9 din 10) considera ca volatilitatea cadrului legislativ poate dauna dezvoltarii afacerii. Printre obstacolele enumerate de respondenti se numara taxele ridicate, conditiile economice si problemele de cash flow.

