5 lecții de la celebrități, pentru a începe mai ușor o carieră în IT

O schimbare în carieră vine cu multe emoții și întrebări. Ți-ai dori un job care să-ți ofere ocazia de a ține pasul cu tehnologia și de a fi creativă.

Domeniul IT este o opțiune, însă cum poți avea succes fără experiență? Contează să începi cu o dezvoltare în carieră prin cursuri IT, organizate de eJobs printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Susține formarea ta și prin câteva lecții simple în carieră, inspirate de la celebrități!

Text: Mihaela Pascari

1. Adaptează-te unui mediu în continuă schimbare, învățând

Este lecția actorului Ashton Kutcher, devenit cunoscut datorită serialului „That ’70s Show”, dar și grație rolurilor din filmele „What Happens in Vegas”, „Dude, Where’s my car?” sau „Killers”. Rețelele de socializare au schimbat viața vedetelor, iar dorința lui Kutcher de a deprinde secretele new media i-au permis să facă investiții în companii de tehnologie și să se poziționeze ca un influencer în domeniu. „Acordă atenție noilor tendințe. Fii dispus să investești constant în cariera ta”, este sfatul lui Ashton Kutcher.

De exemplu, dacă ai înclinație spre design, poți alege cursul de Programator Javascript organizat de eJobs printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

• Vei învăța de la zero JavaScript, HTML, CSS și cum să creezi pagini web cu ajutorul acestora.

• Vei învăța cum să creezi aplicații web.

• Acest curs este ideal pentru persoanele fără experiență în programare.

Dacă ești o persoană atentă la detalii și îți dorești un start în domeniul IT, poți alege cursul de tester, organizat de eJobs printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

• Vei învăța de la zero cum să descoperi defecte ale website-urilor, aplicațiilor și programelor dezvoltate de programatori.

• Vei contribui la dezvoltarea celor mai tari site-uri și aplicații.

• Acest curs este ideal dacă nu ai experiență în IT

Cursurile sunt 100% gratuite, finanțate prin fonduri europene

• Au loc de luni până vineri, între 18:00-20:00, și sâmbătă, între 09:00-12:00

• Te ajută să faci reconversia către un job în domeniul IT

• Se întâmplă 100% online

• Te învață o abilitate practică, căutată pe piața muncii

• Includ consiliere în carieră

Te poți înscrie dacă:

• Ai domiciliul sau reședința în orice județ din România (cu excepția județului Ilfov și Municipiului București)

• Ai o vârstă cuprinsă între 25 și 65 de ani

• Ești angajată, cu contract de muncă, PFA sau ÎI

2. Asumă-ți începuturile și riscurile lor

„Îmi place să fiu începător. Îmi place momentul în care mă pot uita la toată lumea și pot spune: ‘Nu am idee cum să fac asta, dar o să-mi dau seama’ ” spune Justin Timberlake.

Începutul nu este ușor, dar are beneficiile sale. Când începi un nou job nou un proiect sau chiar o carieră, oamenii știu că vei întâmpina multe necunoscute. Însă este important să pui întrebări pentru a primi toate cunoștințele și îndrumările necesare. Și da, este în regulă să-ți asumi riscuri și să faci greșeli. Asigură-te doar că înveți din ele.

3. Oferă unicitate prin ceea ce faci

Celebra prezentatoare Martha Stewart a reușit să transforme o gustare de după-amiază într-o cină de Ziua Recunoștinței la Casa Albă, iar LeBron James sau „King James” cum este cunoscut, a câștigat un contract impresionant cu Nike pentru dibăcia demonstrată pe terenul de baschet. Fiecare dintre aceste vedete oferă ceva prin care se evidențiază. Care este abilitatea ta unică în domeniul IT pe care o poți pune în valoare în CV și la interviu? Jobul tău în IT poate semăna cu cel al unui master chef. Cunoști rețeta și ingredientele, dar modul în care le combini depinde de tine, de creativitatea și de logica ta.

4. Ascultă și acționează cu mult curaj

Actrița Rebecca Field, cunoscută pentru rolurile din „The Client List” „Grey’s Anatomy” și „The Game” consideră că în carieră este esențial să asculți oamenii: „Nu vei fi niciodată credibil doar dacă vrei să-ți transmiți punctul de vedere”, spune aceasta. Ascultarea activă te va ajuta să ai multe idei, să cauți modalități prin care poți să completezi rolul pe care îl joci. Și nu ezita să faci acea mișcare curajoasă, care poate te sperie, dar îți poate aduce un job nou, un proiect de care să te ocupi.

5. Valorifică oportunitățile

Pe lângă faptul că joacă în filme și prezintă emisiuni de televiziune, multe celebrități devin cunoscute pentru implicarea lor în campanii de promovare sau în campanii umanitare. Și este o lecție de urmat și când îți dorești o carieră în IT. Investește constant timp în dezvoltare extra job. Creează un site, intră într-o comunitate de programatori/testeri. Creează un podcast. Valorifică oportunitățile care îți sunt la îndemână pentru a te poziționa ca expert în domeniul IT. Una dintre aceste oportunități este posibilitatea de a urma cursuri IT, organizate de eJobs și 100% gratuite prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 Axa Prioritară 6 – Educație și competențe

ID proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

SILVIU PETRESCU

silviu.petrescu@coderslab.ro

0729.729.843

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro