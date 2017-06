5 destinatii racoroase din Romania, in care poti evita zilele caniculare

Poate sa te urci in masina si sa conduci (in unele cazuri destul de mult) pana ajungi in aceste locuri nu este o idee care sa iti surada, dar iti garantam ca drumul va merita! Aceste 5 destinatii sunt cateva dintre locurile din Romania in care caldura parca nu te afecteaza atat de tare si in care aerul este respirabil si placut. Bonus: peisajele sunt de vis, pentru ca tara noastra are multe de oferit la capitolul frumuseti ale naturii!

Citeste si:

5 destinatii mai putin cunoscute pentru o vacanta perfecta

Foto: Shutterstock