5 celebrități pasionate de programare. Descoperă cum să-ți transformi hobby-ul în job

Actorii au și rolul de programatori, iar unii dintre ei își iau misiunea în serios și, pentru a da autenticitate personajului, deprind skill-uri noi în domeniul IT. Și nu sunt singurii, și soliștii își extind aria de competențe. E vorba doar de o doză de curaj, aceea de a vedea oportunități mai departe de jobul tău și chiar de a profita de cursurile IT organizate de eJobs.

Dacă ai în plan să faci o schimbare în carieră și să te orientezi spre domeniul IT pentru că ești pasionată sau ai abilități în domeniu, merită să-ți găsești inspirația și curajul în poveștile celebrităților.

Ashton Kutcher este mai mult decât un actor care scrie cod

L-a interpretat pe Steve Jobs în filmul Jobs, iar în serialul TV Two and a Half Men a jucat rolul unui miliardar care și-a vândut compania către Microsoft. Ashton a învățat să codeze chiar înainte de a prelua rolul din Jobs și, de atunci, a investit în companii de tehnologie precum Airbnb, Spotify și Uber. Prima sa incursiune în software a venit când a studiat ingineria biochimică. Mai recent, el a susținut ONG-ul code.org și împreună cu fosta soție, Demi Moore, a fondat Thorn: Digital Defenders of Children, o organizație non-profit care lucrează cu parteneri din domeniul tehnologiei pentru a combate traficul de persoane și exploatarea sexuală a copiilor.

Justine Bateman și-a înființat companie de tehnologie

Actrița nominalizată la Emmy, Justine Bateman, care a dat viață personajului Mallory, din sitcom-ul Family Ties (anii ’80), a urmat și cursuri Java, C ++ și CS111. La 40 de ani și-a urmat pasiunea pentru tehnologie și s-a întors la University of California din Los Angeles pentru a încerca ceva diferit: management digital și informatică. În 2007, a creat propria companie de producție digitală, care îmbină tehnologia cu divertismentul, folosind tehnologie de ultimă generație, cum ar fi realitatea augmentată (AR) și livrarea holografică a conținutului.

„La primul curs de programare am simțit că mă înec. Este ca și cum ai învăța să înoți fiind aruncat de pe punte. A contat mult faptul că am vorbit cu mine. Mi-am spus că trebuie să mă adun și să fac asta”, spune Justine. „Așa că l-am întrebat pe unul dintre programatori dacă îl pot angaja ca tutore. A petrecut ore și ore și ore cu mine. Eu am făcut tot ce a fost nevoie pentru a afla informațiile de care aveam nevoie pentru a scrie cod corect”, adaugă aceasta.

Lyndsey Scott – între modeling și crearea aplicațiilor mobile

CV-ul pentru Lyndsey Scott este o lectură interesantă: model american, actriță și dezvoltator de software. A fost primul model afro-american care a semnat un contract exclusiv cu Calvin Klein și, când nu era pe podium, își petrecea o mare parte din timp scriind aplicații mobile pentru iOS. A început să scrie cod la vârsta de 12 ani, prin dezvoltarea unor jocuri simple pe calculatorul său grafic TI-89. La Amherst College a învățat Java și C ++, Python, Objective C și iOS. Într-un interviu pentru BBC, Lyndsey Scott a declarat că speră că eforturile ei îi pot convinge pe ceilalți să realizeze că că pot deveni programatori indiferent de sex, rasă sau profesie.

Karlie Kloss organizează o tabără de codare

Și fostul model Victoria Secret, Karlie Elizabeth Kloss este pasionată de programare și scrie cod. Ea a spus că a fost mereu interesată de matematică și știință și a văzut cum tehnologia a transformat industria modei. După ce a urmat cursuri pentru a înțelege tehnologia din spatele unor inovații precum fotografii 3D și drone, Karlie a fondat „Kode with Klossy”, o tabără de vară gratuită pentru codare, dedicată fetelor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. A organizat până acum 50 de tabere de codare în 25 de orașe din SUA și a învățat mii de fete elementele de bază ale limbajelor de programare, inclusiv HTML, Ruby, JavaScript, CSS și Swift.

Coduri muzicale cu will.i.am

Mulți muzicieni sau producători muzicali au și cunoștințe software, dar William Adams a trecut de la un spectator curios la un dezvoltator serios. Cunoscut sub numele său de scenă, will.i.am, câștigătorul premiului Grammy al Black Eyed Peas, are mai multe talente. Este rapper, cântăreț, compozitor, actor, antreprenor și, mai recent, profesor de programare. În cadrul Fundației sale i.am.angel a creat și i.am.STEAM (știință, tehnologie, inginerie, arte și matematică) – o școală elementară și gimnazială care oferă elevilor defavorizați oportunități de învățare și interacțiune dincolo de clasă.

Cum deprinzi cunoștințe și abilități în IT

Urmează modelul celebrităților care au învățat să scrie cod pe cont propriu, dar urmând și cursuri specializate în IT. eJobs organizează cursuri gratuite IT printr-un proiect cofinanțat din Fondul Social European, parte a programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

În funcție de abilitățile tale, poți alege fie cursul de tester, ideal dacă ești atent la detalii și la identificarea erorilor în site-uri sau cursul de Programator Java, potrivit dacă ai înclinație spre design.

În cadrul cursurilor:

• Vei învăța de la zero cum să descoperi defectele website-urilor, aplicațiilor și programelor dezvoltate de programatori sau te vei familiariza cu JavaScript, HTML, CSS și cum să creezi pagini web cu ajutorul acestora.

• Vei contribui la dezvoltarea celor mai tari site-uri și aplicații.

• Cursurile sunt ideale dacă nu ai experiență în IT.

• Programa cursurilor este adaptată pentru persoanele fără experiență în programare.

Cursurile sunt 100% gratuite, finanțate prin fonduri europene

• Au loc de luni până vineri, între 18:00-20:00, și sâmbătă, între 09:00-12:00

• Te ajută să faci reconversia către un job în domeniul IT

• Se întâmplă 100% online

• Te ajută să deprinzi o abilitate practică, la mare căutare pe piața muncii

• Includ consiliere în carieră

Cursurile gratuite în IT sunt disponibile prin:

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020

Axa Prioritară 6 – Educație și competențe ID

proiect: POCU/726/6/12/135988

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

