47 de elevi din „Tabara Meseriasilor” ne demonstreaza ca „Se Poate” sa devii profesionist in Romania!

In mijlocul saptamanii, intr-o zi innorata de miercuri, am pornit catre Bran, curioasa sa aflu mai multe despre „Tabara Meseriasilor”. Lucrurile sau, mai bine zis, oamenii pe care i-am descoperit acolo mi-au intrecut cu mult asteptarile, m-au binedispus si mi-au dat speranta in viitorul Romaniei. Dar mai bine sa iti povestesc.

Nu stiam prea multe despre „Tabara Meseriasilor” dar aveam sa aflu toata povestea acestei initiative laudabile, de la inceput pana la sfarsit. „Tabara Meseriasilor” face parte din proiectul mai amplu intitulat Tara lui Andrei, un proiect demarat de grupul OMV Petrom, care si-a propus sa se implice in comunitatile in care este prezent si sa ajute la dezvoltarea acestora. De 8 ani, Tara lui Andrei a imbuntatit calitatea vietilor oamenilor in diverse regiuni ale Romaniei. „Tabara Meseriasilor” se concentreaza pe copii, pe elevii care provin din medii defavorizate si se desfasoara inca de acum 3 ani.

Scopul acestui proiect este educarea elevilor si marirea ratei de angajare a lor, in momentul in care acestia isi termina studiile. „Tabara Meseriasilor” se concentreaza pe cateva domenii (in functie de necesitatile regiunilor in care se desfasoara) – anul acesta, tabara a avut 5 serii: petrolier, ospitalier, mecanic, textil si electric. Si asa ajungem la povestea mea.

Desi tabara tine doar pentru 5 zile (care trec atat de repede!), fiecare clipa este petrecuta de copii pentru a invata ceva. Nu iti imagina ca totul este serios si plictisitor, ca stau in biblioteca toata ziua sau in banci, ca la scoala. Nicidecum! Aici, invatarea se intampla fara sa iti dai seama, in joaca, cu voie buna, chiar daca unele reguli sunt stricte si trebuie respectate. Copiii invata sa comunice, sa lucreze in echipa si sa interactioneze mai bine, atat unii cu altii cat si cu adultii din jur.

Primele doua zile ale taberei sunt rezervate atelierelor de dezvoltare personala. Robert, mentorul de dezvoltare personala al copiilor, imi povesteste despre cat de mare este diferenta intre atitudinea cu care ajung in tabara si intre atitudinea cu care pleaca de acolo. El imi spune ca, la inceput, nu au deloc incredere in ei si ca schimbarea este extrem de vizibila – in bine!

Urmatoarele 3 zile sunt dedicate atelierelor practice – seria croitorilor, la care am participat, a avut-o drept mentor pe Ioana Ciolacu, cunoscutul designer roman, aflat in top 10 in Romania. Cei 47 de copii din tabara au lucrat impreuna cu Ioana la o colectie, intitulata sugestiv „Se Poate”, pe care au prezentat-o in seara ultimei zile, in cadrul unui adevarat fashion show organizat la Mall-ul Coresi din Brasov. Multe celebritati din Romania, printre care si Smiley, INNA, Antonia, Adrian Despot, Adela Popescu si Corina, au donat haine pentru acest proiect, haine pe care elevii Ioanei Ciolacu le-au reinterpretat, creand piese cu totul si cu totul noi.

Ioana Ciolacu, o profesoara buna, dar exigenta, a devenit rapid preferata copiilor. Elevii au avut multe de facut in doar 3 zile, insa s-au descurcat excelent – au avut de desenat, de facut tipare, de croit, de vopsit, de cusut si de finisat – nu a fost o treaba tocmai usoara!

Cand am intrebat-o pe Ioana Ciolacu cum a ajuns sa se implice in acest minunat proiect, mi-a spus ca, pur si simplu, a fost omul potrivit la locul potrivit. Este una dintre acele persoane care isi doreste sa dea informatia mai departe, sa impartaseasca lucrurile pe care le stie, si de aceea cred ca i s-a potrivit de minune rolul de profesoara. Prin puterea exemplului, imi spune Ioana, poti face orice – si ea a fost cu siguranta unul dintre cele mai bune exemple pentru acesti copii – prin succesul pe care il are cu business-ul sau. Recunoaste ca exista o mare cerere de profesionisti in domeniul croitoriei pentru ca, pana la urma, chiar ea insasi s-a confruntat cu aceasta nevoie – de a gasi oameni competenti si doritori de a face o meserie onorabila.

Am fost foarte surprinsa de cat de comunicativi si deschisi au fost copiii atunci cand am vorbit cu ei – se observa de la o posta faptul ca le place extraordinar de mult tabara, ca s-au simtit bine si ca au invatat in 5 zile mai mult decat in cativa ani de scoala. Asta pentru ca, desi sunt la licee tehnologice cu specific textil, unii dintre ei nu au pus niciodata mana pe o masina de cusut – pur si simplu, scolile nu sunt dotate cu asa ceva.

La finalul taberei, 10 dintre cei 47 de elevi au fost premiati cu cate o bursa, iar unuia dintre bursieri i-a fost daruita o masina de cusut de catre Ioana Ciolacu. Toate masinile de cusut pe care elevii le-au folosit in timpul taberei au fost donate catre scolile de la care veneau.

Iar prezentarea de moda a iesit cum nu se poate mai bine! Colectia „Se Poate” a celor 47 de elevi proveniti din medii defavorizate din judetul Buzau ne-a demonstrat tuturor ca… se poate!