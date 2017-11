4 schimbari in viata voastra sexuala, pe care nu ar trebui sa le ignori cu nici un chip

Sa ai o viata sexuala plina de pasiune, atunci cand esti implicata intr-o relatie stabila, poate fi o provocare foarte serioasa, chiar daca relatia voastra nu este una intinsa pe prea multi ani. E posibil ca tu si iubitul tau sa aveti multe in comun, sa impartasiti aceleasi valori, insa lipsa vietii sexuale poate sa erodeze o relatie cu viteza luminii. Probabil ca la „inceputurile voastre” nu va puteati tine mainile departe unul de celalalt, s-a schimbat cumva asta?!

Gandeste-te: daca sexul a inceput sa fie lipsit de pasiune, daca o partida de sex pare mai mult o corvoada si o obligatie decat o sursa de placere, atunci e cazul sa-ti pui niste intrebari! E foarte posibil ca intre voi sa nu mai existe chimie si ar trebui sa privesti adevarul drept in fata: e mai bine sa pui capat unei relatii care nu (mai) merge decat sa o lungesti si sa speri ca vor veni si vremuri mai bune. Din pacate, nu vor veni! Atunci cand lucrurile pornesc pe panta asta, e foarte putin plauzibil sa se mai reaprinda flacara pasiunii.

Daca te numeri printre aceia care simt ca „a disparut scanteia”, e timpul sa privesti atent (si eventual cu un ochi critic) la problemele din viata voastra sexuala, pentru a intelege daca va confruntati si voi cu (unele dintre) ele:

1. Ati inceput sa va evitati

Daca ai inceput sa invoci clasica si previzibila „durere de cap”, daca iubitul tau ajunge acasa de la birou mult dupa ora ta de culcare, daca gasesti motive sa te sustragi din dormitor, cand ti se pare ca „se incinge atmosfera” (si invoci treburi urgente in bucatarie sau mail-uri importante de raspuns), atunci e clar ca nu prea-ti mai arde de sex. Daca partenerul tau are un comportament similar, probabil ca nici el nu este prea dornic!

2. Nu va intereseaza deloc sa incercati ceva nou si incitant

Candva faceati sex in fiecare camera din casa, in curte, pe plaja, in parcuri si in parcari, pe bancheta din spate a masinii, in cele mai exotice si mai nepermise locuri. Acum pareti fixati in aceeasi rutina, care va plictiseste si va oboseste in egala masura. Nici unul dintre voi nu e dornic sa incerce ceva nou si cumva faptul ca celalalt va este atat de familiar va instraineaza si mai mult (acesta este unul dintre paradoxurile relatiilor de durata). Exista voci care recomanda ca, intr-o astfel de situatie, sa incercati o relatie deschisa. Ar putea fi o varianta incitanta, dar nu lipsita de riscuri: e foarte posibil ca unul dintre voi sa devina gelos sau sa sufere.