4 moduri subtile in care il poti cuceri (si pastra pe termen lung)

Si cea care il poate face pe partenerul tau sa nu cedeze tentatiei de a explora si alte variante. Am auzit de multe femei, poate nu tocmai tinere, care se tem de competitia tinerelor de pana in 30 de ani, cu trupuri zvelte si zambet de revista.

Insa eu le spun mereu ca nu au de ce sa se teama, daca au o relatie solida, din punct de vedere emotional. Poate ca nu mai au trupuri tonifiate si ten perfect, dar au un trecut impreuna cu partenerul lor si amintiri extraordinare. Pe scurt, au un bagaj emotional comun si asta inseamna enorm.

Asa ca am alactuit pentru tine o lista cu 4 moduri subtile in care poti crea o conexiune emotionala profunda cu un barbat:

1. Nu te teme sa fii deschisa!

Partenerul tau trebuie sa se simta suficient de confortabil cu tine incat sa-ti faca destainuri. Traim intr-o lume in care se asteapta de la barbati sa fie duri si detasati, sa nu vorbeasca despre sentimentele lor, sa nu-si arate sau sa-si exprime emotiile. Din acest motiv, barbatii au nevoie de un spatiu in care sa se simta in siguranta, chiar si atunci cand sunt vulnerabili.

Ei bine, tu esti cea care poate crea acest spatiu al vulnerabilitatii, unde el sa se simta suficient de confortabil incat sa-si dea „masca” jos si sa fie el insusi. Da, suntem diferiti: femeile sunt in stare sa vorbeasca cu orele despre problemele lor si sa-si exprime deschis sentimentele. Insa barbatii au nevoie de un spatiu in care sa elibereze stresul si sentimentele negative. Iar o femeie care sa creeze un astfel de spatiu este vitala pentru fericirea si sanatatea emotionala a unui barbat. Asadar, cum creezi acest spatiu sigur pentru el? In primul rand, aratandu-i ca el reprezinta un spatiu sigur pentru tine. Iar asta presupune doua etape:

1. Risti, aratandu-te, la randul tau, vulnerabila. Ii impartasesti temerile tale, secretele, fricile. Practic, ii arati care sunt punctele tale extrem de sensibile.

2. Ii permiti sa se apropie de tine in aceste momente, sa te consoleze, sa te incurajeze. Practic, il faci sa se creada eroul sau salvatorul tau.

Este important sa poti accepta sprijinul unui barbat. Sa poti capitula in fata saruturilor, imbratisarilor si cuvintelor sale de incurajare este esential pentru relatia voastra. Si mai important decat atat este sa-i accepti sprijinul cu delicatete si sensibilitate fata de orgoliul sau, chiar daca nu esti obisnuita cu asta. Daca tu reusesti sa te arati vulnerabila in fata lui, si el se va simti pe un teren suficient de sigur incat sa-si verbalizeze sentimentele, fricile, secretele, nevoile. Lasa-l sa fie el insusi! Nu-i vorbi pe un ton atotstiutor si nici nu incerca sa-i rezolvi problemele, ca si cum ai fi terapeuta lui. Nu-l asculta semi-distrata, pentru ca sora ta iti trimite mesaje pe telefon. Fii prezenta atunci cand isi expune problemele intr-un mod care il face sa se simta in siguranta si auzit in acelasi timp.

2. Nu lupta incorect! Niciodata!

Daca ai aflat care sunt punctele lui vulnerabile, nu folosi destainuirile lui in momente de tensiune in relatie, oricat de aprinsa ar fi discutia. Adica nu-i arunca in fata fraze de genul: „De asta crede seful tau ca esti un om slab!”, „Nici nu-i de mirare ca ti-e teama de esec!”, „Probabil ca te comporti asa pentru ca tatal tau a fost un om abuziv, dupa cum mi-ai si spus!”

Atunci cand noi, femeile, vedem rosu in fata ochilor, ne dorim sa castigam batalia si consideram ca sentimentele noastre sunt perfect valide. Nimic din ceea ce spune sau face el nu ne va nega sentimentele. Suntem indreptatite sa simtim ceea ce simtim. Insa daca vrei ca partenerul tau sa-ti perceapa sentimentele si starile, sa-ti inteleaga suferinta si durerea, vorbeste-i ca si cum el este, la randul sau, cineva pe care il auzi, il vezi si il intelegi. Asta va crea o conexiune emotionala cu el si il va apropia (si) mai mult de tine. Chiar daca aveti o disputa, va sti ca asta nu inseamna ca il respecti mai putin ca persoana. Si se va purta si el la fel!

Daca iti poti exprima trairile (chiar si atunci cand au o incarcatura negativa) intr-un spatiu sigur, care invita la apropiere si schimbare pozitiva, si el va raspunde intr-un mod similar, chiar daca asta inseamna (pe alocuri) sa mai renunte la orgoliu. Pentru ca va fi atent la nevoile tale emotionale.

3. Arata-i cat tii la el!

Exista femei carora le vine foarte natural sa-si manifeste fizic afectiunea. Isi ating si isi alinta partenerul (dar si apropiatii in general), sunt calde, afectuoase, dragastoase. Sunt genul de atingeri care indeparteaza tensiunea si incurajeaza conexiunea in cuplu. La polul opus, exista si atingeri lipsite de afectiune, care par mai degraba un mijloc de a impune puterea si care ii indeparteaza pe barbati, cum ar fi:

1. Atunci cand iti imbratisezi partenerul, dar mai degraba il tragi spre tine, in loc sa-i aluneci in brate.

2. Atunci cand il atingi, indrepti toata atentia inspre tine si cumva pui presiune asupra lui sa te atinga la randul sau. (Practic, atingerile nu mai sunt despre el, ci despre tine).

Mai important decat felul in care il atingi este modul in care ii primesti atingerile. De cate ori te atinge partenerul tau, relaxeaza-te cat poti de mult! Uneori o faci foarte natural (mai ales in timpul unei partide grozave de sex), alteori este mai dificil. Daca esti nervoasa din cauza lui, nu trebuie sa te fortezi sa pari topita in bratele lui, dar nici nu trebuie sa-l respingi de parca ar emite radiatii. Asta il va face sa se simta ingrozitor. Daca esti furioasa si ranita, spune-i pur si simplu ca nu-ti doresti sa fii atinsa, explica-i de ce si lasa-l sa se retreaga. Daca nu se retrage imediat, repeta-i cu mai multa fermitate.

4. Aminteste-ti sa te joci din cand in cand!

Sa fii jucausa inseamna, in primul rand, sa te simti fericita tu cu tine insati! Prin urmare, trebuie sa ai o relatie pozitiva si plina de afectiune cu propria persoana. Din cand in cand, iti poti permite sa razi, sa te distrezi, sa te relaxezi, ba chiar sa te auto-ironizezi. Asta nu inseamna ca trebuie sa bagi sub pres sentimentele si trairile negative, ci ca trebuie sa fii mai indulgenta cu tine in momentele in care te simti infranta, din diverse motive! Acorda-ti timp si ingrijeste-te de mintea ta, de corpul tau, de sufletul tau. Trebuie sa inveti sa iubesti ceea ce faci si sa gasesti bucurie in munca ta (pentru ca, vrand-nevrand, la serviciu petreci cea mai mare parte a timpului).

Rasfata-ti simturile pentru a-ti spori senzualitatea. Atunci cand simti ca ai o stare de spirit pozitiva, cand te simti feminina, blanda, ai chef de joaca, poti aduce toate astea si in relatia ta de cuplu! Bucura-te de orice moment pe care il petreci alaturi de partenerul tau, nu lua lucrurile prea in serios, fa-l sa se simta in largul sau si sa zambeasca, zambeste la randul tau! Joaca-te si razi din toata inima, daca iti vine!

Momentele fericite petrecute impreuna creeaza intimitate emotionala, iar intimitatea emotionala creeaza siguranta. Nu-i asa ca acum nu te mai temi de nici o tipa teribil de sexy?

