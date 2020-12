Desi a avea dreptate sau a castiga o cearta te poate face sa te simti bine, fericirea este o alegere mai buna.

In timp ce o cearta sanatoasa din cand in cand poate duce la o mai buna comunicare in cuplu, John Gottman, consilier pe probleme de cuplu, considera ca 69% din conflictele unei casatorii nu sunt niciodata rezolvate.

