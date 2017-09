3 secrete pentru o nunta de vis

Prin urmare, nu trebuie sa lasati nimic sa va stirbeasca bucuria si emotiile momentelor ce vor avea loc in aceasta zi. Pentru ca totul sa iasa asa cum ati visat, este nevoie de putina organizare inainte de marele eveniment. Daca vrei sa ai o nunta de vis, atunci noi iti spunem cum sa o obtii!

Verighetele

Nu se poate sa faci nunta fara verighete! Acestea sunt mai mult decat simple bijuterii pe care le folosesti ocazional pentru a le asorta cu tinutele pe care le porti, de aceea necesita mai mult timp si documentare inainte de a fi alese. Mergi impreuna cu viitorul tau sot prin magazine pentru a proba modelele care va atrag atentia si nu omiteti nici Internetul atunci cand cautati cele mai bune oferte la verighete. Cel mai important este ca verighetele sa fie confectionate din materiale rezistente, motiv pentru care optiunea cea mai buna este alegerea platinei, dar in acelasi timp sa se potriveasca stilului vostru, avand in vedere faptul ca sunt inelele pe care le veti purta pe deget pentru tot restul vietii.

Muzica

Se spune ca nuntile sunt evenimente la finalul carora este imposibil sa nu existe nemultumiri sau comentarii rautacioase din partea anumitor invitati. Insa, poti preveni astfel de critici, organizand nunta astfel incat sa tii cont, in primul rand de dorintele tale si ale partenereului tau, dar si de a avea o cat mai mare diversitate muzicala si culinara. In acest sens, contacteaza cat mai multe agentii care se ocupa de managementul celor mai cunoscuti artisti. Ai vrea sa o ai pe Delia la nunta ta? Cu siguranta ca este o artista care va fi si pe placul celorlalti invitati!

Look-ul

Un alt aspect pe care nu trebuie sa il neglijezi pentru a te simti bine in ziua nuntii este look-ul pe care il vei avea. Cu cateva luni inainte de marele eveniment poti lua masurile necesare care sa te faca sa capeti mai multa incredere in tine. Masaje sau sedinte de fitness prin care sa iti tonifici corpul, poate o schimbare de look in ceea ce priveste lungimea sau culoarea parului, sau un tratament de albire dentara prin care sa obtii un zambet radiant.

Cel mai important este ca, in marea agitatie a pregatirilor, sa-ti faci timp pentru orice te relaxeaza si te deconecteaza. Doar asa iti vei recapata energia necesara punerii la punct a intregului eveniment!