(P) 3 schimbari sanatoase cand simti nevoia unui look nou

A te simti bine cu modul in care arati inseamna incredere in sine, un zambet larg si rezultate bune in viata de zi cu zi. De multe ori se intampla sa intram intr-o rutina a ingrijirii personale, aceleasi produse cosmetice, acelasi tip de machiaj, mereu aceeasi oja s.a. Intr-o lume a vitezei, in care toate lucrurile evolueaza intr-un ritm cat se poate de rapid, este indicat ca si look-ul tau sa se schimbe. Asadar, nu ramane pe loc! Cateva schimbari simple pot fi de bun augur.

Albirea dintilor

Un zambet larg si frumos valoreaza mai mult decat o piesa vestimentara bine aleasa. O dantura alba ofera incredere persoanei, este observata usor de cei din jur si devine repede admirata. Este important sa constientizam importanta danturii, a vizitei la dentist, lucruri pe care de multe ori nu le punem prioritare si ne facem timp doar atunci cand ajungem sa simtim vreo durere.

Procesul de albire dinti se recomanda a fi facut la o clinica stomatologica, asadar de catre un specialist pentru rezultate garantate. O clinica de top are aparatura profesionala si ofera un proces de albire eficient. Vei primi raspuns la toate intrebarile tale, orice temere si grija va disparea. In plus, daca ai ales o clinica profesionista, primesti inclusiv certificat de garantie.

Astfel, in special daca esti o persoana care fumeaza, bea cafea, dar nu numai, este indicat sa iei in calcul un astfel de tratament de albire a dintilor. Vei iubi noua ta dantura!

Lentile de contact

Astazi avem din fericire o sumedinie de modele de rame pentru ochelarii de vedere, in toate culorile posibile, de diferite forme, este usor sa ne gasim ochelari potriviti fetei noastre. Daca iti doresti insa altceva, ai la dispozitie minunatele lentile de contact. Sunt foarte usor de aplicat si de intretinut, te obisnuiesti imediat cu ele si iti dai seama cat de simplu si de placut este sa fii tu fara ochelari. Sunt nemaipomenite la o petrecere unde vrei sa iti pui in evidenta machiajul, in zilele in care vrei sa mergi la bazin si nu numai, chiar zi de zi la job.

Daca ai ochii sanatosi, poti opta pentru lentilele de contact pentru a iti schimba culoarea ochilor. Ti-ai dorit mereu ochi verzi? Este simplu sa iti schimbi look-ul astfel.

Cosmetice bio

Indiferent ca este vorba de produse de curatare a fetei, crema hidratanta, sampon, trusa de machiaj, cosmetice bio inseamna ca sunt naturale, adica nu contin substante chimice, sintetice, sunt facute din derivati ai plantelor. In acest fel nu favorizezi ca diferitele chimicale sa intre in pielea ta si prin urmare in organism.

Un aspect frumos al fetei, al parului vine in primul rand de la o piele si un par sanatos. Prin urmare, cosmeticele bio devin un aliat puternic in ingrijirea de zi cu zi. Pretul cosmeticelor bio este mai mare decat al celor standard pe care obsinuiesti sa le iei din supermarket, insa investitia este una pe termen lung in sanatatea si starea ta de bine. In plus, de exemplu, un sampon bio are ingrediente care actioneaza delicat, insa este si concentrat, vei folosi o cantitate mai mica la fiecare spalare.

Un look nou, frumos, este in stransa legatura cu obiceiuri sanatoase de ingrijire, insa si cu un stil de viata care sa implice cele trei mese pe zi, o alimentatie variata care sa includa toate sursele de nutrienti de care organismul are nevoie, precum si odihna suficienta.