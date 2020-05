24 de ore în izolare cu… Virgil Godeanu

Virgil Godeanu, influencer & blogger, ne sfătuiește să gândim pozitiv și să adunăm cât mai multă energie astfel încât să putem face tot ceea ce ne-am propus.

1. La ce oră te trezești dimineața?

Nu sunt foarte mândru de răspunsul meu pentru că încă lucrez la asta, mă trezesc undeva în jurul orei 12.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Dimineața îmi curăț tenul cu un tonic și apoi aplic diferitele creme de coșuri dacă am nevoie. Seara fac același lucru și poate adaug și o mască de față pentru hidratare sau folosesc un scrub pentru exfoliere.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

După ce mă trezesc, aranjez patul și eventual mă așez la birou să verific ce am de făcut pentru facultate. Sunt student în anul 3 la medicină la UMF Carol Davila și, având în vedere că am trecut la pregătire online, multe dintre cursuri necesită mai multă muncă pe cont propriu. Când mă plictisesc, mă uit la un serial și încep să fac ordine prin casă, prin haine sau pe birou. De când stau acasă, m-am ambiționat să îmi pregătesc singur fiecare masă. Mai spre seară îmi sun toți prietenii, ascult muzică sau continui cu un film sau cu o carte. Încerc să meditez, iar uneori, fie la prânz, fie mai spre seară, mai fac și niște exerciții, dar nimic complicat – flotări, abdomene, genuflexiuni.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Îmi place să descopăr cât mai ușor lucruri sănătoase de mâncat, iar veganismul m-a încurajat să încerc cât mai multe rețete noi. Nu sunt cel mai talentat, dar acum ador să fac un wrap cu hummus, tofu și orice legume proaspete au mai rămas în frigider – avocado, roșii, ardei, castraveți, salată, spanac sau rucola.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Aleg o carte nouă mai ales pe baza recomandărilor pe care le primesc și eu de la prieteni. Acum am o singură carte pe noptieră – Bastarda Instambulului (Elif Shafak), despre libertate și opresie, la limita dintre lumea orientală plină de tradiționalism și cea occidentală, caracterizată de independență.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

Pornind de la câțiva regizori pe care îi admir, ultimele filme care mi-au rămas în minte sunt cele de mai jos. Mi se pare fascinant să iau un regizor și să îi rumeg încet toate filmele.

Requiem for a dream (Darren Aronofsky)

Snowpiercer (Bong Joon Ho)

Mommy (Xavier Dolan)

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Stau în liniște doar dacă trebuie să învăț. În rest, mereu pun un serial sau muzică pe fundal. Asta mă ține în priză toată ziua.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Cel mai bine mă simt în pantaloni de trening și hanorac. De obicei nu obișnuiesc să ies afară în trening dacă nu fac sport. Oricum ar fi, după ce mă ridic din pat trebuie neapărat să mă schimb de pijamale.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

WhatsApp sau Instagram video calling. Nu trece o zi fără să nu fac FaceTime cu prietenii și cu părinții.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

În fiecare zi îmi sun fără doar și poate aceeași 3-4 prieteni cei mai apropiați și părinții, chiar dacă vorbim doar 5 minute sau 1-2 ore. Mamei îi place să mă pună la curent cu toate știrile, iar tata îmi povestește cu ce se mai îndeletnicește prin casă.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Pentru mine Instagramul este evadare, inspirație și relaxare. Știu de unde să îmi culeg știrile, așa că nu vreau să mă preocup cu asta și aici. Momentan nu am nicio obsesie pe Instagram, dar sunt multe conturi foarte cool unde găsesc inspirație: @toiletpapermagazineofficial, @structuredmag, @pauseonline, @i_d, @artostomy, @jaimetoutcheztoi.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Local urmăresc precizările Ministerului Sănătății și ale Ministerului Afacerilor Interne de pe site-urile oficiale sau postările lor din Social Media. Internațional urmăresc CNN, worldometers sau publicații medicale ca American Society for Microbiology.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Probabil dimineața sau imediat după ce mă trezesc deoarece mi se pare cel mai liniștit moment al zilei. Atunci mi se pare cel mai bun timp să meditez și să scriu în agendă.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Sunt o persoană destul de introvertită, așa că nu mă deranjează să stau acasă. Cu toate astea, trebuie să recunosc că îmi lipsesc ieșirile la cafea cu prietenii (am scris și pe blog care sunt cafenele mele preferate din București) și mișcarea, fie la sală, fie pe jos prin oraș.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Este destul de complicat să le spun eu oamenilor ce să facă, pentru că și mie îmi este greu să fac tot ceea ce îmi propun. Cu toate astea, eu sunt extrem de fericit că am reușit să mă reapuc de scris pe blog și să mă ocup de proiecte pe care le-am amânat pana acum. Redescoperă-ți acel hobby care te pasionează. Citește, scrie, desenează, pictează, dansează, cântă, meditează și descarcă-te de toată oboseala pe care ai adunat-o. Cu toții cred că avem nevoie de o pauză, iar asta este oportunitatea perfectă și ar fi păcat să o risipim. Este o perioadă deja destul de grea și este posibil să devină din ce în ce mai apăsător să stai acasă. Starea de spirit este foarte importantă atunci când rămâi singur cu tine, așa că gândește pozitiv și adună cât mai multă energie să faci tot ceea ce îți propui. Fă o listă cu tot ceea ce te pasionează. Ar fi bine să îți faci pe cât de mult posibil o rutină care să te țină ocupat cât timp stai acasă. Everything happens for a reason, accept things that you can’t control and make the most of this time.

16. Un mesaj pentru urmăritorii tăi?

Cel mai bun lucru pe care îl putem face împreună este să stăm acasă. Iar dacă ai posibilitatea, gândește-te și la alții și ajută-l pe cel de lângă tine – un părinte, un vecin, un business mic care are nevoie de susținere sau o asociație cu care rezonezi. Sunt mulți oameni care fac bine și poți să fii și tu unul dintre ei.

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Câine

2. Beatles sau Rolling Stones? Beatles

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers

4. Yoga sau sport? Sport

5. Cafea sau ceai? Cafea

6. Filme sau seriale? Seriale

