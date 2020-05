24 de ore în izolare cu… Maximilian Ioan

Maximilian Ioan, creator de conținut video de la 12 ani, crede că izolarea este o perioadă în care petrecem mult timp singuri, deci ne putem cunoaște și înțelege mai bine pe noi înșine.

1. La ce oră te trezești dimineața?

În perioada asta am observat că dorm mai mult, pe la 11-12.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Să am pielea hidratată și dacă mai e nevoie, să-mi pun o mască pe față.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Îmi place să mă trezesc cât mai devreme și să mă pregătesc repede de treabă: fac un duș, mănânc, beau o cafea, socializez cât e nevoie – după care mă așez la birou și caut să-mi îndeplinesc cât mai multe obiective, dar îmi ofer mereu timp și pentru recreere.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Îmi place să-mi fac o salată rapidă, e nevoie doar de câteva legume și un dressing. E sănătoasă și delicioasă.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

E perioada în care petrecem mult timp singuri și putem să ne cunoaștem și înțelege mai bine – momentan citesc și recomand Creierul și mintea universului de Dumitru Constantin Dulcan.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

Contagion, Parasite, Once Upon a Time in Hollywood.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Mereu muzică.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Un tricou sau un hanorac și o pereche de pantaloni lejeri, nimic prea sofisticat.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Vorbesc cel mai des cu ei pe Facebook și Instagram, dar mai folosesc și Discord pentru apeluri video.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu mama, e important și ajută să ai familia aproape de tine în perioada asta.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

@charlidamelio.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

CNN, Digi 24, The New York Times, chiar și de pe Twitter – prefer totuși să iau puțină informație și sigură.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Îmi place mult dimineața. Când eram la liceu nu credeam că o să-mi placă vreodată.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Atmosfera. E puțin straniu și obositor să fie pustiu afară și să auzi lumea vorbind încontinuu despre subiectul acesta.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Ajută mult să consumați multe fructe și legume și să beți multă apă.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Să aveți grijă de voi și să încurajați pe toată lumea să stea în casă. E important și o facem pentru toți.

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Pisică.

2. Beatles sau Rolling Stones? Beatles.

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers.

4. Yoga sau sport? Sport.

5. Cafea sau ceai? Cafea.

6. Filme sau seriale? Seriale.

