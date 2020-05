24 de ore în izolare cu… Jean Gavril

Artistul Jean Gavril ne împărtășește faptul că a decis să scrie primul lui album în izolare deoarece are mai mult timp și că abia așteaptă să urce pe scenă și să ni-l prezinte.

1. La ce oră te trezești dimineața?

Mi-am dat programul peste cap destul de rău, sunt nopți în care mă culc la ora 4 și sunt zile în care mă trezesc la ora 5 dimineața din senin. În ambele cazuri îmi fac o cafea și încep să scriu sau să citesc. E fain, e liniște, toată lumea doarme în ambele cazuri.

2. Care este ritualul tău de beauty?

Nu am așa ceva, însă plănuiesc să mă tund scurt. Mi-am comandat de pe Internet o mașină de tuns, și urmează să fac un live în timp ce mă tund 0. Treburi clasice de băieți. Deși îmi place să fac un duș de 30 minute, să mă bărbieresc și apoi să mă dau cu puțin parfum, ca și când aș avea voie să ies din casă. The little things.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Mă trezesc. Fac o cafea. Citesc 30 de minute. Mănânc. Mai fac o cafea. Scriu. Apoi mă uit pe Internet. Vine după amiaza și încep să gătesc. Ascult 1-2 albume de muzică noi pe zi. Mănânc. Îmi aleg un film bun.. sau două.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Fripturi fragede cu sare. Nu sunt un mare bucătar. Cartofi prăjiți cu brânză rasă deasupra, cârnăciori oltenești. Nu îmi e deloc rușine cu ele, sunt foarte bune.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Mi-am cumpărat biografiile lui David Bowie și Bono. Mai răsfoiesc și poeziile lui Apollinaire.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomazi.

Regizori: Kubric, Lars von Trier, Wes Anderson. Ca filme ce am văzut în perioada asta sunt toate nominalizările la Oscar 2020. Ca recomandări de filme să zicem Roma, Three Billboards Outside Ebbing Missouri, It’s Only the End of the World (Juste la fin du monde) al lui Dolan.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Muzică! Studiez cel puțin două albume noi pe zi. În rest, în weekend dansăm pe muzică tare, oldies but goldies.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Care ținută? Nu am mai purtat pantaloni de 6 săptămani! Iar la magazine merg în pijamale și ciocate, cu căștile în urechi și aia e!

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Video calls, pe Zoom, pe Skype sau la telefon. Și nenumăratele grupuri de WhatsApp pe care le avem toți.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu prietenii mei cei mai buni, uneori cu familia, cu managerul meu Alex sau cu producătorul meu Lucian, observ că am în medie cam 20 de telefoane pe săptămână, deci e lejer.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Nu am așa ceva. Urmăresc foarte mulți artiști, regizori, muzee și tot felul de proiecte nebune pe Instagram. I dont like fake people much… Nobody cares, oricum.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Cele guvernamentale românești, apoi cele internaționale, CNN, BBC , The Guardian, urmăresc și titlurile pe Biziday.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Apusul. De departe apusul. Pentru că urmează după golden hour și soarele începe să umple toată casa cu o lumină aurie care te mângâie pe față.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Libertatea de a mă plimba pe străzi, fară direcție. Pub-ul meu preferat de lângă Ateneu, Calea Victoriei… și îmi mai pare că am cam ratat primăvara.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Să vă faceți un program pe care să îl respectați sau măcar o schiță de program, ca să păstrăm productivitatea și să nu devenim confuzi cu trecerea timpului.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

M-am decis. Am început să scriu primul meu album, voi profita de faptul că probabil va dura un an de zile până să ne putem strânge din nou cel puțin 100 de persoane în același loc, deci revenirea pe scenă va fi cu noul album la care am început să lucrez. Îmi este dor de scenă și de fani, însă veți vedea că va merita așteptarea. Vă pup!

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Im a dog person all the way. Pisicile sunt selfish.

2. Beatles sau Rolling Stones? Led Zeppelin.

3. Flip flops sau sneakers? Flip flops. Sunt posesor de o singură pereche de sneakers, pe care îi port rar. Prefer mocasinii sau bocancii, ciocatele și alte nebunii, orice, doar nu sneakers.

4. Yoga sau sport? Sport. Orice fel de sport. Yoga nu am făcut niciodată, deși sunt sigur că mi-ar plăcea, poate încă nu este momentul. Aș vrea să încerc, dar poate în altă perioadă a vieții mele.

5. Cafea sau ceai? Cafea. Neagră. Fară zahăr. Ceai negru cu lapte.

6. Filme sau seriale? Mă țin departe de seriale, deși am mai avut scăpări la Peaky Blinders sau Casa de Papel, prefer filmele, și urmăresc de obicei regizori și tot ce au regizat ei în carierele lor.

