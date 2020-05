24 de ore în izolare cu… Cristina Floroiu

Cristina Floroiu, video creator, ne sfătuiește să profităm cât putem de mult de această perioadă pentru a ne relaxa!

1. La ce ora te trezești dimineața?

Deși în aceste momente pot dormi până la ce oră vreau, încerc să respect orele de somn necesare, așa că mă trezesc la 8.

2. Care este ritualul tău de beauty?

În perioada asta nu folosesc machiaj, dar demachierea zilnică nu mi-a ieșit din reflex. Pentru că este necesar să stăm în casă și saloanele de înfrumusețare au luat o pauză, îmi fac o dată pe săptămână un scrub natural pentru piele. Folosesc cremă hidratantă pentru ten de două ori pe zi și în fiecare dimineață beau câte un pahar de apă cu lămâie, pentru a mă asigura că am început hidratarea cu dreptul.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

Mă trezesc, îmi pregătesc micul dejun, îmi fac cafeaua și ies pe terasă să le savurez la aer. Apoi îmi caut activități care să mă ajute să mă mențin pozitivă și să mă și dezvolte în același timp: citesc, urmăresc un documentar sau un film bun, ascult muzică, îmi aranjez hainele și încerc tot felul de rețete noi, pe care în mod normal nu aș fi avut timp să le fac.

4. Care este meniul tău favorit homemade?

În perioada asta am descoperit că nu sunt o bucătăreasă atât de rea și meniul meu preferat este de fapt acela pe care știu să îl gătesc cel mai bine. Supă cremă, pulpe de pui la cuptor cu legume și clătitele cu gem.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

În aceste momente în care stau doar eu cu mine am început să citesc cărți de dezvoltare personală. O carte de care am simțit că am nevoie este Arta subtilă a nepăsării de Mark Manson. Cele cinci limbaje ale iubirii de Gary Chapman este o altă carte care m-a ajutat să văd lucrurile diferit. O carte pe care o citesc și recitesc este Regăsește-ți strălucirea de Andreea Filip.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

The Circle este un serial tip tv show, care mi-a plăcut mult și îl recomand, pentru că este bazat pe rețelele de socializare, conceptul fiind acela că „oricine poate fi oricine” și mi se pare că ceea ce se întâmplă acolo se întâmplă și în viețile noastre în fiecare zi. Bombshell și Little women sunt alte două filme pe care le recomand cu mare drag.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Primul lucru pe care îl fac înainte să îmi încep activitățile zilnice este să dau muzica la maximum, pentru că asta îmi dă o stare de bine.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Pijamaua.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Instagram, WhatsApp și mai nou folosesc la maxim Zoom, unde fac tot felul de cursuri, care s-au mutat din offline în online, cum ar fi cursul de actorie, yoga etc.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu părinții și bunicii mei.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Un cont de Instagram pe care îl urmăresc acum și mi se pare foarte util și în același timp pozitiv este @the_happy_broadcast.

12. Care sunt site-urile, canalele TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

În perioada asta mă informez doar din surse oficiale.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Seara. E momentul de relaxare totală.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Oh, să ies în parc și să îmi beau cafeaua la terasă cu prietenii.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Sfatul meu este să scoateți lista cu lucruri pe care voiați să le faceți, dar nu aveați timp niciodată pentru ele și să bifați totul de pe ea, pentru că acum cu toții avem timp.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Mesajul pentru prietenii mei din mediul online este să fie pozitivi, să profite de perioada asta și să se relaxeze.

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Pisică.

2. Beatles sau Rolling Stones? Rolling Stones.

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers.

4. Yoga sau sport? Yoga.

5. Cafea sau ceai? Cafea.

6. Filme sau seriale? Seriale.

