24 de ore în izolare cu… Alex Ghidush

Alex Ghidush, vlogger, ne sfătuiește să citim, să desenăm și să facem tot felul de activități care nici nu ne treceau prin minte înainte de pandemie.

1. La ce oră te trezești dimineața?

Mă trezesc în jur de 9.30 în fiecare zi, prietena mea lucrează de acasă și la 10 trebuie să fie on, așa că ne bem ceaiul împreună.

2. Care este ritualul tău de beauty?

De când stau acasă descopăr și tărâmul de beauty, încerc să îmi mențin tenul hidratat, folosesc o cremă dimineața și seara. Era să uit, am invățat să îmi fac o mască pentru păr cu ingrediente pe care le am în casă.

3. Cum arată programul tău într-o zi de stat acasă?

După ce îmi beau ceaiul, mă pun la laptop și îmi verific lista de sarcini. Poate e mult spus listă de sarcini, dar verific să nu am ceva urgent de făcut. Stau pe YouTube aproximativ o oră să mă pun la curent cu noutățile și îmi notez noi idei de conținut. Dacă îmi vine vreo idee de care sunt entuziasmat, mă apuc și de filmat. Apoi trebăluiesc prin casă, până acum am modificat mobila, am pus tablouri, am montat lustre ș.a.m.d. Când obosesc mă joc cu Kenzo, câinele nostru, care e cel mai fericit că ne are non-stop acasă. Spre seară mă apuc de gătit, (am învățat să fac ciorbă) și apoi mă uit la un film sau la un serial până adorm. Încerc să nu mă plictisesc, uneori citesc în locul filmului, iar uneori sunt atât de obosit încat sar direct în pat!

4. Care este meniul tău favorit homemade?

Dimineața omletă, always. La prânz supă/ciorbă. Iar la cină de obicei fac o friptură cu o garnitură. Sunt însă și seri în care prefer să comand sushi sau burgers.

5. Care sunt cărțile tale preferate pentru această perioadă?

Acum citesc Paradoxul Cimpanzeului – Prof. Steve Peters, e o carte pe care mi-a recomandat-o un prieten și am rezonat cu ea. O recomand tuturor celor care simt că mai este loc de îmbunătățire în controlarea emoțiilor.

6. Spune-ne trei filme pe care ni le recomanzi.

Once upon a time in Hollywood, Ford v. Ferrari, The Irishman.

7. Asculți muzică sau îți place să fie liniște în casă?

Muzică, muzică all the way. Îmi dă o stare bună și consider că de asta am nevoie în această perioadă.

8. Care este ținuta ta favorită de stat în casă?

Tricou și cei mai comozi pantaloni pe care îi am. Am avut câteva zile in care m-am îmbrăcat așa cum o fac când ies în oraș.

9. Care sunt canalele de socializare pe care le folosești pentru a vorbi cu prietenii tăi în izolare?

Pe primul loc este clar WhatAapp-ul, urmat de Instagram, iar de vreo două zile am început să folosesc apelul video de pe Facebook.

10. Cu cine vorbești cel mai des la telefon?

Cu părinții și cu bunica, în perioada asta vreau să mă asigur că iau toate măsurile de precauție și că sunt în siguranță. E cel mai important acum.

11. Care este contul de Instagram care ți se pare cel mai relevant acum?

Asta este o întrebare grea! În perioada actuală mi se pare relevant contul @ministerul_afacerilor_interne, pentru că încarcă constant mesaje de informare, ceea ce mi se pare util în cazul în care trecem printr-o perioadă pe care nu am mai întâlnit-o până acum.. Oamenii au nevoie de asta. L-am urmărit și pe @tomhanks, care a avut o abordare tare echilibrată asupra situației.

12. Care sunt site-urile, canalale TV sau ziarele online de unde îți iei informația de ultimă oră?

Dimineața verific întotdeauna Digi 24 și urmăresc constant pagina de Facebook a Ministerului Sănătății – România. În perioada asta circulă multe fake news pe rețelele de socializare și trebuie să fim atenți cu tot ce vedem sau auzim.

13. Care este momentul tău favorit din zi?

Dimineața, îmi place că o simt de fiecare dată ca pe un nou început. E momentul în care îmi pun gândurile în ordine și parcă sunt mai pozitiv.

14. Ce îți lipsește cel mai mult în izolare?

Întâlnirile cu prietenii; eu sunt un om foarte activ și sunt aproape toată ziua în oraș, deci îmi lipsesc multe lucruri.

15. Ai câteva tips-uri pe care le putem pune și noi în aplicare?

Stați acasă și spălați-vă pe mâini! Și ca să nu vă plictisiți, gândiți-vă că acum aveți timp pentru tot ce vă doriți, pentru toate lucurile pentru care înainte vă plângeați că nu aveți timp! Citiți, desenați (prietena mea are o carte de colorat și pare o activitate relaxantă), faceti sport, învățați lucruri noi. Eu aș vrea să încerc să pictez, n-am facut asta niciodată, dar acum am tot timpul necesar pentru asta. Eu cred că se plictisesc doar oamenii care nu vor să vadă partea plină a paharului și care nu vor să încerce lucruri la care nu s-au gândit până acum.

16. Un mesaj pentru fanii tăi?

Stați acasă! E cel mai important. Așa cum spuneam și mai sus, sunt multe lucruri de făcut, pe lângă asta, noi, creatorii de conținut, încercăm să facem cât mai multe lucruri pentru voi, să facem timpul să treacă mai plăcut și mai ușor.

Fun quiz:

1. Câine sau pisică? Câine

2. Beatles sau Rolling Stones? Beatles

3. Flip flops sau sneakers? Sneakers

4. Yoga sau sport? De obicei, sport, dar, recunosc că de când sunt acasă am făcut yoga.

5. Cafea sau ceai? Ceai

6. Filme sau seriale? Filme

