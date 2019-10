20 de filme clasice pe care trebuie să le vezi dacă îți plac poveștile de dragoste

De cele mai multe ori, filmele de dragoste ne oferă o imagine care nu are legătură cu realitatea asupra unei relații de iubire dintre doi parteneri. Și chiar dacă încă mai crezi în poveștile de iubire cu final fericit sau nu, ei bine, aceste filme te vor face să apreciezi mult mai mult romantismul.

Ți-am pregătit o selecție a celor mai importante filme de dragoste pe care trebuie să le vezi:

1. The Philadelphia Story (1940)

Filmul The Philadelphia Story îi are în rolurile principale pe Katharine Hepburn, Jimmy Stewart și Cary Grant, care, într-un mod sau altul, reușesc să fie implicați într-un triunghi amoros. Dacă ești adepta filmelor romantice, dar care au în centrul lor și o situație care le poate schimba viața protagoniștilor, atunci trebuie să urmărești acest film.

2. Casablanca (1942)

Casablanca este considerat unul dintre cele mai bune filme din toate timpurile. Filmul spune povestea a doi amanți care se reîntâlnesc într-un context nefavorabil. Rick Blaine află că femeia de care este îndrăgostit este căsătorită și decide să nu mai lupte pentru iubirea ei.

3. An American in Paris (1951)

Filmul An American in Paris este un alt film pe care ar trebui să îl urmărești dacă ești adepta peliculelor de dragoste. Filmul spune povestea de dragoste dintre Gene Kelly și Leslie Caron. Însă, lucrurile nu sunt atât de simple, deoarece Leslie este logodită cu un bărbat mult mai în vârstă, iar astfel lui Gene îi va fi mult mai greu să ajungă la inima ei.

4. Singin’ in the Rain (1952)

Singin’ in the Rain arată publicului modul în care arătau filmele mute de la Hollywood, dar și cum a fost trecerea de la cele mute la cele pe care le vedem în zilele noastre. Cu toate acestea, filmul este cu atât mai impresionant, cu cât Gene Kelly a fost cel care s-a ocupat de coregrafie.

5. An Affair to Remember (1957)

Cele mai multe dintre poveștile de dragoste nu încep chiar în modul în care noi ne-am dori, iar filmul An Affair to Remember este exemplul perfect în acest sens. Filmul spune povestea dintre Cary Grant și Deborah Kerr care, deși se îndrăgostesc, amândoi sunt implicați în alte relații.

6. Breakfast at Tiffany’s (1961)

Din lista noastră nu putea lipsi filmul Breakfast at Tiffany’s, care a ajuns unul dintre cele mai apreciate filme din toate timpurile. Holly Golightly, personajul interpretat de Audrey Hepburn leagă o relație de prietenie cu Paul, interpretat de George Peppard, care ajunge să se transforme într-o poveste de dragoste.

7. My Fair Lady (1964)

My Fair Lady este un alt film care nu putea lipsi din lista noastră a celor mai romantice pelicule pe care trebuie să le urmărești. Filmul are la bază povestea dintre Eliza Doolittle, o tânără care muncește pentru a se întreține, și profesorul ei. Este o poveste clasică de dragoste dintre un professor și eleva sa, pe care o transformă într-o femeie respectabilă.

8. Romeo and Juliet (1968)

De-a lungul timpului, au existat mai multe adaptări după clasica poveste de dragoste dintre Romeo și Julieta, însă această variantă este una clasică. Filmul spune povestea de dragoste a doi parteneri care fac parte din familii de ordin social diferit. Ei își trăiesc povestea de iubire departe de ochii familiei.

9. For Love of Ivy (1968)

Filmul For Love of Ivy spune povestea unei femei care decide să își dea demisia din locul în care lucra drept menajeră pentru a fi educatoare. În speranța că o va convinge să rămână, compania angajează un director pentru a o face să rămână. Însă iubitul ei pare să complice această poveste de dragoste care are loc între ei.

10. Roman Holiday (1953)

Gregory Pack interpretează rolul unui ziarist care este în căutarea unui subiect, iar atunci o cunoaște pe Audrey. Cei doi ajung să trăiască o poveste de dragoste, mai cu seamă că Audrey interpretează rolul unei prințese care atrage atenția oricărui bărbat din oraș.

11. A Room With a View (1985)

Italia pare a fi locul ideal în care să îți trăiești povestea de iubire, iar filmul A room with a View este exemplul ideal. În ciuda conjuncturii nefavorabile și a societății din secolul XIX, protagoniștii aleg să își trăiască povestea de dragoste departe de ochii familiei.

12. Guess Who’s Coming to Dinner? (1967)

Filmul Guess Who’s Coming to Dinner surprinde o comedie extrem de interesantă care debutează cu momentul în care Joey îl prezintă părinților pe logodnicul său, John, care este de culoare. Filmul se concentrează asupra ideii de acceptare.

13. Harold and Maude (1971)

Filmul Harold and Maude ne dovedește faptul că dragostea nu are vârstă. Mai precis, spune povestea dintre Harold, care se îndrăgostește de o femeie mult mai tânără față de el.

14. The Way We Were (1973)

The Way We Were nu este o poveste de dragoste la fel ca celelalte, ci mai degrabă una cu multe complicații. Spunem asta deoarece Katie, interpretată de Barbra Streisand și Hubbell, interpretat de Robert Redford, se împacă și se despart de mai multe ori deoarece el este un bărbat care nu este hotărât în legătură cu ceea ce vrea.

15. Grease (1978)

Grease este un film care ne arată că poveștile de dragoste petrecute vara nu sunt doar o aventură, ci se pot transforma într-o relație în adevăratul sens al cuvântului. Danny și Olivia se reîntâlnesc, iar astfel povestea dintre ei reînvie.

16. His Girl Friday (1940)

Filmul His Girl Friday este unul dintre filmele care are în centrul său o poveste extrem de interesantă. Mai precis, Cary Grant află că Rosalind Russell s-a logodit cu altcineva, iar el, în încercarea de a cuceri, vrea să anuleze nunta. Însă, ea descoperă că de fapt este îndrăgostită de Cary.

17. Gigi (1958)

Unele relații de prietenie se pot transforma în povești de dragoste, iar același lucru se întâmplă și în filmul Gigi. O femeie și prietenul ei, mai tânăr decât ea, trăiesc inițial o prietenie platonică, iar ulterior își recunosc sentimentele unul față de celălalt.

18. Say Anything… (1989)

Filmul Say Anything este considerat unul dintre cele mai bune comedii romantice. Povestea arată cât de departe sunt dispuși oamenii să meargă pentru iubirea lor, experimentând diferite evenimente și sentimente pe parcursul acestui drum.

19. Charade (1963)

O eventuală poveste de dragoste se transformă într-o adevărată dramă, deoarece Audrey Hepburn, care este protagonista filmului Charade, ajunge să fie păcălită de către un grup de bărbați care vor să pună mâna pe averea soțului ei care a murit.

20. The Goodbye Girl (1977)

Filmul The Goodbye Girl are o poveste extrem de interesantă. După ce Paula divorțează de soțul ei, află că fostul ei soț a închiriat partea sa de apartament unui bărbat, care urmează să locuiască împreună cu ea și fiica ei. Chiar dacă la început nu se înțeleg, ulterior ajung să se îndrăgostească.

