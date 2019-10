17 filme care ne demonstrează că triunghiurile amoroase sunt extrem de interesante

Triunghiurile amoroase întotdeauna au făcut deliciul celor mai multe filme și au determinat publicul să rămână cu sufletul la gură până la finalul acestuia. Filmele din lista noastră sunt cu atât mai interesante cu cât ele arată legături care mai de care mai neobișnuite, fie că vorbim de legături dintre prieteni sau chiar iubiți.

Așa că, iată care este selecția noastră a celor mai incitante triunghiuri amoroase:

1. The Great Gatsby

The Great Gatsby este mai mult decât unul dintre cele mai clasice filme. Cu toate că filmul a primit destul de multe critici, ceea ce îl face interesant este legătura dintre Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan și Joel Edgerton.

2. Cruel Intentions

Un adevărat joc al manipulării și seducției se poate transforma într-o adevărată dramă, așa cum arată filmul Cruel Intentions. Însă triunghiul amoros dintre Kathryn, Sebastian și Annette determină ca toată acțiunea să fie în jurul lor.

3. Mean Girls

Dacă ești adepta filmelor în care au loc diferite conflicte între fete, atunci filmul Mean Girls este ideal pentru tine. Unde mai pui faptul că adolescentele întotdeauna vor găsi câte ceva de împărțit, iar un exemplu în acest sens este legătura dintre Cady, Regina și Samuels.

4. The Notebook

The Notebook este unul dintre cele mai interesante filme de dragoste, însă, așa cum ne așteptam, parcursul personajelor nu a fost atât de lin, iar filmul nu ar fi fost atât de frumos dacă nu era implicat și un triunghi amoros între Noah, Allie și Lon.

5. Beauty and the Beast

Filmul The Beauty and the Beast ne demonstrează faptul că dragostea nu are bariere și că oricine are dreptul la iubire. Însă, că tot vine vorba de povești de iubire, Bella se află prinsă între doi bărbați care vor să îi cucerească inima.

6. Sweet Home Alabama

Filmul Sweet Home Alabama este unul destul de clasic, în care o fată simplă se întâlnește cu un băiat, cei doi se căsătoresc, însă în cele din urmă ea îl părăsește. Ea se îndrăgostește de altcineva, dar nu se poate dedica în totalitate lui până când separarea de primul bărbat nu se oficializează. Cu toate astea, în film este vorba de alegeri și cum nu ar trebui să ratăm oportunitățile din viață.

7. Fight Club

Dacă nu ai văzut până acum Fight Club, atunci în mod cert trebuie să îl vezi. Filmul surprinde modul prin care intrarea într-un anturaj complet ieșit din comun poate fi salvarea de la o viață de care nu ești mulțumit. Însă, pe lângă asta, în film mai apare și un triunghi amoros între Edward, Maria și Tyler.

8. 10 Things I Hate About You

Filmul 10 Things I Hate About You ne arată felul prin care viața unei adolescente se schimbă în momentul în care ea se îndrăgostește. Iar prin acest mod, ajunge să se înfiripe o legătură între Kat, Bianca, dar și Joey.

9. Spider-Man

Chiar dacă nu ai văzut până acum Spider-Man, află că o descoperire complet ieșită din comun făcută de Peter ajunge să îi schimbe viața în mod radical. Iar pe lângă asta, pe parcursul filmului se fomează un triunghi amoros între Peter, Mary Jane Watson, dar și Harry Osbourn.

10. Center Stage

Dacă te așteptai ca în filmul Center Stage să vorbim despre un triunghi amoros obișnuit, află că întreaga situație are legătură cu o poveste bazată pe munca unor tineri de a intra într-o trupă de balet. Pe lângă problemele tipice adolescenților, ei trec și prin momente de cumpănă din cauza muncii epuizante.

11. The Hunger Games

The Hunger Games este un film extrem de apreciat în care, pe lângă lupta pentru supraviețuire, mai are loc și o luptă către inima persoanei iubite. În film, personajul interpretat de Jennifer Lawrence, Katniss, este prinsă într-un triunghi amoros între Peeta și Gale.

12. Titanic

În mod cert, din lista noastră nu putea lipsi filmul Titanic, care a ajuns să fie considerat un simbol al romantismului. Nu îl puteam ignora, așa că l-am inclus în lista noastră, mai cu seamă că triunghiul amoros dintre Jack, Rose și Cal a ajuns un punct de referință.

13. My Best Friend’s Wedding

Când două femei se luptă pentru a cuceri inima unui bărbat, în mod cert, lucrurile se vor complica. Iar un exemplu în acest sens este filmul My Best Friend’s Wedding, care surprinde modul prin care Kimberly și Julianne luptă pentru inima lui Michael O’Neal.

14. Match Point

Filmul Match Point surprinde modul în care prietenia dintre Chris și Tom se transformă într-un mijloc prin care Chris încearcă să ajungă la inima lui Chloe, sora lui Tom. Astfel, înainte să aibă loc nunta dintre Chloe și Tom, el o cunoaște pe Nola, de care se îndrăgostește.

15. The Twilight Saga: Eclipse

Întreaga serie a filmelor Twilight a făcut furori în momentul în care a apărut, mai ales în rândul adolescentelor datorită relației extrem de interesante dintre Bella și Edward. Însă, Bella ajunge să se împrietenească cu Jacob.

16. Bridget Jones’s Diary

Bridget este exemplul de femeie care ne arată că ar trebui să avem mult mai multă încredere în propria persoană și să spunem atunci când simțim că ne deranjează ceva. Așa face și Bridget, care începe să își noteze în jurnal absolut tot ceea ce face.

17. Vicky Cristina Barcelona

Atunci când două femei călătoresc împreună, este inevitabil să nu aibă parte de experiențe inedite. Iar în acest sens, în aventura Cristinei și a lui Vicky în Spania din filmul Vicky Cristina Barcelona, ele îl cunosc pe Juan Antonio, de care se îndrăgostesc iremediabil.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro