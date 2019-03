15 dintre cele mai supraapreciate filme ale tuturor timpurilor

Un film poate fi respins de public din nenumărate motive, fie că este vorba despre finalul greșit ales, interpretarea slabă a actorilor, acțiunea plată și așa mai departe. Deși unele dintre ele rămân pelicule clasice, fără îndoială, cele 15 pe care le vei găsi în articol au fost supraapreciate într-o oarecare măsură la vremea respectivă, nemeritând să fie vizionate astăzi: Iată 15 filme supraapreciate pe care nu prea ar merita să le mai vizionezi.

Shakespeare in Love

Deși filmul are un Oscar pentru cea mai bună imagine în 1998, mai mulți critici spun că execuția a fost plată, chiar dacă încearcă să folosească tehnicile de povestitor ale lui Shakespeare. De asemenea, publicul crede că „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead', inspirat tot din viața lui Shakespeare, este un film care merită mai degrabă vizionat în 2019.

Life is Beautiful

Opera lui Roberto Benigni din 1998 este o ficțiune care spune povestea unui tată ce încearcă să își protejeze fiul de ororile Holocaustului. Potrivit experților, „Life is Beautiful' a încălcat prima regulă a filmelor despre tragedii istorice: nu inventa lucruri.

The 39 Steps

Anumiți critici venerează filmul lui Alfred Hitchcock, descriindu-l ca fiind opera ce l-a plasat în fruntea regizorilor mondiali. Deși povestea este solidă și construită în detaliu, alți critici cred că regizorul a avut filme mult mai bune ca acesta. Câțiva ani mai târziu, „Rebecca' a câștigat un Oscar pentru cea mai bună imagine, iar „Foreign Correspondent' a contribuit la recunoașterea globală a lui Hitchcock.

Gentlemen Prefer Blondes

Comedia musical din 1953, care ne-o prezintă în rol principal pe Marilyn Monroe, nu este considerată un eșec, însă experții cred că ar fi avut nevoie de mai mult amuzament pentru a fi demnă de admirat.

Rocky

Gala Premiilor Oscar din 1976 a fost intens așteptată de public și nominalizați, pentru a afla ce film primește premiul mult dorit. Majoritatea audienței a fost dezamăgită să afle că „Rocky' a avut onoarea să țină statueta, lăsând în spate filme iconice precum „Network', „All the President’s Men' și „Taxi Driver'.

Scarface

Al Pacino este renumit pentru rolul din „Scarface', opera lui Brian de Palma despre gangsteri și abuz de putere. Criticii îl consideră, totuși, un film violent, care nu merită neapărat văzut. De asemenea, aceștia cred că „Scarface' se situează cu mult sub peliculele din aceeași sferă, precum „The Godfather' și „Pulp Fiction'.

The Breakfast Club

Un grup de studenți se află în detenție, fiecare dintre ei evidențiindu-se printr-un anumit stereotip. După ce filmul ne arată că nu sunt, până la urmă, atât de diferiți, povestea se termină cu fiecare dintre ei luând-o pe drumuri separate, un sfârșit care a atras reacții negative din partea publicului.

The Mission

Filmul lui Roland Joffé, câștigător al unui premiu important la Festivalul de Film de la Cannes în 1986 și un Oscar pentru cinematografie, este memorabil pentru imaginile impresionante ale pădurilor tropicale, interpretarea lui Robert De Niro și influența avută asupra filmului „Silence' al lui Martin Scorsese. Dincolo de aceste calități, filmul este catalogat drept plictisitor.

American Pie

„American Pie' al anului 1999 este considerat un film slab și fără esență, din cauza nenumăratelor clișee și a lipsei unui fir narativ interesant, care să mențină publicul atent.

Argo

„Argo' este un thriller mediocru despre operațiunea de salvare a cinci americani luați ostatici în Teheran, în anul 1979. Potrivit criticilor, filmul nu oferă suficient suspans, iar pe alocuri devine plictisitor.

The Matrix

Deși filmul a fost un real succes în 1999, astăzi, „The Matrix' pare o pierdere de vreme. Efectele impresionante au ajuns să fie folosite în aproape fiecare film de acțiune apărut în anii 2000, iar premisa locuirii într-o realitate falsă a fost exploatată de tot genul science fiction.

Black Swan

Deși publicul tinde să accepte interpretarea impecabilă, demnă de Oscar, a lui Natalie Portman în „Black Swan', majoritatea nu s-au lăsat impresionați de metaforele previzibile și imaginile desprinse parcă dintr-un film horror.

The Wizard of Oz

„The Wizard of Oz' este printre cele mai parodiate și clasice filme ale tuturor timpurilor. Pelicula este atât de impregrată în cultura populară încât poate fi o experiență foarte plictisitoare dacă l-ai vedea acum.

Inception

De-a lungul carierei sale, Christopher Nolan s-a dedicat realizării unor filme complicate, însă asta nu înseamnă că rezultatele sunt neapărat mai bune. Acest lucru se întâmplă cu „Inception', a cărei structură include numeroase povești contopite, și un subiect principal care vorbește despre furtul de vise.

Brief Encounter

„Brief Encounter' se regăsește în majoritatea topurilor celor mai bune filme de dragoste. Și într-adevăr, este catalogat drept un film acceptabil, însă foarte nerealist. Povestea se învârte în jurul unui bărbat și a unei femei care se întâlnesc întâmplător destul de des, până când ajung să se îndrăgostească unul de celălalt.

