14 lucruri de făcut și de văzut în octombrie

Young Artists Connections 2020

11 tineri artiști, selectați în urma unui concurs organizat în luna iulie de Muzeul Național de Artă Contemporană, vor expune într-o expoziție de grup ce poate fi vizitată la MNAC de pe 2 octombrie. Dintre aceștia, fotograful Mihai Șovăială va avea parte de un solo show la Switch Lab (de vizitat între 9 și 16 octombrie).

Răzvan Anton – Studies of Gaze

Studies of Gaze este numele noii expoziții de la GAEP, un solo show al artistului Răzvan Anton care cuprinde heliografii și video-uri bazate pe explorarea Arhivei de Fotografie de Presă Minerva și a căror temă este aproprierea imaginii.

Patrick

Patrick este debutul în lungmetraj al belgianului Tim Mielants, cunoscut publicului mai ales pentru serialul Peaky Blinders. Dar de data asta nu avem de-a face cu gangsteri de la începutul secolului trecut, ci cu o tabără de nudiști. Și cu un bărbat de 38 de ani care, după moartea tatălui său, liderul taberei, trebuie să preia conducerea.

Eden

Éva suferă de foarte multe alergii. Alergiile ei nu sunt numai la tot felul de substanțe, ci și la unde radio sau câmpuri magnetice, ceea ce face ca ea să trebuiască să fie total izolată de lumea înconjurătoare. Dar, într-o zi, aceasta întâlnește un psihiatru care încearcă să afle dacă problema ei este fizică sau are mai degrabă cauze psihologice.

Death on the Nile

Pentru noul său film, Kenneth Brannagh revizitează celebrul roman al Agathei Christie Moarte pe Nil și interpretează chiar el rolul detectivului Hercule Poirot, care trebuie să investigheze moartea suspectă a unei tinere moștenitoare ce a avut loc în timpul unei croaziere.

30 de ani și 15 minute

Pentru că autoritățile nu au construit până acum o autostradă în toată regiunea Moldovei, antreprenorul Ștefan Mandachi construiește el singur un metru de autostradă pe terenul lui, pentru a atrage atenția asupra acestei probleme. Acum, a realizat un documentar despre lipsa autostrăzilor din România, pentru care a intervievat politicieni, jurnaliști și victime ale accidentelor rutiere.

Ava

Jessica Chastain interpretează rolul titular din Ava, un film de acțiune despre o mercenară ce străbate tot globul pentru a-și anihila țintele. Dar după o misiune care nu merge așa cum ar fi trebuit, devine ea însăși ținta organizației care o angajase. Din distribuție mai fac parte John Malkovich și Colin Farrel.

Wonder Woman 1984

Dacă-ți era dor de un blockbuster într-o sală de cinema, află că pe 2 octombrie are premiera Wonder Woman 1984, un nou film din universul DC Comics. De data aceasta, personajul titular (interpretat de Gal Gadot) se va afla în fața a doi inamici cu totul noi: Max Lord și The Cheetah.

Babyteeth

Personajul principal din Babyteeth, unul dintre cele mai premiate filme de debut ale anului, este o fată de 16 ani, bolnavă de cancer în stadiu terminal, care se îndrăgostește de un dealer de droguri. Ceea ce rezultă este o relație de dragoste pe cât de improbabilă, pe atât de emoționantă.

Corpus Christi

Într-o zi, Daniel realizează că ar vrea să devină preot. Faptul că a fost închis într-o școală de corecție îi anulează orice șansă pentru a-și îndeplini visul, dar decide să se îmbrace pur și simplu în preot și preia o parohie locală. Idealismul său va reuși, însă, să trezească o mică comunitate ce a trecut recent printr-o tragedie.

Diploma

Între 2 și 11 octombrie, în spațiile UNAgaleria și SENAT din cadrul Combinatului Fondului Plastic are loc Diploma, un festival care prezintă unele dintre cele mai bune lucrări semnate de proaspeții absolvenți ai facultăților vocaționale din România: arhitectură, design, pictură, film etc.

Noaptea Albă a Galeriilor

Ediția #14 a Nopții Albe a Galeriilor revine cu trei zile și trei nopți (2-4 octombrie) în care poți să colinzi orașul în căutarea celor mai recente expoziții, unde vei da atât de nume consacrate, cât și de artiști aflați la debut. Stai cu ochii pe program și pe pagina lor de Facebook pentru a nu rata nimic.

Se redeschide stagiunea la Sala Radio

Muzica revine la Sala Radio într-o nouă stagiune cu invitați speciali. În concertul de deschidere îl veți cunoaște pe tânărul muzician Ștefan Cazacu, unul dintre semifinaliștii secțiunii de violoncel a Concursului Internațional George Enescu, care va performa pe un violoncel de colecție, creat în urmă cu 103 ani la Torino. Concertul prezentat de Orchestra Națională Radio se va desfășura sub bagheta dirijorului britanic Duncan Ward, premiat ca cel mai bun tânăr dirijor al anului 2005 de către BBC.

Harun Farocki – Ar trebui ca realitatea să înceapă

Pe 1 octombrie are loc la sediul fundației Art Encounters din Timișoara vernisajul expoziției Ar trebui ca realitatea să înceapă, a lui Harun Farocki, unul dintre cei mai importanți cineaști contemporani. Aceasta cuprinde o selecție din filmele, video-urile și instalațiile lui Farocki create între anii 1980 și 2014 (o parte dintre ele în colaborare cu artista și regizoarea Antje Ehmann) și va putea fi vizitată până la sfârșitul lunii.

